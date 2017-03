Álomsorozatot kapnak az F1-szurkolók

Kezd egyre erősebb lenni a tartalomgyártásba is beszálló Amazonnál az a vonal, hogy milliókat érdeklő, de a tömegek elől elzárt világokat mutassanak be. Kezdték az egészet azzal, hogy lemásolták és felspécizték az HBO ötletlét, és az edzőtábor helyett egy teljes szezonon át követtek egy NFL-csapatot, nevezetesen az Arizona Cardinalst.

Most ugyanezt csinálják meg a Forma-1-ben, méghozzá a gyötrelmek között szenvedő McLarennel. A Deadline szerdai híre szerint a csapat tényleg mindenbe betekintést enged a stábnak, így a 2017-es kocsi fejlesztésénél, a pilóták fizikai felkészülésénél, de még a szponzori tárgyalásoknál is ott voltak.

Az NFL-es műsoruk, ha nem is váltotta meg a világot, de azért elég sok újdonságot megmutatott, főleg az amerikaifutballt hétköznapi szurkolóként követőknek. Nagyjából hasonló várható a McLaren-projekttől is, bár nyilván akkor kapunk majd valami értékelhetőt, ha a háttérben húzódó feszültséget rendesen be is mutatják, a Honda gyengélkedő motorja miatt ugyanis nem kevésszer üvöltözhetett Fernando Alonso.

A projektnek egyelőre nincs címe, ahogy azt sem tudni, pontosan mikor láthatjuk majd.