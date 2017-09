A lassú építkezés idén beérhet Carolinában

Véget ért a nyár. Szeptember 16-án kezdődik az NHL előszezonja, majd október 4-én már az alapszakasza, a Vegas Golden Knights csatalakozásával már 31 csapattal. A rajtig napról napra végigveszünk egy-egy (az utolsó napokban kettő, hogy kijöjjön a harmincegy) csapatot, bemutatva, hogy milyen változásokon ment keresztül a legutóbbi szezon óta és persze tengerentúli szakkommentátorok segítségével, hogy mire számíthat. Ebben a részben az Carolina Hurricanesszel foglalkozunk.

A Carolina idén folytatta a 2009 óta megkezdett rossz sorozatát és ismét lemaradt a playoffról. Ron Francis általános igazgató nem idegeskedi, most a végy egy jó kapus elv mentén próbálja a legjobb tizenhatba kormányozni csapatát. Ahogy elmondta, nagyon elégedett a nyári változásokkal és jó esélyt lát arra, hogy idén összejön a playoff. Nézzük kikben bízik annyira a GM

A Canes megszerezte a Chicagóval 2015-ben győztes, idén döntőző kapust, Scot Darlingot, akivel négyéves, 16,6 millió dolláros szerződést kötöttek. Érkezett a Vegas Golden Knights-tól Trevor van Riemsdyk és Marcus Krüger, Justin Williamsszel szabadügynökként kötöttek megállapodást. Ő legutóbb a Washingtonban szerepelt, de ő gyakorlatilag visszatér, 2005 és 2009 között szerepelt a csapatban, 2006-ban Stanleyt nyert a Canesszel, összesen három bajnoki címe van. A tapasztalat nagyon sokat hozhat makd.

A Carolina tehát tovább halad az építkezés útján, most már csak a következő lépést kell megtenni. Ennek az első momentuma még két meglepő hosszabbítás is volt a szünet alatt, mindkettő hosszú távú volt és mindkettő védőjátékos. A 23 éves Jacob Slavin (2012-es draft, 120. hely) 7 évre, 37,1 millióért, a 22 éves Brett Pesce (2013, 66.) 6 évre 24,15 millióért írt alá. Ez is az építkezés egyik fontos momentuma, a szakvezetés bízik a két fiatal hátvédjében.

A kérdés tehát, ki lesz az első számú kapus, Darling, vagy Cam Ward. Darling 2,38-as gólátlaggal és 0,924-es hatékonysággal tudta le az elmúlt idényt. Az öt évvel idősebb Ward 2,69-es, 0.905-ös átlagokat produkált. Elől Jeff Skinner és Sebastian Aho volt a gólfelelős, akik mellé most érkezett Williams. Skinner 37, Aho 24 gólt ütött, mellettük még olyan fiatal csatárokban lehet bízni, mint a 22 éves Teuvo Teravainen, a 24 éves Victor Rask és a 22 éves Elias Lindholm.

A védelemről pedig már ettünk említést, ebben is a fiatalok fognak főszerepet játszni, a két hosszabbító mellett Noah Hanifin (20 éves), Justin Faulk (25), Haydin Fleury (21) és Jake Bean (19). Meglátjuk Francis türelmes építőmunkája idén milyen eredményeket hoz, hiszen ugrásra készen áll még a tavalyi draft 21. helyén elkelt Julien Gauthier és a 2015-ös 96. választott Nicolas Roy, akik idén kerülhetnek majd a tűz közelébe.

A Carolina idei draftosai

1/12 – Martin Necas (cseh, Kometa Brno, Extraliga)

2/42 – Eetu Luostarinen (finn, KalPa, SM Liiga)

2/51 – Luke Martin (amerikai, Michigan Wolverines, Big Ten)

3/67 – Morgan Geekie (kanadai, Tri-City Americans, WHL)

3/73 – Stello Mattheos (kanadai, Brandon Wheat Kings, WHL)

4/104 – Eetu Makiniemi (finn, Jokerit U20, Jr. SM Liiga)

6/166 – Brendan De Jong (kanadai, Portland Winterhawks, WHL)

7/197 – Ville Rasanen (finn, Jokipojat, Mestis)

A sorozat korábbi epizódjai