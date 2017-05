Nagyon tetszett az a terv, amely stégből csinálna mozit a Dunán, a rakpart lépcsőit használva széksoroknak. Nos, kiderült, hogy van is egy ilyen, vagyis egy ehhez nagyon hasonló mozi Budapesten, mégpedig a Római-parton.

Fotó: Facebbok / Fellini Római Kultúrbisztró Az úszó színpad tetejét kilencven fokkal hátra döntik és már kész is a mozivászon

Ugyanis, mint arra többen is felhívtátok a figyelmemet, a népszerű Fellini színpadstégjét simán át lehet alakítani mozivászonná. És át is szokták alakítani.

Csak le kell hajtani kilencven fokban a tetejét, és már mehet is a vetítés. Állítólag június 8-tól minden szerdán idén nyáron is lesz mozizás a Fellinin. Ahogy tavaly és tavalyelőtt is volt.

És ahogy jövőre már nem lesz, hiszen egy maroknyi ingatlanfejlesztő nyomásának engedve, mobilgáttal herélik ki a Rómait. Addig is menjetek és élvezzétek a Dunát! Itt vannak a Fellini képei kedvcsinálónak.