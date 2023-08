Szoboszlai hatméteres arcmása kerülhet az „áruló” liverpoolié helyére

Telt házzal repült a csütörtök esti Budapest–Liverpool-járat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, ebben pedig a futball főszerepet játszott. Az ember érzése az volt a háromórás út alatt, nem akadt olyan magyarul beszélő útitárs a gépen, akinek a száját legalább egyszer ne hagyta volna el a Premier League vagy a Szoboszlai szó. (Az sz hang varázsa, hogy a leghalkabbnak szánt mondatok és szavak közül is kiszűrődik jó messzire.) A főleg az utastér első harmadában erős jelenséghez az is hozzájárult, hogy ugyanezen a gépen utazott a nyáron Liverpoolba igazolt magyar középpályás, Szoboszlai Dominik édesapja, Szoboszlai Zsolt is, akit a mellékelt ábra alapján úgy is jó néhányan felismertek, hogy érezhetően nem szeretett volna a középpontba kerülni.

Persze volt a mondatoknak eleje és vége is, nem csak tárgya vagy alanya, de azt már jóval nehezebb volt kihallani a széksorok közül. Nem úgy a földet érés után! Akadt – rögvest nem is egy, hanem két – olyan, hat-nyolc fős társaság, melyek tagjairól a liverpooli John Lennon reptéren derült ki, bizony évek óta rutinos Liverpool-meccsjárók. Mint mesélték, a szombati Bournemouth elleni meccstől – amelyen, ha minden jól megy, nemcsak Szoboszlai, hanem válogatottbeli csapattársa, a vendégegyüttesben szereplő Kerkez Milos is kezdő lehet majd – szórakoztató, gólgazdag hazai győzelmet várnak (még ha nem is olyat, mint az előző idényben a két csapat által játszott 9–0). Az idénytől pedig határozott előrelépést az előző évad szenvedős ötödik helyéhez képest. S hogy ebben a 22 éves magyar középpályásnak is főszerepe lesz-e?

Az igazság az, hogy tőle függetlenül is jöttünk volna, de bízunk abban, hogy ő is mutat majd valami emlékezeteset

– jött a felelet, mielőtt a taxipontnál elváltak volna útjaink.

Péntekre aztán még több lett a magyar a városban: mint kiderült, sokan a péntek délelőtti manchesteri járattal, majd vonattal vették célba Szoboszlai Dominik új otthonát. Az érkezők között néhányan ráadásul a szenvedély és a kalandvágy édes keverékéből, a szombati meccsre szóló belépőjegy nélkül. Tény és való, az új idény első hazai bajnokijára kisebb csodával ért fel, ha valaki önerőből képes volt belépőhöz jutni Magyarországról. Hiába a – csomagtól függő – 35-50 fontos klubtagság megváltása, a hírek szerint 4-5-szörös volt a túljelentkezés a Bournemouth elleni meccsre ahhoz képest, mint ahányan beférnek a csapat otthonául szolgáló, nyáron épp egy jelentősebb bővítésen átesett Anfield Roadra.

Liverpool rövid idő alatt is képes volt meghökkentően kétarcúnak bizonyulni. S itt nem elsősorban a futballra, a Liverpool FC és az Everton évszázados rivalizálására gondolok. Hanem alsó hangon is három, egészen eltérő dologra...

Időjárása egyik pillanatban hamisítatlanul angol, az eget szürke felhők borítják, a szitáló, apró szemű eső pedig észrevétlenül is átáztatja az ember ruháját, mindegy hány réteg van rajta – és mindegy az is, hogy augusztus közepén járunk épp. Aztán feltámad a tenger felől szél, és pillanatok alatt eltűnik minden esőfelhő, a felszakadozó szürkeség nyomában pedig kisüt a nap, úgy, ahogy augusztus közepén odahaza várnánk...

Építészete hasonlóan szélsőséges. Az egykoron Európa és az Egyesült Államok tengeri kereskedelmében egyik fő kapocsnak számító város épületei is néha sokkoló ellentétet árasztanak. A kikötőktől és dokkoktól néhány percnyire lévő belvárosi részen utcánként váltják egymást a vörös téglából épült sorházak, és a modern toronyházak. A régi alapokon nyugvó – de új élettel megtöltött – dokképületek mögül földön kívüli űrhajót idéz a kikandikáló, 2008-ban átadott, 2017-ben több mint tízezer fősre bővített M&S Bank Arena. De nem ez az egyetlen ilyen építészeti vakrandevú: az egyik fő csomópontnak számító Lime Streetnél a vasúti pályaudvarról kilépve balra óriási színes ledfalsor, végtelenül modern látvány fogadja a látogatókat, jobbra pedig az egy ógörög-római pantheont idéző zenemúzeum főbejárata kelt kisebb kultúrsokkot.





60 évet utazhatunk vissza az időben

A The Beatles Story kiállítás részeként az alkotók több kultikus helyszínt is részben újjáépítettek a pinceszinten kialakított élményközpontban. A vendégek számára így megelevenedik Liverpool legendás szórakozóhelye, a Cavern Club, amelynek egykori „küzdőterét és színpadát” egy az egyben lemásolták. Újraalkották a banda kezdeti népszerűségét megalapozó Mersey Beat című lap szerkesztőségét, az EMI stúdióját az Abbey Roadon, ahol több album felvétele is készült, valamint a NEMS lemezbolt egy szegletét is. Korabeli repülőgép széksorai közt ülve hallgathatjuk végig, micsoda tömeg és morajlás fogadta Paul McCartney-ékat a JFK repülőtéren New Yorkban, mikor a banda megérkezett az amerikai turnéjára. Néhány pillanatra megelevenedik a CBS 50-es stúdiója, ahol a két évtizeden át meghatározónak számító The Ed Sullivan Show estjeit rögzítették. Sőt, elmerülve a banda képzeletbeli világában még egy óriási sárga tengeralattjáró fedélzetére is beléphet, aki jegyet vált.

A kiállítás interaktív, és bár konkrét koncertélményt egyetlen pontján sem idéz fel, a hangszórókból érkező – néhol alig hallható, pusztán aláfestésként szolgáló – zajokkal, a Beatles egyik-másik nagy slágerével, néhol a fényekkel, másutt pedig még a szagokkal is játszva egészen érzelemdús utazásban részesíti az érdeklődőket. A „játék” ráadásul akkor is működik, ha valaki nem a gombahajak, és úgy összességében a The Beatles-diszkográfia megszállottja.