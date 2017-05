Négy magyar is indul a DTM hungaroringi betétfutamán

Legalább négy magyar pilóta rajthoz áll majd a TCR International Series hungaroringi versenyein június 17-18-án, a DTM betétfutamán.

Ketten, Ficza Ferenc és Tassi Attila a teljes idei TCR-szezont teljesítik, előbbi eddig hol az osztrák Zele Racing, hol a Zengő Motorsport autójában indult – a folytatásban várhatóan már végig zengősként versenyez majd –, míg Tassi Michelisz Norbert csapatában, a M1RA-ban indul.

Az már korábban kiderült, hogy a csapattulajdonos Michelisz Norbert is autóba ül, természetesen saját csapatában, így három M1RA-autó is ott lesz a mezőnyben, azt pedig szerdán jelentették be, hogy a 17 éves Jedlóczky L. Márk is az indulók között lesz, ő az Unicorse csapat Alfa Romeójával versenyez majd.

Jedlóczky az április végi hungaroringi gyorsasági ob-futamon a Zengő Motorsport SEAT Leónjával 11. helyet szerzett, de csak a magyar indulókat nézve a harmadik lett.