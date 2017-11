Hatalmasat futott az elmúlt napokban Facebookon a hír, hogy a csigabiga gyere ki kezdetű klasszikus gyerekdalban valójában szó sincs tűzről, helyesen úgy kéne énekelni, hogy "AZ ég a házad ideki". Megtört emberek ezrei kérdezték, hogyan tovább most, hogy kiderült, egész eddigi életüket tévedésben élték a csiga házának égését illetően.

Az Urbanlegends.hu utánajárt a dolognak, és most egy szakértő segítségével biztosít mindenkit:

mégis az eredeti verzió az igaz.

Meg lehet tehát nyugodni, nem kell átértékelnünk az életünket.

A cikk szerint a napokban szárnyra kelt állítás nem új, pár éve már felbukkant a gyakorikerdesek.hu-n is, ugyanígy forrás nélkül, de igazán nagy karriert csak most futott be. Az Urban Legends szerzője ennek apropóján megkereste Küllős Imola néprajzkutatót és kulturális antropológust, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba.

Küllős mutatott egy 1872-es kiadványt, amelyben szerepel a dalocska, természetesen "az" nélkül. Azt is elmondta, a csigaház égése azért is logikus, mert a fenyegetések a csigacsalogatókban nem számítanak ritkaságnak, sőt ennél durvább változatok is léteznek, és vannak olyan mondókák is, ahol fenyegetés helyett kérés vagy követelés hangzik el.

A Facebook-kommentekből kiindulva az elveszett AZ-ról szóló sztori talán azért terjedhetett az emberek között olyan gyorsan, mert mai fejjel furcsának hathat a kegyetlenség egy gyerekeknek szóló mondókában, és megörülnek egy ennél békésebb verziónak - írja a portál.