A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a 25. Bajnokok Ligája-mérkőzését játszhatja szerda este. A 23 éves futballista egyúttal a Bologna elleni összecsapáson debütál hazai színekben BL-meccsen az Anfield Roadon, ami szempontunkból még különlegesebbé teheti a találkozót. Már amennyiben Arne Slot vezetőedző kitart jó szokása mellett, és a bajnokikhoz, valamint a legutóbbi, az AC Milan otthonában lejátszott nemzetközi kupameccshez hasonlóan ezúttal is beveti a magyar középpályást. Lehetőleg kezdőként.

Az apropóból az Index is felkerekedett, a szerdai mérkőzésről pedig helyszíni tudósítással jelentkezünk. Ám már bő 36 órával a kezdőrúgás előtt is volt mit felfedezni a városban. Az egyik szembetűnő változás a tavalyi látogatáshoz képest legkevésbé sem szívderítő:

a különböző, nem hivatalos utcai árusok portékáiban jelentősen megcsappant a Szoboszlai nevével vagy épp arcmásával ellátott szuvenírek száma.

Noha tavaly sokszor a legkiemeltebb helyen találkozhattunk a magyar labdarúgót ábrázoló sálakkal, zászlókkal, ezúttal a klublegendának számító Mohamed Szalah mellett többnyire a Luis Díaz, Andy Robertson, Harvey Elliott, az előző szezonban berobbant Conor Bradley, vagy épp az egyetlen nyári igazolás, Federico Chiesa nevével ellátott sálak köszöntek vissza. Hogy nem feltétlenül kell a csapaton belüli hierarchiával vagy a meccsteljesítménnyel párhuzamot vonni, arra utal azért, hogy a csapatkapitány Virgil van Dijk vagy a saját nevelésű közönségkedvenc, Trent Alexander-Arnold sáljából is kevesebb akadt – miközben Endo Vataru arcmásából rengeteget találni. Szóval az is lehet, hogy igény ugyan lenne rá, csak épp utángyártani nem sikerült eleget a legkelendőbb termékekből.

Az előző szezonnak volt olyan periódusa, amikor a Szoboszlai feliratú mezekből nyomták a legtöbbet az Anfieldnél található hivatalos szurkolói boltban. Mivel kedd reggelre valamelyest kitisztult az idő – vasárnap délutántól kezdve szinte megszakítás nélkül ömlött az eső Liverpool és Manchester térségében –, eljött a pillanat, hogy megpróbáljuk kinyomozni, miként alakul a trend a 2024–2025-ös szezonban. Nos, a minden valószínűség szerint utolsó Mersey-parti szezonját teljesítő Mohamed Szalah-val ezúttal nem lehet versenyezni. Az ügyeletes boltvezető állítása szerint csaknem minden harmadik-negyedik játékosnévvel eladott Pool-mezt az egyiptomi sztár nevével és 11-es számával kérik. Bár pontos statisztikával nem szolgáltak, érzésre az erős középmezőnybe tippelték a magyar játékost, akiénél jelentősen többet Szalah mellett csak a szezont remekül kezdő Díaz és Diogo Jota kettős, a csapatkapitány Van Dijk, továbbá a helyettes Alexander-Arnold nevével nyomnak több mezt.

A legújabb szerelések feliratozással együtt épp 100 font (középárfolyamon átszámolva körülbelül 47 700 forint) körül kaphatóak, ha valaki például a Premier League vagy a Bajnokok Ligája hivatalos felvarrásait is kéri, akkor minimálisan drágábbak. Megnéztük hát, milyen alternatívák akadnak a kétszintes, több mint 500 négyzetméteren elterülő üzletben, ha valaki szeretne egy futballtúra végén Szoboszlaihoz kötődő relikviát, de ekkora összeg nem feltétlenül áll a rendelkezésére. Esetleg van már névvel ellátott meze, és más tárgyakra is szívesen szánna hasonló nagyságrendű összeget.

Hogy őszinték legyünk, az üzlethelyiségbe való belépéskor érzett bőség zavarát idéző első sokk hamar elszállt, amint a sorok közt bolyongva megpróbáltuk felfedezni az ideálisnak tűnő – olcsóbb – ajándékokat. Noha akad itt a már 2,5 fonttól megvásárolható golyóstolltól a több mint 300 fontra árazott, díszdobozos és dedikált meccsmezig minden (sőt a 2005-ös BL-győztes csapat szerelésének a klubikon Steven Gerrard által dedikált példánya 450 fontért ugyancsak itt van tavaly óta), a Szoboszlaival kapcsolatos emléktárgyakból valahogy mintha kevesebb lenne itt is. S biztosan kevesebb, mint a nyáron elköszönt menedzser, Jürgen Klopp „kegytárgyaiból”. Az az ember érzése az üzletet járva, mintha még mindig a német szakvezető lenne a csapat vezére, nem pedig a négy hónapja kinevezett Arne Slot vezetőedző.

Emlékezetes apróság lehet például a teljesen személyre szabható, így a magyar játékos nevével és számozásával is kérhető, 5 fonttól induló mez formájú kulcstartó. Az árufeltöltő épp az érkezésünk alatt kezdte kirakodni az ugyancsak 5 fontra árazott, mintegy négy centi magas polcdísznek beillő játékosbábukat, melyek között ugyancsak akad a 23 éves labdarúgót formázó. Utóbbi figurák „szezonpackban” is megvásárolhatóak, ekkor 16 játékos és a kabalafigura 60 fontunkba kerül. Utóbbi csomagban egyébként Szoboszlai arcszőrzete kevésbé erős, a külön megvásárolható figura érzésre jobban sikerült, karakteresebb, noha vonásaiban így is érezhetően elnagyolt. Persze, egy ekkora műanyag figurától kár csodát várni, összességében pedig bőven a felismerhető kategória.

Míg Szalah, Van Dijk vagy épp Alisson Becker kapus kapott plüssfigurát is, a többi játékos ilyesfajta „kivetüléseivel” nem találkozni. A következő árkategóriában a 16 fontért megvásárolható hivatalos sál akadhat a kezünkbe – maradjunk annyiban, távolról nézve egész hamar sikerült felismerni, melyik lehet Szoboszlaié, közelebbről viszont egészen megrettentő a szőtt kép. További jellemzés helyett inkább mutatjuk...

A gyerekmezek – az egészen apró, pár hónapos csöppségekre való szerelésektől kezdve – 42 fontnál indulnak, a tinédzserekre szánt méreteket pedig 60 fontért kapni. A feliratozás utóbbiaknál is 16 font, a legkisebb méreteknél viszont elérhető némi kedvezmény.

Akad néhány csapatposzter és falikép, noha utóbbiból Szoboszlai arcmásával ellátottat ezúttal csak az alapos felárért cserébe dedikált változatban lehetett látni. A 40–45 fontért kapható baseballsapkáknál szintén akad számozott verzió.

Ám ezen a ponton nagyjából ki is fújtak a 100 font alatti tételek.

Különlegességként ezúttal is említést érdemel, hogy a 47-szeres válogatott labdarúgó aláírásával ellátott díszdobozos meccsmezből szintén akad egy kiállított és megvásárolható példány, ami az előző idényben hordott, olyanféle szereléshez hasonlóan 300 font.

Pusztán a hangulat kedvéért a bolt egy részét úgy rendezték be, hogy az Anfield hazai öltözőjét imitálja – Szoboszlai helye is megvan Alexis Mac Allisteré és Díazé között. Csakhogy itt a padsor mögött elfordulva nem a rekreációs részlegre, hanem egy kávézóba vezet az út.

Kellemes csalódás, hogy egy év alatt nemhogy nőttek, hanem mérséklődtek az árak: az eszpresszó 2 font, egy kapucsínó vagy latte 3-3 font. Ezért az összegért cserébe pedig nemcsak a remélt élénkítő hatást kapjuk, hanem a panorámaablakon túl az aréna lelátójának külső falaiban és az azon lévő monumentális Liverpool-címerben is gyönyörködhetünk időtlen időkig. Vagy legalább addig, amíg ki nem süt kicsit a nap...

Remélhetőleg a jobb időjárás szerda estig, a magyar idő szerint 21 órakor kezdődő Liverpool–Bologna-meccs lefújásáig kitart majd az Anfield Road környékén.

(Borítókép: Kocsmár-Tóth István)