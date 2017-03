A Merci-főnök olyan finoman húzta le Alonsót, hogy szinte észre sem venni

Nico Rosberget némi huzavona után pótolta csak a Mercedes, felmerült sokak között Fernando Alonso neve is. A spanyollal beszéltek, de mint maga Alonso elárulta, szinte azonnal visszautasította a megkeresést. (Amit persze a McLaren-Honda formája miatt most már eléggé bánhat, de ez most mindegy.)

Toto Wolff Mercedes-főnök végülis a név helyett Valtteri Bottast vásárolta ki a Williamstől, és a Stuttgarter Zeitungnak most megindokolta, mi szólt mellette, illetve Alonso ellen.

Fernando Alonso kiváló pilóta, de robbanékony egyéniség is, mint Hamilton. A spanyol barátunkkal egy időzített bombát igazoltunk volna. Most viszont csendesebb napokra számítok.

Persze, ezt eddig is tudtuk, tiszta sor, mindenki emlékszik a 2007-es McLaren-szezonra, amikor Hamilton és Alonso egymásnál csak Ron Dennis McLaren-főnököt készítette ki jobban. Érthető, hogy Wolff ezt el akarta kerülni. Dicsérte is tovább a választását.

Nem ültethettünk olyan embert a kocsiba, aki nem elég gyors, és nem nyomasztja Lewist, de Valtteri személyisége volt a kulcs. Hihetetlenül nyugodt, a politika hidegen hagyja, nem manipulatív típus. Lewis és ő remek párosítás.

Alonso szerződése a szezon végén lejár a McLarennél, és hacsak valami Houdini-szerű csoda nem történik az autóval, ő 2018-ban már nem lesz ott. De ezek után menne a Mercedeshez?

Jelenleg nyilvánvalóan nem kapkodnak érte, Wolff ilyen nyilatkozatot is megengedhet, de gondban lesz, ha Hamilton vagy Bottas nem nyeri meg a világbajnokságot, és az elnökség azt követeli majd, erősítse meg a pilótakettőst.