Két Mount Everest esett le az anyja szívéről, amikor nyert

Szlovéniában sokáig Tina Maze számított a legnépszerűbb síelőnek, de szinte a semmiből előtörve vasárnap óta Ilka Štuhec a sztár. A 26 éves sportoló már vagy tíz éve az alpesi sívilágkupák résztvevője, de igazán nagy eredményt sosem hozott. Nem volt tucatsíelő, de a dobogóra egyszer sem fért fel.

A mostani szezon hozta meg neki az áttörést, sorra nyerte a világkupafutamokat a gyors számokban, aztán vasárnap St. Moritzban világbajnok lett.

Štuhec a világbajnokság megnyerése után leginkább anyjának hálálkodott, és ez nem csak a kötelezően elmondott köszönöm a családomnak mantra volt, hiszen a szlovén sízőnő kiszolgáló csapatában édesanyja is ott van szervizemberként. A futamok előtt ő készíti elő a léceit.

„Minden támogatást az anyukámtól kapok, nem is tudom leírni. A sanyarú időkben, a sérülésem után kezdtünk együtt dolgozni, amikor nem volt még annyi támogatóm, mint most. Csodálatos meddig jutottunk azóta" – mondta világbajnoki győzelme után Štuhec.

„Két Mount Everest gördült le ma a szívemről. Gyönyörű, de nagyon stresszes is volt. Nagyszerű, amit ezzel elért, ő a királynő" – kommentálta a sikert a síző anyja, Darja Črnko.

Štuhec némileg kényszerből döntött a családi modell mellett, a nyáron ugyanis összeveszett a szlovén szövetséggel. Ő több támogatást akart, amit nem adtak meg neki, ezért saját csapat kialakításába fogott. Az eredményei alapján a legjobb döntést hozta.

Tinédzserként nagyon jól indult, 17 évesen a junior vb-n műlesiklásban és kombinációban is aranyt nyert, aztán egy évvel később szuper-G-ben is világbajnok lett. Ezek az eredmények jól mutatták, hogy Štuhec gyorsasági és technikai számokban is tehetséges.

Egy interjúban azt mondta, a génjeiben van a sízés, hiszen a szülei is síeltek, otthon síszervizük volt, anyja pedig a helyi klub egyik edzője volt. Štuhec hamar lécre állt, két és fél évesen már síelt, hétéves korától pedig rendszeresen edzett.

2007-ben nemcsak a junior vb-n nyert, de már világkupafutamokon is indult, igaz, nem sok sikerrel, egyik versenyén kiesett, a másikon pedig nem tudta kvalifikálni magát a legjobbak közé, helyezetlenül zárt. Egy év múlva azonban már jöttek a kisebb sikerek, kombinációban szerzett egy 12. helyet. A szlovén lány megtartotta sokoldalúságát, amilyen számban csak tudott, elindult, csak a 2014/15-ös szezontól kezdett igazán a gyorsasági számokra koncentrálni.

Már 2013-ban is volt top10-es eredménye, Meribelben szuper kombinációban lett tizedik, majd Beaver Creekben szuper-G-ben negyedik, hogy bő három évig ez legyen a legjobb eredménye, hiába indult száznál több futamon. 2016-ban is egyre többször volt közel a legjobb tízhez, de a mostani szezonig hiányzott az átütő erő.

Ahogy a legtöbb sízőnek, az ő karrierjét istérdsérülések hátráltatták, Štuhecnek öt operációja volt, de ezek után sem adta fel, még ha pont emiatt is vágta vissza a támogatási költségét a szlovén szövetség.

Štuhec a külön csapatával együtt nem égetett fel maga mögött mindent, mostani sikereit is annak köszönheti, hogy nyáron a szlovén férfi gyorsasági válogatottal is sokat készült.

Mindennap próbáltam őket elkapni, és igazán nagy önbizalmat építettem fel.

Ez a magabiztosság már a szezon első világkupafutamán megmutatkozott. Lake Louise-ban megnyerte a lesiklást. Ugyanott másnap is rendeztek egy futamot, Štuhec azon is győzött, majd szuper-G-ben ötödik lett. A következő állomáson, Val d'Isere-ben is megnyerte a lesiklást, sőt a kombinációt is, és úgy tűnt, az egész szezont dominálni fogja. Zauchensee-ben és Garmischban ugyan nem tudott dobogóra állni, de Cortinán a lesiklásban bronzérmes lett, szuper-G-ben pedig nyert. Ezek után egyértelműen ő lett a legnagyobb favoritja a St. Moritz-i vb gyorsasági számainak.

A nők szuper-G-vel kezdtek, de Štuhec nem volt igazán meggyőző, csak 11. lett. A következő számában, alpesi kombinációban is óriási esélye volt, hogy világbajnok legyen, de hiába vezetett, utolsó indulóként túlgörcsölte a műlesiklást, kiesett a versenyből.

Vasárnap azonban már újra nagyon magabiztos volt, anyja által előkészített lécein négy tizeddel megverte Stephanie Veniert és Lindsey Vonnt, így 2015 után újra szlovén arany lett lesiklásban. A célban elődje, Tina Maze is kérdezgette, de érezhetően hűvös volt a két síző viszonya. Štuhec egyszer utalt is rá, hogy Maze mindig külön edzett a többi szlovéntól, ezért nem barátok. De hát, ahogy nála, úgy Štuhecnél is bevált a különutasság.