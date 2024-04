A világ két legjobb csapata közül az egyik elődöntőbe sem jut

Kedd este két szuperrangadóval kezdetét veszi a Bajnokok Ligája 2023–2024-es idényének negyeddöntője, amely előtt szerkesztőségünk ismét rangsorba szedte a még talpon lévő együtteseket. Elképesztően szoros párharcokat várunk mindenhol, viszont az is tény, hogy az egyik ág lényegesen erősebbnek tűnik, lévén ide került erősorrendünk első négy helyezettje, míg a másikra az utolsó négy!

8. Dortmund (német): 31 pont

A keret összértéke: 463,7 millió euró

Nehéz lenne azt állítani, hogy meglepetéseket hozott volna az előző kör, erősorrendünk első nyolc csapatából csak az 5. helyezett Inter esett ki – de hát valakinek muszáj volt, mivel a továbbjutó Atlético Madrid a 7. volt. Következésképpen egy gárda került a hátsó nyolcasból a negyeddöntőbe, és ez is óriási papírforma volt, mivel a 9. Dortmund a 15. PSV-vel került egy párba.

Ezek után viszont aligha meglepő, hogy a fekete-sárgák kerültek a nyolcasunk utolsó helyére, bár nagy csatában maradtak alul a „matracosokkal” szemben.

A fekete-sárgák a nyitány párizsi vereségét követően három győzelmet és két döntetlent értek el a halálcsoportban, majd az eindhoveni 1–1-re 2–0-val válaszoltak, így hét meccs óta veretlenek a BL-ben.

A márciusi bajnoki menetelés során mind a négy meccsüket megnyerték – közte a Bayern elleni müncheni klasszikussal –, de a Stuttgarttól otthon elszenvedett vereséggel visszaestek az ötödik helyre.

7. Atlético Madrid (spanyol): 36 pont

A keret összértéke: 417,8 millió euró

A dortmundiak számára a legjobb hír, hogy a talpon maradt mezőny talán leginkább verhető csapata jön velük szembe a következő körben. Ugyanakkor a „matracosokat” véletlenül sem lehet félvállról venni, ahogyan ezt az előző idényben döntős Inter elleni párharcban is láthattuk.

A milánói 1–0-s vereséggel szakadt meg a hatmeccses veretlenségi sorozat, bár azért a Lazio, Feyenoord, Celtic hármasa véletlenül sem egy PSG, Milan, Newcastle United-féle trió.

Diego Simeone együttese nem régi erényeit csillogtatja, hiszen azért 44 tétmeccsen kapott már 55 gólt az idényben, ugyanakkor már 86-ot szerzett, és kifejezetten biztató az Álvaro Morata (20 gól, 3 gólpassz), Antoine Griezmann (19+7) duó termése.

A gárda borzasztóan kétarcú: a bajnokságban 13–1–1, a BL-ben 4–0–0 a hazai mérlege, idegenben viszont 5–3–7 és 1–2–1 a mutatója!

6. Barcelona (spanyol): 72 pont

A keret összértéke: 839,5 millió euró

Listánkon jön egy masszívabb ugrás, hiszen a katalánoknak kétszer annyi pontjuk van, mint madridi riválisuknak – és keretértékük is a duplája.

A teljesítmény ugyanakkor finoman szólva is hagyott maga mögött kívánnivalót, az előző idényben bajnok és Szuperkupa-győztes klub ebben a kiírásban elbukta utóbbi fináléját, a negyeddöntőben búcsúzott a Király-kupában, a La Ligában pedig hiába javult fel látványosan az együttes Xavi bejelentett nyári távozása óta (7–2–0), nyolc körrel a vége előtt így is nyolc pont a hátrány a Real Madriddal szemben.

Érdemben így marad megnyerhető trófeának a Bajnokok Ligája, ahol a csoportkör remek kezdése (három győzelem, 8–2-es gólkülönbség) után bukdácsolás (egy siker és 4–5) következett, a Porto elleni dupla sikerrel viszont legalább az elsőség meglett. Az olasz címvédő Napoli képében nem érkezett könnyű rivális, de 4–2-es összesítéssel meglett a továbbjutás, a PSG ellen pedig két kulcsjátékos is visszatérhet a középpályára.

Robert Lewandowskin azért már kezd látszani, hogy 35 éves, 20 találatával és kilenc gólpasszával viszont még így is vezeti a házi rangsort, mellette Ferran Torres (11+4) és Joao Félix (9+6) lábában van benne leginkább a gól.

Amilyen az ág, nagyon is benne van, hogy a gránátvörös-kékek eljutnak a fináléig, a legutóbbi négy alkalommal pedig ez egyet is jelentett a végső sikerrel…

5. PSG (francia): 81 pont

A keret összértéke: 1,02 milliárd euró

A felső ág legerősebb csapata a végén szorult le a sorrend első feléből, jól jellemzi az erőviszonyokat a két négyes között az így kialakult sorrend.

A párizsiak a döcögős kezdés (októberig 3–3–1 volt a bajnokságban csupán ötödik gárda mérlege) után alaposan belelendültek, azóta 15 győzelem és hat döntetlen a mérleg, bár február és március fordulóján volt egy hárommeccses ikszes széria.

A bajnokságot így fölényesen, tíz ponttal vezetik, a Szuperkupa már a zsákban, a kupában készülhetnek a fináléra, és a BL-ben is igencsak jó esélyük van erre!

Ebben a sorozatban hullámvasút Kylian Mbappéék (39+9) idénye, a Dortmund 2–0-s legyőzésére jött a Newcastle-ben elszenvedett kiütéses vereség (4–1 lett), majd a Milan sima legyőzése (3–0) után zakó a San Siróban (2–1-re kaptak ki). Az angolok ellen a világbajnok francia csatár 98. perces büntetője mentett pontot Párizsban (1–1), ennek köszönhetően a dortmundi 1–1-gyel meglett a továbbjutás – jobb egymás elleni eredménnyel a Milannal szemben. Az együttes egyedüli csoportmásodikként jutott tovább a nyolcaddöntőből, a Real Sociedad ellen oda-vissza nyerve, ha pedig a következő spanyol akadályt is veszi, fél lábbal már a fináléban érezheti magát.

4. Bayern München (német): 93 pont

A keret összértéke: 929,45 millió euró

A bajorok az utolsó szavazattal kapaszkodtak óriásit, egyben lettek a negyedik csapat, amely első helyes voksot is kapott. Való igaz, hogy ha a nemzetközi porondot nézzük, nem lehet legyinteni a hatszoros győztesre, amely a csoportkörben a már semmit sem számító koppenhágai gól nélküli döntetlen mellett öt győzelmet aratott a Galatasarayt és a Manchester Unitedet is tartalmazó A csoportban.

A Lazio elleni olaszországi zakóval megszakadt ugyan a veretlenség (1–0-ra nyertek a rómaiak), de a papírformának megfelelően Münchenben gond nélkül sikerült fordítani (3–0).

És az a helyzet, hogy amit a Barcánál írtunk, az a Bayernre hatványozottan igaz: ha nincs BL-győzelem, kuka az év!

Harry Kane-ről lassan leradírozhatatlan lesz, hogy hiába az elmúlt évtized talán legjobb csatára, gyakorlatilag el van átkozva. A Tottenhamnél töltött trófea nélküli 13 évad után az elmúlt 11 évben egyaránt német bajnok Bayernhez igazolt, amely azóta elbukta a Szuperkupát, búcsúzott a kupából, a bajnokságban pedig már 16 pont a hátránya a Leverkusennel szemben, ami a hétvégén matematikailag is bebiztosíthatja az aranyérmét.

Pedig ha valakire, hát az angol válogatott csapatkapitányára nem lehet panasz: 37 tétmeccsen 38 gól és 12 gólpassz a mérlege, egymaga több gólt szerzett, mint az őt követő Jamal Musiala (12+7), Leroy Sané (9+12), Mathys Tel (8+4), Kingsley Coman (5+3) négyes összesen…

3. Arsenal (angol): 144 pont

A keret összértéke: 1,12 milliárd euró

Bár minden párharcban az egymást követő két gárda csap össze, sehol sem volt akkora szakadék (5-9-5 pont), mint itt (51 pont)! Ugyan a londoniak is csak egy első helyet gyűjtöttek be, itt volt még három második és nyolc harmadik hely is, így összességében alaposan kinyílt az olló a felek között.

Nem lehet állítani, hogy csodásan indult volna a Mikel Arteta-éra az angoloknál, hiszen 2019. decemberi kinevezése után a nyolcadik helyre futott be az együttes, ahogyan egy évvel később is, a 2021–2022-es PL-t pedig három zakóval és 0–9-es gólkülönbséggel kezdték. Volt közben egy FA-kupa- és egy Szuperkupa-siker, de sokan a fiatal spanyol szakember fejét követelték. Bár a hullámzó idényben ezt követően sokáig BL-helyen álltak, erről pont lemaradtak.

Az előző idényre viszont valami összeállt, a remek rajt után gyakorlatilag április végéig vezették a bajnokságot, de a botladozásokat kihasználva végül a Manchester City előzni tudott, így ezüstérem lett a vége. A mostaniban a nagy rivális elleni alárendeltségnek (sorozatban nyolc zakó, a PL-ben pedig 12) is sikerült véget vetni, a Szuperkupában büntetőkkel nyertek a londoniak, a bajnokságban pedig két meccsen négy pontot szereztek Pep Guardioláékkal szemben, és a borzasztóan kiélezett végjátékban hét fordulóval a vége előtt vezetik a ligát.

Az előny – mondjuk – tényleg minimális, hiszen a 71 pontos Arsenalt +51-es gólkülönbsége helyezi az ugyancsak 71-nél járó Liverpool (+42) elé, és a harmadik City is csak egy pontra (70, +40) van tőle.

Az „ágyúsok” pechje, hogy ha hozzák is a papírformának várt továbbjutást, a fináléba jutásért a talpon maradt gárdák közül a legerősebbel kell szembenézniük.

2. Real Madrid (spanyol): 209 pont

A keret összértéke: 1,04 milliárd euró

És még az előzőnél is nagyobbra nyílt az olló a dobogó következő fokáért. A rekordgyőztes hét első és hat második helyezést is elért, de óriási csatában ez is csak az ezüstéremre vagy – ha úgy tetszik – a negyeddöntős búcsúra volt elég…

Ugyanis az biztos, hogy a két legerősebbnek vélt gárda közül az egyik már most búcsúzik, lévén hogy egymás ellen lépnek pályára a nyolc között.

A Barcelonánál már említettük, hogy a Real Madrid fél kézzel már fogja a bajnoki aranyat, ráadásul Carlo Ancelotti csapata a Szuperkupát már meg is nyerte, így a triplázás a cél.

Efelé pedig jó irányban is haladnak a blancók, hiszen a csoportkörben a Napolit, a Bragát és az Union Berlint is oda-vissza verték, a nyolcaddöntőben pedig idegenben legyőzték Gulácsi Péteréket, így az is belefért, hogy Madridban Willi Orbán góljával 1–1-re végezzen az RB Leipzig.

Az idény előtt megszerzett Jude Bellingham 20 góljával (és 10 gólpasszával is) vezeti a házi rangsort, mellett pedig a két szélvészgyors szélső, Vinícius Júnior (18+8) és Rodrygo (15+8) is bármikor képes a semmiből is megvillanni – ahogyan arra emlékezhet is már az éllovas…

1. Manchester City (angol): 214 pont

A keret összértéke: 1,27 milliárd euró

Merthogy egymás után a harmadik évben is összefut a Real Madrid és a Manchester City a BL kieséses szakaszában. Két éve az utolsó percben még kettővel vezettek az angolok, de Rodrygo duplájával ráadásra mentettek a spanyolok, és azt megnyerve végül 14. alkalommal is megnyerték az elitsorozatot, tavaly viszont az Etihadban jött a bosszú.

A címvédő az egyetlen csapat, amely mind a 16 listán dobogóra került (hét-hét első és második mellett két harmadik hely), ezzel pedig minimális fölénnyel előzte meg nagy riválisát a sorrendünkben.

A világ legértékesebb keretével bíró együttes erejéről mindennél többet elmond, hogy úgy lett európai Szuperkupa-győztes és klubvilágbajnok, valamint verte oda-vissza a BL-ben az RB Leipzig, Young Boys, Crvena zvezda hármasát, hogy legjobb játékosa januárig sérülés miatt pályára sem léphetett…

Kevin De Bruyne azóta is bomba formában szerepel, a Köbenhavn elleni nyolcaddöntő odavágóján mindhárom gólból kivette a részét (egy találat mellett két gólpassza volt), az idényben pedig 937 játékperc (vagyis alig több mint tíz teljes meccs) alatt négy gól és 14 (!) gólpassz áll már a neve mellett. Erling Haaland (30+6) bármikor jó lehet egy akció befejezésére, mellette pedig Phil Foden (21+10) és Julián Álvarez (16+12) is két számjegyű góltermés felett áll.

Egy fél mondatot még szenteljünk Rodrira, aki azon túl, hogy a világ legjobb szűrője, már 20 kanadai pontja van (8+12), és több mint egy éve veretlen klubcsapatával és hazája válogatottjával is.

A NEGYEDDÖNTŐS PÁRHARCOK AZ ERŐSORRENDBEN ELFOGLALT HELYEZÉSEK ALAPJÁN RANGSOROLVA

3: Real Madrid (2.) – Manchester City (1.) 7: Arsenal (3.) – Bayern München (4.) 11: PSG (5.) – Barcelona (6.) 15: Atlético Madrid (7.) – Dortmund (8.)

