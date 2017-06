Egy kedves kommentelőnk hívta fel a figyelmünket Deák Kristóf hollywoodi leszerződtetése kapcsán, milyen pofás kis oldala van Magyarország miniszterelnökének a világ legnagyobb filmes adatbázisában, az IMDB-n.

És tényleg, már az életrajz első sora is szenzációs, amelyben minden kétely nélkül szerepel a "He is an actor" mondat. Ez áll az IMDB-n Orbánról, aki közszereplőként valóban feltűnt pár filmben:

Viktor Orbán was born on May 31, 1963 in Székesfehérvár, Hungary. He is an actor, known for Kopaszkutya Kettő (2011), A fideszes zsidó, a nemzeti érzés nélküli anya és a mediáció (2008) and Szegény Dzsoni és Árnika (1983). He is married to Anikó Lévai. They have five children.