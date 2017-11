Most biztos nagyon örülnek majd azok a hardcore hiphop fanatikusok, akiknek már herótja van a motyogós mumble rapperektől. Az Atlanta Hawks és a Sacramento Kings meccsének félidejében ugyanis fellépett 21 Savage, a mumble rap egyik kirakatfigurája, aki nem mellesleg atlantai.

Azonban az internetre kikerült videók alapján a halftime-show helyett a nézők valami botrányosan rossz alibizést kaptak. A felvételeken hallani, hogy nem is rappel, hanem szimplán csak szavakat mondogat, azokat is rossz ritmusra, ami azért rohadt kínos, mert közben felvételről is szólt a saját szövege.

21 Savage’s halftime performance at the Hawks/Kings game was one of the worst ever! pic.twitter.com/kEgtjg91dJ