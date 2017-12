Az Alfa után a Maserati is visszatérhet az F1-be

Könnyen lehet, hogy az Alfa Romeo és a Sauber együttműködésének bejelentése után a Fiat Chrysler Automobiles konszern újabb reklámcélú átnevezésre szánja el magát, és az amerikai Haas csapatnak szállított Ferrari-motorokat Maserati név alatt futtatja majd, legalábbis erről ír az olasz F1i.com.

A lap azt írja, a Ferrari-főnök Sergio Marchionne már az Alfa Romeo-bejelentéskor azt mondta, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy valami hasonló történjen a Haas-együttműködésükkel is, vagyis a csapat ugyanúgy Ferrari-motorokat kapna, ahogy eddig is, de a név felvételéért cserébe komolyabb támogatást kapnának az olaszoktól.

A Maserati a 1940-60-as évek között szerepelt a Forma-1-ben, hol önálló csapatként, hol motorszállítóként. Juan Manuel Fangio 1957-ben egy Maserati 250F-fel lett világbajnok. Utoljára az 1960-as években, a brit Cooper csapat motorszállítójaként voltak jelen az F1-ben.

Az F1-visszatérés lehetősége mellett felmerült az is, hogy az elektromos F1-be, a Forma-E-be is beszállna a Maserati révén az autógyár-csoport. Marchionne még márciusban beszélt arról, hogy a Ferrarinak muszáj lesz beszállnia az elektromos sorozatba, főleg úgy, hogy ott már jelen van az Audi, a Renault, a Citroën és a Jaguar is a nagyobb gyártók közül, de 2018-ban érkezik melléjük a BMW és a Nissan, 2019-től pedig a Porsche és a Mercedes is, ráadásul gyári csapattal. Abban a szezonban 12 csapatosra bővül a Forma-E mezőnye a két német gyártó érkezésével, további bővülést viszont nem terveznek, tehát a Maseratinak vagy társulnia kellene egy mostani csapattal, vagy fel kellene vásárolnia egyet.