Ekler Dezső Makovecz-tanítványból lett mára a legmeghatározóbb és legeredetibb magyar építészek egyike. Legszebb alkotása talán a somlói Kreinbacher-birtok (melynek a belsőépítészeti kialakításáról már korábban szóltunk ). Na és ilyen az, amikor Dunakeszin lakóparkot tervez: a látványtervek már korábban is keringtek, de most már árulják is a lakásokat.

Amúgy semmi különös, de el nem tudom képzelni, mit akart mondani a költő az első kép effektezésével. (Kösz Boglárka!)

Nekem sem mondott semmit neve, ahogy Bazil nevű olvasónknak sem, amikor a Street View-n meglátta az emléktáblát a ház falán. Pedig a festőművész a helyi suli névadója, és Budapest XV. kerületének díszpolgára is a Wikipédia szerint. Műveiről viszont csak egy újságcikket találtam, meg néhány műlapot a Köztérképen. Szomorú, hogy mikor a róla elnevezett iskolára rákerestem, kiderült, hogy már bezárt: bedeszkázott ablakú épületét épp úgy eladásra hirdetik, mint a festő szülőházát.

Nem, természetesen nem a híres Brunszvik-féléről van szó. (Kösz Klári!)

Az előszoba-konyha-fürdő elég praktikus, vagy mi. (Kösz Klári!)

Nagyjából minden hétre jut egy ilyen, vagy még ilyenebb. (Kösz Klári!)

Egész pontosan a Törökvészi úton. Egy egykori vízátemelő üzem van rajta, amiből jelenleg 10 négyzetméter (!) hasznosítható, de ha lebontjuk, akár az egészet beépíthetjük. Most 5,8 millió forintért kínálják, de 2009-ben még csak 3,9-et kértek érte - igaz, akkor kicsit viccesebb volt a beépíthetősége is a hirdetésben. (Kösz Csokis!)

