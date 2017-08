A dublini reptér dolgozói szerint egy sírkő volt a legbizarrabb dolog, amit valaha bárki is a repülőtéren felejtett. Pedig erős a mezőny, dobogóesélyes a versenyben még a vécédeszka és az élő teknős is. A sírkő a felirata miatt nyert: az volt belevésve, hogy "soha nem felejtünk el". (via)