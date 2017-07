Massa a hungaroringi tesztről is kidőlt

Augusztus 1-2-án, tehát kedden és szerdán a Hungaroring történetében először kollektív tesztet tart a pályán a Forma-1, vagyis a Magyar Nagydíj hétvégéje egészen a hét közepéig elnyúlik. Éppen ezért szokatlan hangulat is volt a vasárnapi futam után, nem indult meg azonnal a villámgyors bontás, minden sokkal nyugodtabban zajlott az elmúlt 31 évvel ellentétben.

A tesztnek főleg fiatal pilóták kapnak lehetőséget a csapatoknál, ráadásul ez a sor egy névvel nőtt, a Williams ugyanis közölte – nem túl nagy meglepetésre –, hogy Felipe Massa a hétvége után a tesztet is kihagyja rosszulléte miatt.

A brazil már a pénteki szabadedzéseken sem volt túl jól, szombaton még autóba ült, de a harmadik szabadedzésen jelezte, túlságosan szédül ahhoz, hogy folytassa. A helyére Paul Di Resta ült be, aki először vezetve a 2017-es autót a 19. helyen zárta az időmérőt, majd a futamon is jól haladt, amíg pár körrel a vége előtt fel kellett adnia a versenyt. Massa helyére a teszten a Williams 18 éves kanadai pilótája, Lance Stroll ül majd be kedden.

Így néz ki a kétnapos teszt pilótaleosztása csapatonként: