Eltűntek Lázár és Tiborcz bálozós fotói

Az összes közbeszerzési dokumentum elérhető a város honlapján. Kikerült az OLAF-levél is.

A 24.hu vette észre, hogy eltűnt egy képgaléria a hódmezővásárhelyi Promenád.hu -ról. A tavalyi orvosbál több száz fotóját vették le az oldalról, nem tudni, miért.

Ez azért érdekes, mert több fotón is szerepelt Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, Tiborcz István és felesége, Orbán Ráhel is. A lap emlékeztet arra, hogy nemrég egy budapesti kávéházban is találkozott Lázár és Tiborcz.

Az Elios uniós pályázatai körül kirobbant balhé óta a miniszterelnök veje kerüli a nyilvánosságot, és a Fidesz vezetői is kitérnek a kérdések elől. Február 25-én a hódmezővásárhelyi polgármester-választáson az ellenzék jelöltje, Márki-Zay Péter hatalmas meglepetésre legyőzte a kormánypártok jelöltjét, Hegedűs Zoltánt.

Az eltűnt galéria ügyében a 24.hu megkereste a Promenád.hu kiadóját, de egyelőre nem kaptak választ.