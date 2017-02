Egy csodás góllal bukta a majdnem tökéletest a Chelsea

Nem is olyan régen emlékeztünk meg arról, hogy a Chelsea-nek milyen egyszerű dolga lenne ahhoz, hogy nagyon simán nyerje meg idén a Premier League-t. A recept egyszerű, verni a nála gyengébbeket.

Nos, vasárnap kora délután a Championship tavalyi bajnoka, azaz a Burnley otthonába utazott Antonio Conte csapata és nagyon megszenvedett az újonc ellen. Hiába szerzett Pedro már a 7. percben vezetést a londoniaknak, a 24. percben egy gyönyörű szabadrúgásgóllal egyenlített a Burnley.

Nagyon megnyomta aztán a Chelsea és második félidő elejét. A Burnley pedig nagy erőkkel védekezik. A játék képe alapján a hazaiak a döntetlennel is elégedettek lennének. Bár a egy óra játék után a Burnley-nek kétszer annyi kaput eltaláló lövése volt.

Hiába támadta végig a második félidőt a Chelsea, helyzete se nagyon akadt, a meccs állása sem változott. A 7-20. helyen álló csapatok ellen most veszítette el a negyedik pontját. A Swansea után a Burnley ellen is döntetlenre végzett, de még így is magabiztosan, 10 ponttal vezeti a Premier League-t.