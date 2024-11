A Real Madrid 15 éve nem égett ekkorát, már Ancelotti is aggódik

A BEK/BL-história két legsikeresebb csapata, a Real Madrid (15) és a Milan (7) csapott össze a kedd esti csúcsrangadón. A felek 16. egymás elleni ütközete után az olaszok felé billent el az eddig kiegyenlített mérleg nyelve, hat Real-győzelem és három döntetlen mellett ez már a hetedik Milan-siker volt.

A Milan először győzte le idegenben a címvédőt

Érdekesség, hogy a Bernabéuban aratott 3–1-es győzelem az első, amelyet a piros-feketék az aktuális címvédő otthonában arattak!

Milan tonight recorded their first-ever away win against the reigning European champions.



What a night for Paulo Fonseca's side. https://t.co/nkpHVIurFU — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 5, 2024

A Real Madriddal 15 éve nem fordult elő ilyen égés

A királyi gárda egymást követő második hazai meccsét bukta el, összesen hét gólt engedve a riválisoknak (–Barcelona: 0–4, –Milan: 1–3). Ilyen pocsék sorozata 2009 májusa óta nem volt, akkor a Barcelona (2–6) és a Mallorca (1–3) összesen kilencig jutott. Florentino Pérez elnöksége alatt csupán egyszer fordult elő korábban ilyen, 2004 májusában a Mallorca (2–3) és a Real Sociedad (2–4) lőtt hetet.

20 éve nem volt ennyi Real-kaput eltaláló lövés a Bernabéuban BL-meccsen

A Milan összesen kilenc alkalommal találta el a madridi kaput, ebből szerzett három gólt. Bár a Real összességében kilenccel több kísérletből tíz, kaput eltaláló lövésig jutott, a várható xG így is egy picit a Milan felé húzott, pedig a királyi gárda büntetőt is lőhetett, ami alaposan megdobja ezt a számot.

Így vagy úgy, a kilenc, kaput eltaláló vendéglövés az Opta statisztikagyűjtésének (2003–2004) kezdete óta a legtöbb, ami a Real Madrid otthonában volt.

9 - Real Madrid have conceded nine shots on target in this match against AC Milan, more than in any other Champions League group stage home game since at least 2003/04 season. Difficulties. pic.twitter.com/FvryUrcyzd — OptaJose (@OptaJose) November 5, 2024

Már Ancelotti is aggódik a csapata miatt

Az együttessel három BL-t és 14 trófeát nyerő Carlo Ancelotti is aggódik a Real Madrid közelmúltbeli teljesítménye miatt.

Aggódnunk kell, mivel nem játszottunk jól. Sokkal szervezettebbnek kell lennünk

– idézi az MTI a legendás olasz trénert. Kiemelte, vissza kell térniük arra a színvonalra, amelyen képesek játszani, majd megjegyezte azt is, hogy túl sok gólt kaptak, a legutóbbi három hazai találkozón összesen kilencet. Ugyanakkor a vereség Ancelotti szerint nem egyéni hibákból következett be.

„Itt nem hozzáállásbeli vagy motivációs problémákról van szó, ez egy kollektív dolog, amit gyorsan meg kell oldanunk” – hangsúlyozta. Hozzátette, valami hiányzik a pályán, ezért nem tudták a legjobb formájukat mutatni, de el kell fogadniuk a kritikákat, mert szeretnének jobban teljesíteni, éppen ezért hosszú éjszakák várnak a csapatra.

A játékosok annyira mélyponton vannak, mint én, így együtt gondolhatjuk végig, hogyan tudnánk fejlődni, de bízunk benne, hogy ez sikerülni fog

– zárta gondolatait.

A Manchester City 2018 óta nem volt ilyen pocsék formában

A tavalyi bajnok „égszínkékek” egymást követő harmadik tétmérkőzésüket veszítették el: előbb kiestek a Tottenhammel szemben a Ligakupából, majd Kerkez Milos két gólpasszával nyert 2–1-re ellene a Bournemouth, most pedig a triplázó Gyökeres Viktor vezérletével 4–1-re a Sporting CP.

Az sem gyakori, hogy egy csapat négyet lő Guardiola gárdája ellen, ez csupán harmadszor fordult elő. A Real Madrid és a Barcelona után jött össze a Sporting CP-nek a bravúr.

4 - Tonight was only the third time a team managed by Pep Guardiola has conceded four goals in a UEFA Champions League match, along with a 4-0 defeat against Real Madrid with Bayern Munich in April 2014 and 4-0 defeat to Barcelona with Man City in October 2016. Stunned. pic.twitter.com/bYYx79WiK4 — OptaJoe (@OptaJoe) November 5, 2024

Gyökeres Viktor tarthatatlan

A magyar származású, de svéd válogatott csatár Európa egyik, ha nem a legjobb formában lévő kilencesének számít tavaly nyári átigazolása óta. A lisszaboni klub színeiben 67 tétmérkőzésen 66 gól és 19 gólpassz a mérlege, a mostani kiírásban pedig még feljebb lépett egy szintet:

17 tétmérkőzésen 23 gólnál és négy gólpassznál jár!

A BL-idényben négy forduló alatt már öt találatnál jár, amivel beérte Harry Kane-t az élen.

A BL-idény góllövőlistája

5 – Harry Kane (Bayern München), Gyökeres Viktor (Sporting CP)

4 – Raphinha (Barcelona), Jonathan David (Lille), Vinícius Júnior (Real Madrid)

Gyökeres lett az ötödik futballista, aki triplázni tudott Guardiola aktuális csapata ellen, összességében ez pedig már a hatodik mesterhármas, mivel Jamie Vardynak ez kétszer is összejött.

Players who scored a hat-trick against a Guardiola team:



Agüero in 2014

Messi in 2016

Vardy in 2016

Vardy in 2020

Nkunku in 2021

GYOKERES in 2024 pic.twitter.com/CGqQNPnzqk — MisterChip (English) (@MisterChiping) November 5, 2024

Luis Díaz lett a BL történetének a második kolumbiai játékosa, aki triplázni tudott, előtte Faustino Asprilla vágott hármat a Barcelona ellen 1997-ben. A Liverpool első félidei várható gólmutatója 0,64-es volt a Leverkusen ellen, a második félidei gála során viszont 3,48 (!).

Nuri Sahin az első Dortmund-edző, aki a Bundesliga megalakulása óta mind a hét hazai tétmeccsét megnyerte kinevezését követően.

