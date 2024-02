Kedd este a nyolcaddöntővel folytatódik a Bajnokok Ligája 2023–2024-es kiírása. Pályára lép a címvédő Manchester City és a rekorder Real Madrid labdarúgócsapata, de nem egymással találkoznak, utóbbi a két magyar válogatott futballistát is foglalkoztató RB Leipzig vendége lesz. A kör előtt ezúttal is erősorrendbe állítottuk az együtteseket.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő:

Köbenhavn (dán) – Manchester City (angol) ( tv: Sport1) 21.00

Sport1) 21.00 RB Leipzig (német) – Real Madrid (spanyol) (tv: M4 Sport) 21.00

szerdán játsszák:

Lazio (olasz)–Bayern München (német) ( tv: M4 Sport) 21.00

M4 Sport) 21.00 Paris Saint-Germain (francia) – Real Sociedad (spanyol) (tv: Sport1) 21.00

február 20. (kedd):

Internazionale (olasz) – Atlético Madrid (spanyol) 21.00

PSV Eindhoven (holland) – Dortmund (német) 21.00

február 21. (szerda):

Napoli (olasz) – Barcelona (spanyol) 21.00

Porto (portugál) – Arsenal (angol) 21.00

16. Köbenhavn (dán): 19 pont

A keret összértéke: 84,6 millió euró

A csapat, amely elhiteti az emberrel, hogy még léteznek csodák a klubfutballban, hiszen az összehasonlíthatatlanul jobb helyzetben lévő Manchester United, Galatasaray kettőst megelőzve jutott tovább a csoportjából.

A dán bajnokságban harmadik helyen álló gárda keretének összértéke messze a legalacsonyabb az egész nyolcaddöntős mezőnyből, ráadásul a riválisé a világ legértékesebb csapata, ahol a játékosok közül Erling Haaland (180 millió euró), Rodri (110), Phil Foden (110) és Julián Álvarez (90) külön-külön is magasabbra taksált, mint a komplett Köbenhavn, de a Bernardo Silva, Rúben Dias, Josko Gvardiol (80-80) hármas sem sokkal marad el. Listáinkon sem véletlenül került általában leghátulra az együttes, a legbátrabb tipp egy 12. volt, ezen kívül viszont csak 15-16. helyek voltak, és ezek közül is inkább az utóbbi.

Ha létezik Dávid és Góliát a futball világában, akkor ez az!

A dánoknál két tinédzserre azért felhívjuk a figyelmet, a 18 éves svéd–szír Roony Bardghji (9 millió euró) szélsőként 10 góllal vezeti a házi góllövőlistát, a 19 éves izlandi center, Orri Steinn Óskarsson (2) pedig 14 kanadai pontot termelt már (8 gól, 6 gólpassz).

15. PSV (holland): 44 pont

A keret összértéke: 282,38 millió euró

Egy nagyobb ugrás után hatalmas csata dúlt az utolsó előtti hely elkerüléséért, végül ebben az eindhoveniek maradtak alul. Ha csak az idénybeli eredményeket nézzük, akkor ennél jóval magasabbra is kerülhetett volna Dzsudzsák Balázs korábbi klubja, hiszen a bajnokságban az első 17 (!) meccsét egyaránt megnyerte, és bár az Utrecht és az Ajax ellen 1–1-re végzett, a 19 győzelem és 2 döntetlen így is tízpontos előnyt biztosít 21 kör után.

A második helyen álló, címvédő Feyenoord a kupában vett revansot ellenfelén, és igazából ez az egyetlen kisiklás, hiszen a Bajnokok Ligájában is csak egy veresége volt, az Arsenal otthonában pedig azért bőven vállalható a zakó.

A problémát nyilván az ellenfelek minősége jelenti, hiszen a holland liga nincs a legerősebb ötben Európában, és a Lens, Sevilla kettős megelőzése sem jelent akkora fegyvertényt, mint ha egy halálcsoportból mentek volna tovább az eindhoveniek, de hát azt kell legyőzni, aki szembejön, és ebben a mostani idényben egészen jó az 1988-as BEK-győztes.

Luuk de Jong 33 évesen sem lassít, 33 tétmeccsen 37 kanadai pontot termelt (26+11), rajta kívül a 20 éves jobbszélső Johan Bakayoko (6+13), valamint a 25 éves belső középpályás Joey Veerman (5+12) is két számjegyű gólpassznál jár.

14. Lazio (olasz): 46 pont

A keret összértéke: 241,63 millió euró

Ha csak a piaci értéket vesszük, akkor a Lazio lett volna az utolsó előtti, és az olasz bajnokság nyolcadik helye annyira nem is biztató, még ha a kupában elődöntős is a gárda.

A BL-ben épp a PSV nagy riválisát, a Feyenoordot csúsztatta a harmadik helyre, bár ha csak az egymás elleni eredmények számítanak, akkor a rotterdamiak örülhettek volna (3–1, 0–1).

Itt is van egy rutinos csatár, Ciro Immobile kilenc góllal is fölényesen vezeti a házi rangsort, rajta kívül ugyanis négy fölé sem jutott senki! A 30 éves brazil szélsőre, Felipe Andersonra azért még érdemes figyelni, neki három találat mellett már hét gólpassza is van.

13. Real Sociedad (spanyol): 56 pont

A keret összértéke: 487,6 millió euró

Valamelyest alulértékeltnek tűnik nálunk a spanyol ligában három meccs óta nyeretlen (és gólképtelen!), így időközben hetedik helyre csúszó gárda, hiszen a keret alapján inkább a középmezőnyben lenne a helye.

Ráadásul a BL-teljesítménye előtt is csak elismerően lehet hajlongani, hiszen a legutóbb döntős Inter ellen kétszer ikszelt, az előző két kiírásban negyeddöntős Benficát pedig a lisszaboni 1–0-s siker után otthon darabokra szedte, így megnyerte a csoportját. Ennek ellenére nálunk a párharcában finoman szólva sem favorit.

A gárda áll még a Király-kupában, a mallorcai 0–0 (ezzel zsinórban négy meccs szerzett gól nélkül!) után kedvező helyzetből várja az elődöntő két hét múlva esedékes visszavágóját.

Ha ez a negatív széria nem lenne elég, sérülés miatt kidőlt a sorból az első számú gólfelelős MikeOyarzabal, aki 12 találatával egyedül hozta az őt követő Brais Méndez, Kubo Takefusza kettős termését (6-6).

11. RB Leipzig (német): 74 pont

A keret összértéke: 483,6 millió euró

A magyar válogatott számára kifejezetten fontos csapathoz érkeztünk, és örömmel állapíthatjuk meg, hogy az elmúlt hetekben Gulácsi Péter visszaszerezte kezdő helyét a kapuban, Willi Orbán pedig sérülését követően újra alapember a védelemben.

Elöl az idény előtt érkező Xavi Simmons (70 millió euró, 7+9) és Lois Openda (55, 19+4) is remekel, a cégcsoporton belül, Salzburgból „felhozott” Benjamin Sesko pedig limitált játékideje mellett is lőtt már 10 gólt.

Itt januárban volt egy mélypont, három bajnoki zakó 4–9-es gólkülönbséggel, Gulácsi visszatérése óta viszont két meccsen négy pont a mérleg. A német Szuperkupa győztese a BL-ben hozta a kötelezőket, a Young Boyst és a Crvena zvezdát oda-vissza megverte, a címvédő Manchester Citytől pedig kétszer kikapott, bár Angliában az 54. percben még két góllal vezetett, mielőtt a rivális 3–2-re fordított.

11. Porto (portugál): 74 pont

A keret összértéke: 257,1 millió euró

A Porto javára a holtversenynél az döntött, hogy a legjobb helyezése eggyel megelőzte a lipcseiekét.

A honi bajnokságban csupán a harmadik helyen áll a kétszeres BEK/BL-győztes, amely mostani helyezését egyértelműen a csoportkörben harcolta ki magának, hiszen csak egymás elleni eredménnyel szorult az ugyancsak 12 pontos Barcelona mögé.

A hat meccsen szerzett 15 találat kifejezetten jól néz ki, ebből Galeno (4+3) és Evanilson (4+1) is alaposan kivette a részét, utóbbi az egész idényben parádésan teljesít, 25 fellépésen 18 gólja és öt előkészítése van.

10. Napoli (olasz): 78 pont

A keret összértéke: 535,15 millió euró

Szoros volt a csata amúgy az olasz bajnokkal is (csupán négypontos különbség a rangsorunkban), amely a csodaidényétől messze elmarad:

a bajnokságban 23 forduló során már nyolc vereséget szenvedett el, így csak a kilencedik helyet foglalja el a tabellán, míg az Olasz Kupában a Frosinone (!) vágott négyet Nápolyban, a Szuperkupa döntőjében pedig az Inter bizonyult jobbnak.

A BL-ben a Real Madrid mindkétszer legyűrte a hajrában a nápolyi riválisát, de a Braga, Union Berlin kettőssel szemben így is jobbnak bizonyult.

A mostani kiírásban Hvicsa Kvarachelia számai (6+5) is visszaestek, Victor Osimhen (8+3) idényére pedig a csapattal történő balhé, sérülés és az Afrikai Nemzetek Kupája-kötelezettség (a döntőig jutott Nigéria) is rányomta a bélyegét.

9. Dortmund (német): 127 pont

A keret összértéke: 464,9 millió euró

Ugrunk egy óriásit a listánkon.

A fekete-sárgák nincsenek rossz formában 2024-ben, a bajnokságban öt fellépésen 13 pont és 13–1-es gólkülönbség a mérlegük, más kérdés, hogy ezt megelőzően nyolc Bundesliga-meccsen csak egyszer nyertek, így csak a negyedik helyen állnak, és közben a kupából is kiestek az év végén.

A BL-ben viszont hozták a halálcsoportot, miután otthon veretlenek maradtak a PSG (1–1), Milan (0–0), Newcastle (2–0) trió ellen, idegenben pedig a párizsi pofon mellett Milánóban és Angliában is győztek.

A csoportelsőséghez jött még egy minimum verhető rivális (PSV), szóval aligha lehet ok panaszra Dortmundban. Ahol a támadásban a Niclas Füllkrug (11+8), Donyell Malen (10+3), Julian Brandt (8+9) hármas azért okozhat még kellemetlenségeket a riválisoknak.

8. Barcelona (spanyol): 140 pont

A keret összértéke: 863,5 millió euró

Ezzel értünk el az erősorrendünk első feléhez. Ahogyan az olasz, úgy a spanyol bajnoknál is kisiklottak kicsit a dolgok, erről itt írtunk bővebben a minap.

A ligában 24 kör után a harmadik a gárda, és ez még a kisebb baj lenne. A nagyobb az, hogy tíz pont lemaradással áll az éllovas Real Madrid mögött, ráadásul a katalánok hullámvölgyben vannak. A Király-kupában az Athletic Bilbao ejtette ki őket, a Szuperkupában a királyi gárda ütötte ki riválisát egy hónappal ezelőtt, a pontvadászatban otthon érték őket kellemetlenségek idén (a nem túl acélos Villarrealtól 5–3-ra kikaptak, most vasárnap pedig a Granadával nem bírtak, játszottak 3–3-as döntetlent), és hát azért arra sem lehetnek büszkék a gránátvörös-kékek, hogy ősszel a BL-csoportkörben sikerült kikapniuk a Sahtar Doneck mellett az Antwerptől is…

Robert Lewandowski továbbra is rugdossa a gólokat (15+6), Ilkay Gündogan (5+10) pedig jól bevált új csapatában, a meghatározó emberek közé sorolható Ferran Torres (11+4) és Joao Félix (7+5) viszont sérüléssel bajlódik, Gavi idénye pedig már véget is ért.

A rengeteg gond ellenére ezzel a kerettel azért lehetne izmosabb eredményeket is elérni, de aligha segíti a feltámadásukat, hogy a klubikon vezetőedző, Xavi már bejelentette, hogy az idény végén távozik a kispadról.

7. Atlético Madrid (spanyol): 155 pont

A keret összértéke: 454,4 millió euró

A tabellán a katalánok mögött, sorrendünkben viszont előttük állnak a „matracosok”, akik otthon csodásan szerepelnek (11 győzelem, 1 döntetlen, az is csak egy 93. perces büntetővel), idegenben viszont szenvednek (4–2–6), így érdemben már csak a BL-indulás lehet számukra a tét.

A kupában viszont pont otthon kaptak ki az Athletic Bilbaótól, így nehéz helyzetből várják az elődöntő visszavágóját, a Szuperkupában pedig ráadásban maradtak alul a Reallal szemben.

A BL-ben viszont egyelőre veretlenek, igaz, a Lazio, Feyenoord, Celtic hármasnál azért láttunk erősebbeket. Például a mostani riválist, ugyanis a madridiak állnak a legelőkelőbb helyen azon csapatok közül, amelyek esélytelenebbek a saját párharcukban!

A háromszoros BL-döntősnél a gólerős és ősszel kiegyensúlyozott formát mutatott Álvaro Morata áprilisig történő kiválása érzékeny veszteség, hiszen 19 góljával vezeti a házi rangsort Antoine Griezmann (18+7) előtt.

6. Paris Saint-Germain (francia): 200 pont

A keret összértéke: 1,03 milliárd euró

Újabb nagy ugrás után jön a francia rekordbajnok. Hiába az egymilliárd feletti keretérték, a BL-ben csak az egymás elleni eredményeknek köszönhetően sikerült megelőzni a nem túl acélos AC Milant, így megkaparintani a második helyet, ráadásul három meccs óta nyeretlenek az elitsorozatban.

A bajnokságban a forma nem rossz, az október előtti hét forduló 3–3–1-es mérlege után 12 siker és két döntetlen jött, és már 11 pont az előny a Nice-szel szemben a tabellán. A francia Szuperkupa már a zsákban, a kupában a nyolc között épp a Nice érkezik majd ellenfélül, a BL-ben pedig azért a Real Sociedad még a leginkább verhető elsők közé tartozik.

Az pedig biztos, hogy ha Kylian Mbappé (29 meccs, 30 gól, 7 gólpassz) egy az egyben megindulhat, az nem jó előjel a riválisoknak. Múlt szerdán a kupameccsen kapott ugyan egy méretes csomagot a bokájára, bár a mérkőzést befejezte, kihordta lábon azt a brutális belépőt, azért a hétvégi bajnokin pihentették a világklasszis csatárt.

5. Internazionale (olasz): 201 pont

A keret összértéke: 588,85 millió euró

Az előző évad döntőse az utolsó listával előzte meg egy ponttal a párizsiakat, itt tehát óriási csata volt a top 5-be kerülésért. A PSG-hez hasonlóan a milánói együttes is fogja már fél kézzel a bajnoki aranyérmet, 23 fordulót és a Juventus legyűrését követően hét pont a fór, a Szuperkupa itt is megvan, bár a kupában búcsúzott a milánói gárda.

A BL-ben viszont még veretlen a mostani kiírásban, három sikerre azonban három döntetlen érkezett, és az összesített gólkülönbséggel a Real Sociedad mögé szorult.

Az Atlético Madrid egy kifejezetten combos riválisnak ígérkezik a nyolcaddöntőben, de így is esélyesebbnek tartjuk a Lautaro Martínez (22+5), Marcus Thuram (11+11) és Hakan Calhanoglu (11+3) vezette gárdát.

4. Arsenal (angol): 264 pont

A keret összértéke: 1,12 milliárd euró

Újabb nagy ugrás, az első négybe már csak olyan együttes került, amelyikre legalább egy első helyes voks is érkezett.

Az „ágyúsok” az idény első meccsén Leandro Trossard 101. perces egyenlítése után büntetőkkel megverték a Manchester Cityt, ami azért is külön gondolatot érdemel, mert 2023-ban ez volt az egyetlen trófea, amit nem az „égszínkékek” nyertek meg.

A Premier League-ben a 13. fordulóban állt élre az együttes, és még karácsonykor is vezetett, viszont decemberben háromszor is alulmaradt, így pedig időközben visszacsúszott a negyedik helyre. A január újabb fordulatot hozott, a Crystal Palace (5–0) és a West Ham (6–0) elleni gála között a Liverpoolt is legyőzték a két kupából is búcsúzó londoniak, akik pontszámban és gólkülönbségben is beérték az eggyel kevesebbet játszó Cityt, így csak két pontra vannak az éllovas Szoboszlai Dominikéktől. Minden adott tehát az izgalmas végkifejletre.

A BL-ben a Lens elleni idegenbeli 2–1-es vereségen élcelődtek a franciák, hogy aztán 6–0-val jöjjön a válasz, és tükörsimán nyerte a csoportot. A Porto sem kellene, hogy gondot okozzon Bukayo Sakáéknak (13+13).

3. Bayern München (német): 294 pont

A keret összértéke: 976,45 millió euró

A német rekordbajnok az idény előtt pótolta végre Lewandowskit, Harry Kane pedig 28 tétmeccsen 28 góllal és nyolc gólpasszal nyitott.

És mégis, a Tottenhamtől a trófeanélküliség miatt elvágyódó angol csatár érkezése óta mintha megátkozta volna a német porondon egyeduralkodó bajorokat: a Szuperkupában az RB Leipzig, a Német Kupában a harmadosztályú Saarbrücken bizonyult jobbnak, a Bundesligában pedig a Bayer Leverkusen sima 3–0-val szökött meg öt pontra riválisától!

A hatszoros BEK/BL-győztes számára könnyen lehet, hogy az elitsorozat marad az egyetlen menedék, itt, mondjuk, nem is áll rosszul, hiszen a Manchester Unitedet és a Galatasarayt is oda-vissza verte, a Köbenhavn elleni hazai 0–0 pedig igazából lényegtelen volt már. A Lazio képében mindenesetre ideális felhozó együttes érkezik, legalábbis papíron, aztán majd kiderül, hogy mit hoz a valóság.

2. Real Madrid (spanyol): 344 pont

A keret összértéke: 1,04 milliárd euró

A 14 trófeával rekorder királyi gárdára négy első helyes voks is érkezett, de így is csak a második helyre fért fel.

A spanyol aranyat lassan már postázhatják az együttesnek, a Girona elleni 4–0-s sikerrel közvetlen riválisával szemben öt pont az előny, az egymás elleni két fellépés összesített hétgólos differenciája pedig azt is jelenti, hogy a katalánoknak a hátralévő 14 fordulóban legalább hat ponttal kellene többet szerezniük.

A spanyol Szuperkupa megnyerése után néhány nappal a kupából kiesett a Real, de ez aligha okoz sok gondot, pláne, hogy a BL-ben mind a hat meccsét megnyerte.

Az idényben 29 fellépésen 20 gólt és nyolc gólpasszt termelő Jude Bellingham márciusig maródi, de Rodrygo (13+7) és az egészen parádés formában lévő Vinícius Júnior (12+7) is sok kellemetlen pillanatot okozhat majd Gulácsiéknak a nyolcaddöntőben.

1. Manchester City (angol): 380 pont

A keret összértéke: 1,26 milliárd euró

Az élre pedig ismét a címvédő manchesteriek kerültek. A 2023-ban angol bajnokságot, FA-kupát, Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot is nyerő együttesé a világ legerősebb kerete, és immár úgy áll a vesztett pontokat tekintve a legjobban a Premier League-ben, hogy fél éven át nélkülözte a világ legjobb futballistáját, Kevin De Bruynét (aki visszatérése óta 322 játékperc alatt egy gólt és hat gólpasszt termelt).

Sőt, decemberben két hónapra Erling Haaland (21+6) is kidőlt, valamint a berobbanó Jérémy Doku is sérülésekkel bajlódott, ami hozott ugyan pár rosszabb meccset a naptári év végén, de immár minden sorozatot figyelembe véve egyhuzamban megnyert tíz összecsapásnál tart az újra egészséges világválogatott (amelyben Julián Álvarez 15+10-zel, Phil Foden 14+9-cel, a remek szűrő Rodri pedig 6+7-tel áll).

Mindez így együtt aligha jó hír a Köbenhavnnak…

(Borítókép: A legutóbbi két kiírást egyaránt a Real Madrid–Manchester City-párharc továbbjutója nyerte meg – Visionhaus/Getty Images)