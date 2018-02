A fideszes Bajkai Köves Slomóéknak és a Farkas Flórián-féle alapítványnak is lakást adna

A VII. kerület fideszes alpolgármestere és 2018-as országgyűlési képviselője, az Orbán-család ügyvédje, a kampányban a nevével felmatricázott tojást és tejet osztó Bajkai István két beterjesztéssel is előállt a VII. kerületben: szerdán szavaz a testület két lakás bérlőkijelölési jogáról. Ezt a furcsa fogalmat úgy lehetne lefordítani, hogy az önkormányzat tulajdonában álló lakást gyakorlatilag olyan módon ad át valakinek, hogy az az illető döntheti el, ki veheti azt bérbe, derül ki az önkormányzati ülés apropóján kiküldött anyagokból.

A jogszabályban lehetőség van arra, hogy ezért a lakás forgalmi értékének 25-50%-át elkérje az Önkormányzat, Bajkai beadványa alapján azonban ettől eltekintene az önkormányzat. Az előterjesztés szerint legalább 60nm-es lakásokról van szó.

De mi az a két szervezet, akik ebben a lehetőségben részesülnének?

A kerületben, ahol egyébként nagyon sokan pályáznak hasonló lehetőségre, most egyrészt az az EMIH (Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség) juthatna ilyen lakáshoz, aminek vezetője, Köves Slomó épp a napokban adta nevét, arcát a Fidesz-KDNP belvárosi jelöltjének, Hollik Istvánnak a kampányához, de az ő, pártokról alkotott véleményét használják A Bajkai futtatására befogott Körúti Korzó nevű fideszes lapban is.

Az EMIH beadványában az általuk létrehozott CEDEK nevű szeretetszolgálatukra hivatkozva kérik a bérlőkijelölési jogot, és nem is egy, hanem három önkormányzati lakásra. Céljuk, hogy minél több betegnek, fogyatékosnak, rászorulónak segíteni tudjanak. A CEDEK többször szervezett már ételosztást, ezeken a fideszes Bajkai István is meg szokott jelenni, beadványukban azt írják, Erzsébetvárosban szeretnének népkonyhát is létrehozni, többek között ezért kérik a polgármestertől, hogy a kerületben három szociális lakás tartós használatát tegyék lehetővé számukra.

Másrészt az az OTKA ("Oktatási és Továbbképzési Központ" Alapítvány) fordult kérelemmel a polgármesterhez, aminek alapítása Farkas Flóriánhoz köthető, aminek vezetőségében évekig Farkas Flórián bizalmi emberei ültek, amely több százmilliós pályázati pénzeket kapott, többek között a botrányosra sikeredett "Út a szakmaválasztáshoz" programban vettek részt, a több botrányos programot is futtató ORÖ-vel. Egyébként a nagy ORÖ-s botrány után az OTKA továbbra is kapta a pénzeket. Az OTKA székhelye ugyanaz a Bezerédi utca 17., ami a Lungo Drom címe is. A Fidesz választási szövetségeséé, aminek vezetője a fideszes országgyűlési képviselő, Farkas Flórián.

Az OTKA azt írja, kiemelten fontos számukra a kerületben élő hátrányos helyzetű családokkal való együttműködés, és a lakást a helyi szinten történő, egymást támogató rendszer kiépítése miatt kérnék.

A versenyeztetés kockázatos

Bajkai István előterjesztésben azt írja, az EMIH CEDEK-nek bérbe adni az önkormányzat csak versenyeztetési eljárással tudna, piacú alapú lakbérrel, ezért javasolja a bérlőkijelölési jog megoldását. Az OTKA már a beadványában bérlőkijelölési jogról írt. A két szervezet a bérlőkijelölési jogot határozatlan időre kapná, a bérlőkijelölési jog alapításának ellenértékétől pedig az önkormányzat eltekintene a két szervezet társadalmi tevékenységének hasznossága miatt.

Bónusz: A legutóbb Orbán Viktort Hadházy Ákossal szemben védő Bajkai a beadványában úgy tűnik, elírta az OTKA nevét. Hiszen van egy OTKA, ami a tudományos akadémiához tartozik, ennek neve Országos Tudományos Kutatási Alap, és ez nem összekeverendő a Farkas Flórián-féle "Oktatási és Továbbképzési Központ" Alapítvánnyal, aminek rövidítése ugyanaz. Úgy tűnik, Bajkainak mégis sikerült összekevernie, a saját, önkormányzathoz megküldött beadványában Országos Tudományos Kutatási Alap szerepel.

Borítókép: Bajkai István zongorázik Fotó: Facebook / Dr. Bajkai István