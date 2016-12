Hiúságból engedheti el a Mercedes az embert, akitől jó a Mercedes

A rosberges utódlás mellett a Mercedes a mérnökök csapatváltása miatt is képbe került az utóbbi hetekben, már a legfontosabb kérdés, hogy Paddy Lowe technikai igazgató tényleg a Williamshez igazol-e tőlük.

Erről érdeklődött az Autosport-szakértő Gary Andersonnál egy olvasó is twitteren, aki azt kérdezte, mik az esélyei, hogy Paddy Lowe a Williamshez szerződjön, és ha igen, akkor mi lenne neki a legjobb szerepkör?

A válaszon valószínűleg ő is meglepődött.

Hiszik vagy sem, ez a Paddy-sztori is azt mutatja, hogyan képes az egó felépíteni vagy tönkretenni egy csapatot. Sok-sok éve figyelem már. Amikor John Barnard technikai igazgató volt a McLarennél, kezdett több figyelmet kapni a sikerért, mint Ron Dennis, ezért elengedték. Ugyanez történt Adrien Newey-vel, szintén a McLarennél, és most Toto Wolff és Lowe között megy ugyanez, legalábbis nekem úgy tűnik. Paddy egy csendes srác, aki remek munkát végez, és ezt a külvilág is látja, neki tulajdonítja a sikert. A Williams semmit nem tud neki ajánlani abból, ami a Mercedesnél most megvan neki, szóval ha lép, akkor a sikere miatt kiszorították. Mint Barnardot és Neweyt a McLarennél.