Emlékeznek még a Magyar Villamos Művek Zrt. 2016-os imázskampányára? Ez volt az a kampány, amiből a monopolhelyzetben lévő, tehát versenytársakkal nem rendelkező állami cég 300 millió forintból hirdette új arculatát a Fidesz-közeli médiában (arról, hogy konkrétan hol költöttek itt és itt írtunk részletesebben).

Szerettük volna tudni, hogy a cég hogyan értékelte az imázskampány hatékonyságát, ezért rákérdeztünk a dologra az MVM-nél. A cég elárulta, hogy csináltak egy reprezentatív kutatást 1500 fő megkérdezésével, amiből kiderült például, hogy

a tavalyi évhez képest többen tudták beazonosítani a vállalatot már az MVM mozaikszó alapján is.

Ezen kívül a 2016-os felméréshez képest idén közel kétszer annyi válaszadó jelezte, hogy ismer, és meg tud nevezni olyan társadalmi ügyet, amit az MVM támogat.

Ez a cég szerint jól mutatja, hogy az imázskampány melletti kommunikációs tevékenység célravezető volt, tudatosította a lakosságban a vállalat tevékenységét, feladatait, felelősségi köreit, tagvállalatait, célkitűzéseit és eredményeit. A válaszadóknak az új logó is tetszett.

Az MVM szerint ezek mellett "meghatározó és kézzel fogható eredményt jelent", hogy a kutatásban résztvevők 70 százaléka szerint az MVM biztonságos és fenntartható energiát szolgáltat megfelelő áron, 66 százaléka szerint társadalmilag és környezetileg felelős vállalat, 61 százalék szerint pedig az újszerű technológiák alkalmazásában is élen jár. A konkrét reklámfilmekre vonatkozóan elhangzott kulcsszavak is igen beszédesek, és az MVM imázsváltás eredményességét igazolják: „látványosság”, „szépség”, „nyugalom”, „fejlődés”, „siker”, „megújulás”. Utalás történt továbbá a közös jövő és a közös energia fogalmára is - írta a cég az érdeklődésünkre.

A sok remek hír mellett azért üröm az örömben, hogy az a 30 százaléknyi lakossági fogyasztó véleménye, aki szerint az MVM nem megfelelő áron, vagy nem elég biztonságosan szolgáltatja az energiát, ugyanúgy nem annyira mérvadó, mint azoké, akik szerint igen, ugyanis a lakossági fogyasztóknak jelenleg nincs közvetlen kapcsolata az MVM-mel.