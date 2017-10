A Microsoft kinyírja a Kinectet

A Microsoft leállítja a Kinect gyártását. Az Xbox 360-hoz tervezett, majd az Xbox One mellett újratervezett formában ismét feltűnt mozgásérzékelős kiegészítőt sokan már évekkel ezelőtt leírták, de most hivatalosan is nyugdíjba vonul.

A Kinect 2010 novemberében jelent meg. A Fast Co Design cikke szerint 35 milliót adtak el a mélységérzékelős kamerával és mikrofonnal felszerelt kontrollerből. 2011-ben még ez volt a leggyorsabban fogyó elektronikus eszköz (consumer device), amivel Guinness-rekordot állított föl.

A Kinect nemcsak kontrollerként, hanem a hekkerek játékszereként is kedvelt eszköz volt; számos projekt épült a mélységérzékelésre és a mozgásdetektorra, ami akkoriban csak kevés más eszközben volt megtalálható. A Microsoft az Xbox One-nal megpróbált még egy kört futni az eszközzel, de az árszabás és a korlátozott lehetőségek miatt a vásárlók már nem haraptak rá. A Microsoft kénytelen volt Kinect nélkül árulni az új konzolját.

A kezdeti sikerek és a sokáig húzódó bukdácsolás ellenére a Kinect nem volt sikertelen projekt. A Microsoft számos területen felhasználta a hardver fejlesztésénél alkalmazott technológiát. A HoloLens mélységérzékelője nagyrészt a Kinecttel szerzett tapasztalatokra alapul, akárcsak a Windows Hello kamerák arcfelismerő technológiája. Sőt, a Windows Mixed Reality headsetek fejlesztésénél is felhasználták őket.

