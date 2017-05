A Senators idegenben verte a címvédőt

Egy újabb vendéggyőzelemmel folytatódott az NHL főcsoport-döntője, nyugat után keleten is a látogató nyert. Az Ottawa Bobby Ryan, a hosszabbítás 5. percében lőtt góljával győzte le az esélyesebb, címvédő Pittsburgh-öt. Ryan a 2005-ös draft második választottja volt, és érdekesség, hogy pont a másik főcsoportos-döntős, az Anaheim választotta ki és 2013 nyarán tradelte el őt a szombaton is gólt ütő Jakob Silfverbergért és még egy játékosért, draftért cseréba az Ottawába. Ryan azóta 291 meccset játszott a Senatorsba 76+107-tel áll, az playoffban pedig már a hetedig gólját szerezte, 13 pontja van.

A Pittbsurgh volt a fáradtabb, hiszen neki 72 óra után kellett újabb fontos meccset játszani, talán ez is lehet az oka a vereségnek, de Sidney Crosby, a Penguins ásza szerint nem ez döntött, hanem a helyzetkihasználással volt a legnagyobb probléma, amelyen majd javítani szeretnének a hétfőn. A hazaiak egyetlen gólját szerző Jevgenyij Malkin 148. pontját szerezte ezzel a klub örökrangsorában a harmadik helyre jött fel, Jaromir Jágrt hagyta ezzel le.

És akkor nézzük milyen érdekes statisztikákat hozott a meccs. A Senators a 6. csapat az NHL történetében, amely hétből hat hosszabbításos meccset meg tudott nyerni a playoffban. Ryan pedig az első klub történetében, aki kétszer is eldönti a hosszabbításban a meccsen egy rájátszásom belül. A tegnapi cikkünkben írtunk arról, hogy az overtime-os meccsek rekordot dönthetnek idén. Ez volt a 25. már csak háromra van a csúcs.

Dícsérjük Jean-Gabriel Pageau-t is. A fiatalember a nyolcadik playoff-gólját ütötte egy szép akció végén, amit a videón is érdemes megnézni. Ezzel most már a második legeredményesebb az egy szezonon belül elért találatok számával, Daniel Alfredsson rekordja még messze van, neki 14 gól jött össze 2007-ben.

Keleti főcsoport-döntő

Pittsburgh Penguins–Ottawa Senators 1-2 (0-1, 0-0, 1-0, 0-1)