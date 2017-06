Titokzatos kínai csapat formálódik az F1-ben

Ritkán szokott csak úgy pletykával foglalkozni a német Auto Motor und Sport (AMuS), bízunk benne, hogy most sem alaptalanul írnak egy titokban formálódó, kínai pénzzel támogatott, angliai központú új F1-csapatról.

A pletykák Montréalban erősödtek fel, és úgy tűnik, van alapjuk is, legalábbis a Red Bull-főnök Christian Horner már arról beszélt, hogy egy teljesen friss csapat csábítja a csapatuk legjobb embereit. Horner mellett más csapattól is érkezett olyan információ, miszerint egy fejvadászcég mérnököket bombáz ajánlatokkal. A titokzatos új istállóról a Sky szakértője, Ted Kravitz is említést tett a kanadai futam után.

Az AMuS értesülései szerint a csapat központja Angliában, Oxfordshire-ben lesz, lényegében az F1-régió közepén, nem messze attól, ahol a Mercedes, a Renault, a Force India, a Haas, a Williams és a Red Bull központjai vannak. A pénzt kínai, vagyis nagyon erős támogatás jelenti a csapat mögött, és állítólag már több korábbi Manor-alkalmazott velük is dolgozik.

A F1-vezetés viszont még nem kapott nem hogy hivatalos, de semmiféle megkeresést, már pedig az F1 nem enged be új csapatot egykönnyen: egyrészt 20 millió dollárt le kell tenni előre, másrészt olyan üzleti tervet kell benyújtani, ami alapján pénzügyileg és technikailag is versenyképesnek tűnik a csapat öt évre előre. Éppen ezért Horner például úgy gondolja, hogy aki júniusban akar összehozni egy 2018-as csapatot, már el is késett, ám ha egy feneketlen pénztárcájú kínai támogatóról beszélünk, bármi elképzelhető.