Felavatták Európa első e-fáját a közép-franciaországi Nevers-ben: a város szívében található, napenergiával működő "fánál" mobiltelefont lehet feltölteni, vezeték nélküli interneten böngészni vagy egyszerűen csak az árnyékba húzódni a nap elől. Az izraeli sivatag akácfája által megihletett futurista építmény friss levegőt is fúj, sőt, elektromos kerékpár feltöltésére is alkalmas - számolt be az örömhírről az MTI.

Az első hasonló e-fát Izraelben állították fel 2014-ben, de jelenleg a világ tucatnyi városában működik mesterséges fa, így az Egyesült Államokban, Izraelben, és rövidesen Kazahsztánban is.