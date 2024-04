A Real Madrid egy dologban biztosan jobb, mint a világ bármelyik futballcsapata

A Bajnokok Ligája negyeddöntőjének manchesteri csúcsösszecsapásán ismét bebizonyosodott, a Real Madrid számára nem létezik olyan párharc, amelyben le lehetne írni, ha az – amúgy akár óriási fölényben lévő – ellenfele nem viszi be a kegyelemdöfést. Ezt a lelkierőt pedig akkor is tisztelni kell, ha valaki nem a királyi gárdának szurkol.

Tovább élnek a madridi és a manchesteri remek sorozatok

A madridi mérkőzéssel ellentétben a visszavágón a Real vitte be az első csapást, egy remek kontra végén Vinícius Júnior centerezését másodjára értékesítette Rodrygo.

A 23 éves brazil a 20. gólját szerezte a Bajnokok Ligájában, ezzel ő lett az ötödik legfiatalabb, aki elérte ezt a mérföldkövet. Ezek közül ez a 19. volt, amelyik a büntetőterületen belülről érkezett, két fejes és öt ballábas lövés mellett ez a 13. találata volt jobbal.

A Cityt nem törte meg a korai gól, de ez aligha meglepő, hiszen az Etihadban az előző nyolc alkalommal, amikor hátrányba kerültek, egyszer sem kaptak ki a manchesteriek (öt győzelem mellett három döntetlen volt a mérleg). Sőt, az Etihadban összességében 41 meccsen át volt már veretlen a csapat, amivel egyre inkább megközelítette a klubrekordot.

A Real ugyanakkor szünetbeli előnyt követően 57 BL-találkozó óta veretlen volt, a 11 évvel ezelőtti Galatasaray elleni 1–0-t követő 2–3 óta 50 siker mellett 7 döntetlen csúszott be.

Mindkét fél neve mellé egy újabb ikszet húzhattunk be, mivel a rengeteg helyzetből Kevin De Bruyne csak értékesített egyet, vagy úgy is mondhatnánk, hogy csak egyet értékesített – ziccereivel gyakorlatilag egymaga eldönthette volna a párharcot.

Az elmúlt 20 idényben senkinek sem volt több kanadai pontja a BL-ben a Real ellen a belga középpályásnál, négy gólpassz mellett ez már a negyedik gólja volt (8).

A 42. veretlen hazai meccsével a klubcsúcsát beállító Manchester City hiába dolgozott ki 34 helyzetet, a nyolcig jutó Real Madrid hősiesen állta a sarat, az idegek harcát pedig a királyi gárda nyerte meg.

De van-e, akit ez egyáltalán meglepett?

A Bajnokok Ligája a Real Madrid játszótere

Bár a 2000-es évek közepétől volt egy időszak, amikor úgy festett, hogy a királyi gárda varázsa halványodni látszik – egymást követő hat nyolcaddöntős vereség, majd zsinórban három vesztes elődöntős párharc –, egy csapat ellen sem kell annyira megnyerni egy párharcot, mint a Real Madrid ellen.

És ami a fentebb említett időszakban lelki teher lehetett, az elmúlt tíz évben egyértelműen előny. Gyakorlatilag minden csapat azt láthatja, hogy bármennyire is alárendeltnek tűnhet egy párharcban, az együttes tényleg a semmiből is képes olyan párperces szériát varázsolni, amivel maga javára képes eldönteni a kérdéseket. Ez pedig olyan lélektani előnyt jelent, amivel kis túlzással nem lehet versenyezni.

Hiszen vegyünk csak néhány példát az elmúlt évtizedből:

a 2013–2014-es idény fináléjában az Atlético Madrid a 93. percig vezetett, Sergio Ramos egyenlítése után viszont a ráadásban 4–1-re nyert a Real;

a 93. percig vezetett, Sergio Ramos egyenlítése után viszont a ráadásban 4–1-re nyert a Real; a 2015–2016-os kiírásban a Wolfsburg 2–0-s hazai sikerről bukta el a negyeddöntős párharcot Cristiano Ronaldo mesterhármasa miatt;

2–0-s hazai sikerről bukta el a negyeddöntős párharcot Cristiano Ronaldo mesterhármasa miatt; a 2016–2017-es évadban a Bayern München ledolgozta hazai 2–1-es hátrányát, a hosszabbításban viszont három gólt szerzett a Real, és 6–3-as összesítéssel elődöntőbe jutott;

ledolgozta hazai 2–1-es hátrányát, a hosszabbításban viszont három gólt szerzett a Real, és 6–3-as összesítéssel elődöntőbe jutott; a 2017–2018-as sorozatban a Juventus ledolgozta hazai 3–0-s hátrányát, de a 98. percben így is megszerezte a madridi csapat az elődöntőt érő találatot.

Persze a továbbjutásokra azért jutottak vereségek is, és hát azért ilyeneket kis túlzással bármelyik csapat eredménysorából lehet találni, nemde?

De amit ez elmúlt években láthattunk, egy teljesen új szintre emeli azt a mítoszt, hogy hiába vagy jobb a Realnál, ha visszaengeded a meccsbe, akkor véged lesz.

Csak a 2021–2022-es idényben:

A PSG otthon 22–3-as helyzetszámok mellett 1–0-ra nyert, Madridban pedig fél órával a vége előtt összesítésben már 2–0-ra vezetett. Akkor azonban jött Karim Benzema, és 17 perc alatt mesterhármast jegyzett (kettőt három perc alatt lőtt), a Real 3–2-vel továbbment.

otthon 22–3-as helyzetszámok mellett 1–0-ra nyert, Madridban pedig fél órával a vége előtt összesítésben már 2–0-ra vezetett. Akkor azonban jött Karim Benzema, és 17 perc alatt mesterhármast jegyzett (kettőt három perc alatt lőtt), a Real 3–2-vel továbbment. A Chelsea 20–8-as helyzetszámok mellett 3–1-re kikapott Londonban Benzema triplája miatt, a visszavágón viszont gálázott, és a 75. percben már összesítésben is vezetett 4–3-ra. A semmiből jött Luka Modric remek passza után Rodrygo hosszabbítást érő találata, a ráadásban pedig újra Benzema döntött.

20–8-as helyzetszámok mellett 3–1-re kikapott Londonban Benzema triplája miatt, a visszavágón viszont gálázott, és a 75. percben már összesítésben is vezetett 4–3-ra. A semmiből jött Luka Modric remek passza után Rodrygo hosszabbítást érő találata, a ráadásban pedig újra Benzema döntött. Az elődöntőben a Manchester City hazai pályán 16–11-es helyzetszámok mellett csak 4–3-ra győzött, de a visszavágót is uralva a 90. percig 1–0-ra vezetett. Akkor azonban Rodrygo két perc alatt kétszer betalált, így jöhetett a ráadás, ahol Benzema büntetője döntött.

hazai pályán 16–11-es helyzetszámok mellett csak 4–3-ra győzött, de a visszavágót is uralva a 90. percig 1–0-ra vezetett. Akkor azonban Rodrygo két perc alatt kétszer betalált, így jöhetett a ráadás, ahol Benzema büntetője döntött. A fináléban pedig hiába volt a helyzetek száma 23–3 a Liverpool javára, 9–1 a kaput eltalálóké, az az egy Vinícius Júnior-mozdulat BL-győzelmet ért Párizsban.

Az előző kiírásban a Liverpool a nyolcaddöntő első felvonásán az első negyedórában kétgólos előnyre tett szert, de már ezen a meccsen kiharcolta a továbbjutást a Real (5–2, 1–0). A Chelsea sem okozott ekkor már gondot (2–0, 2–0), viszont a City az idegenbeli iksz után ekkor élni tudott a helyzeteivel (1–1, 0–4).

A mostani idényben az RB Leipzig hiába próbálkozott sokkal többet a Realnál, nem tudta megfordítani kétgólos hátrányából a párharcot, a Manchester City pedig egyik legegyoldalúbb meccsét hozta le az Etihadban (a 34–8-as lövésszámok mellett 18–1 volt a szögletek mutatója, ehhez képest a 2,59–1,43-as xG kifejezetten szoros képet fest). Mégis, amikor jött a büntetőpárbajban, már lehetett sejteni a végkimenetelt.

Mert bár a City előnybe került, a Real itt sem tört meg, és újra bebizonyította, hogy abban a párharcban, amiben nincs agyonverve, bármikor képes továbbjutni. Ez pedig akkor is tiszteletet parancsoló, ha valaki nem rajong az együttesért.

Ezek után pedig aligha meglepő, hogy a 17. elődöntő messze a legtöbb a klubok örökrangsorában (Bayern: 13), ahogyan a BEK-et is beleszámolva a 33 (Bayern: 21) is megközelíthetetlen, hogy a 14 elsőségről már ne is beszéljünk (Milan: 7).

