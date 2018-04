Húsz év macska-egér harc Gyárfás és a nyomozók között

Mindent tudunk, csak épp közben folyamatosan bénázunk

– nagyjából így írható le a magyar rendőrség elmúlt két évtizede a Fenyő-gyilkosságot illetően.

Az 1998-as kivégzés után a gyilkos a helyszínen hagyta a kesztyűjét, sapkáját, dzsekijét és fegyverét. A zsaruknak első pillanattól kezdve megvolt tehát a DNS, ami alapján el tudnak indulni. Ehhez képest két hét múlva előzetesbe helyeztek egy 27 éves albán állampolgárt, akiről később kiderült, hogy biztos nem az övé a hajszál. Aztán pár hónap elteltével ugyanezt játszották el megint: távollétében meggyanúsítottak egy másik albán férfit, Acifi Nijazit, aki aztán önként jelentkezett, hogy tisztázza magát.

2001-ben a Blikk az MTI hírarchívuma szerint azt írta, hogy

egyre erősebb a gyanú, hogy Fenyő Jánost egy olyan magyar vállalkozó gyilkoltatta meg, aki üzleti összetűzésbe került vele,

de nevet nem említett a lap.

2002-ben a rendőrség megszüntette a nyomozást, és ugyanebben az évben Portik Tamás azzal kilincselt a rendőröknél, hogy vádalku keretében, az energolos olajszőkítési ügyben várható büntetése alóli mentesülés érdekében elmondja a 90-es évek maffialeszámolásainak – köztük a Fenyő-ügynek – a megoldását. Aztán állítólag ebből nem lett semmi.

A Fenyő-nyomozást 2004 októberében újranyitották a nyomozók, azt állítván, hogy új információk birtokába jutottak. Ekkor Kovács Lajos, a döglött ügyek nyomozója nyilatkozott egyet a Magyar Rádiónak, miszerint „az ügy felderítése eljutott egy olyan szakaszba, ahol kialakult egy több oldalról bizonyíthatónak, alátámaszthatónak tűnő verzió, ami ráirányította a figyelmünket egy 8-10 fős társaságra, amelynek vannak külföldi és magyar tagjai. Ők név szerint ismertek, és úgy néz ki, szerepük lehet, szerepük van Fenyő János megölésében, a gyilkosság megszervezésében, az eszközök beszerzésében. De azt nem állítanám, hogy száz százalékosan biztos, ez lesz az ügy megoldása".

Ekkor történt egyébként, hogy Portik hazatért a külföldi bujkálásból. Az Energol marketingigazgatójaként 1997 és 2003 között bujkált, de 2004-re az a gazdasági jellegű bűncselekmény, amellyel gyanúsították, elévült. Rögtön kötött is egy ingatlanbizniszt Gyárfás Tamással, miszerint Portik élettársa egy értékes telket átvett a médiavállalkozótól a budai hegyvidéken. Minderről itt írtunk bővebben.

Ekkortájt készült az a hangfelvétel is, amely alapján most Gyárfást meggyanúsították, és amelyen állítólag Gyárfás és Portik is beszélget. Minden bizonnyal Portik Tamás vette fel a beszélgetést, Portikra mindig is jellemző volt, hogy a magánbeszélgetéseit diktafonnal rögzítette, így az őt ismerőket nem nagyon lepte meg, amikor híre ment a Gyárfással folytatott hangfelvétel létezésének.

Elévülés? Felbujtás? A Fenyő-gyilkosság húsz éve volt. Kérdés, elévült-e már a bűnügy. A Fenyő-gyilkosság elkövetési időpontjában hatályos Btk. alapján nem évülhettek el az emberölés súlyosabban minősülő esetei. Márpedig ebben az ügyben minősített emberölés gyanúja merült fel, hiszen a megrendelt gyilkosságokat a bírói gyakorlat előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének minősíti. És hogy mi jár a felbujtásért? Az elkövetés idején hatályos Btk. szerint a részesekre (azaz a felbujtóra is) is a tettesekre megállapított büntetési tételt kell alkalmazni. Ez azonban csak a büntethetőség kerete, a bíróság a törvényes kereteken belül jogosult arra, hogy eltérő büntetést szabjon ki a tettessel és a felbujtóval szemben. Lehet, hogy a tettes 15 évet kap, míg a felbujtó 10-et, de akár fordítva is, sőt egyikük életfogytiglani büntetése is szóba jöhet, míg a másik határozott tartamú szabadságvesztést kap. A gyakorlat egyébként sokszor súlyosabb büntetést szab ki a felbujtóra a tettesnél.

2005 februárjában Garamvölgyi László rendőrségi szóvivő igen magabiztos volt, azt nyilatkozta, hogy „az ismert médiavállalkozót 1998-ban kivégző gyilkos személyére komoly bizonyítékok utalnak, a rendőrök a felbujtót is ismerik, de az ő esetében nehezebb lesz a bizonyítás”. Hozzátette, hogy „hivatalosan mondom, hogy a finisénél tart az ügy”. A Demokrata című lap ezt rögtön le is fordította: összefüggésbe hozta Gyárfást a gyilkossággal, de jogilag védhetetetlen volt a sejtetés, úgyhogy bocsánatot is kértek tőle.

Az év májusában a Kapu című folyóirat szerkesztőségében a rendőrség lefoglalta a Számvetés című hatrészes dokumentumfilm összes, vágatlan felvételét, húsz rányi anyagot. Ebben Fenyő pszichológusa, az azóta betegségben elhunyt Perczel Tamás a gyilkosságról beszélt. A főszerkesztő, Brády Zoltán akkor az Indexnek azt mondta, a pszichológus neveket is említett a gyilkossággal kapcsolatban, és ezek közt elhangzott egy, a sajtótalálgatásokban is megjelent médiavállalkozó neve. Aztán egy év múlva szivárgott ki a névsor:

Princz Gábort, Gyárfás Tamást és a Vico vagyonának javát öröklő Székely Herbertet nevezte meg Perczel.

De közben a rendőrség még a gyilkost sem fogta el. Olyannyira nem, hogy 2007-ben megint Szerbiából kértek ki lehetséges gyanúsítottat, de a DNS-vizsgálat alapján kiderült, hogy teljes tévút volt az a szál. 2008-ban a sajtóban röppent fel, hogy megint Szerbiából érkeztek DNS-minták, a rendőrség ezúttal nem kommentál.

2009-ben Kovács Lajos könyvet írt, amelyben azt állította, a „Fenyő-ügyben négy év folyamatos, szöszölős, alkudozásokkal és kudarcokkal övezett-tarkított, de eltökélt nyomozása után egészen pontosan tudni lehet a történtek lényegét, a bűntett hátterét, és a gyanúsításokra, a vádemelésre csak azért nem kerülhetett sor, mert a szereplők több szempontból prominens személyisége miatt az ügyészség képviselői – nagyon helyesen – nem adták hozzájárulásukat, engedélyüket".

Nem volt ugyanis a rendőrség kezében semmilyen, még közvetlen tárgyi bizonyíték sem a láncolat bizonyításához.

A detektívek istene – a szerencse – viszont ez esetben elpártolni látszott tőlünk. Hiába tudsz valamit, ha nem tudod bizonyítani

– írta Kovács, akit 2010-ben leváltottak a posztjáról, sajtótalálgatások szerint egyébként nem függetlenül a könyvében tett állításoktól.

A nagy fordulat 2011-ben jött: kiderült, hogy egy szlovákiai bűnöző, Jozef Roháč DNS-e egyezik a gyilkosság színhelyén talált sapkában lévő DNS-sel. Roháč a 90-es évek más gyilkosságai – Seres Zoltán elleni merényletkísérlet, az Aranykéz utcai robbantás – miatt két évet ült nem sokkal azelőtt Magyarországon, így került be a magyar adatbázisba a DNS-e. Közben Radnai László egykori „keresztapa” is Gyárfást emlegette a rendőröknek egy vallomásában, derült ki egy tavalyi Pesti Srácok-cikkből. Kovács Lajos pedig 2012-ben – immár sokadszorra – megint elmondta, hogy mennyire közel járnak a megfejtéshez, és az állítólagos felbujtóval többször is beszélt ő maga is.

A Fenyő-ügyben 2013-ban emeltek vádat Roháč és társai ellen, de a megbízót nem tudta megnevezni a vádirat. 2014-ben az Aranykéz utcai robbantás és a Fenyő-ügy egyesítésével elkezdődtek a tárgyalások, a vádlottak között volt – az Aranykéz utcai robbantásra való felbujtás miatt – Portik Tamás is. Az egyik tárgyaláson Tasnádi Péter is tanúvallomást tett. Az MTI – Index által is átvett – tudósítása szerint egy Tasnádi által megnevezett médiavállalkozó 16-17 éve egy XI. kerületi hotel kerthelyiségében négyszemközt megbízta Fenyő megölésével.

Tasnádi azt vallotta: „A filmekben látta, hogy kell az ilyet csinálni: a sokmilliós díj felét kérte előre és meg is kapta. Egy ismerősének és az akkori feleségének beszélt is erről, mire ismerőse elkezdett fontoskodni, még terepszemlét is tartott, de neki esze ágában sem volt a bérgyilkosságot elkövetni, csak a pénzt vette fel. Fenyő megöléséről Las Vegasban értesült, mire nyomban felhívta »megbízóját«, hogy kéri a pénz másik felét, és meg is kapta”. A megnevezett médiavállalkozó nevét leírta viszont a Pesti Srácok,

Gyárfás Tamásról volt szó.

A következő tárgyalási napon egy tanú megerősítette Tasnádi verzióját, majd Jozef Roháč is Gyárfást emlegette felbujtóként, számolt be a Pesti Srácok, a bűnöző be is akarta idéztetni tanúként a médiavállalkozót, de a bíró ezt figyelmen kívül hagyta.

Időközben Portik Tamást is lecsukták egy ezektől független ügy, a szintén 90-es években történt Prisztás-gyilkosság ügyében, majd Roháčot és Portikot 2016 márciusában elítélték az Aranykéz–Fenyő összevont ügyben. Az ítéletet a másodfok tavaly helybenhagyta, majd perújítást rendeltek el.

A választások után két nappal pedig váratlanul bejelentette a rendőrség, hogy folytatódik a nyomozás Fenyő-ügyben, miután március 22-én gyanúsítottként hallgatták ki a börtönben ülő Portikot.

AZ ELJÁRÁS CÉLJA A KORÁBBI NYOMOZÁS SORÁN ISMERETLENÜL MARADT MEGBÍZÓ SZEMÉLYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

– írták.

Ha valóban Gyárfás a felbujtó, akkor szinte biztos, hogy a gyilkosságban kulcsszerepet játszott Portik mint közvetítő. A felső körökben mozgó Gyárfásnak összesen két alvilági kapcsolata volt: egyikük Tasnádi Péter, akit a producer még sportriporteri korából, a sport világából ismert, a másik Portik Tamás, aki Gyárfástól bérelt egy házat. Márpedig az elkövetéssel vádolt Jozef Roháč nem Tasnádi, hanem Portik „embere” volt.

Amit az ügyben legfrissebben tudni lehet: Gyárfás Tamás a rendőrségen vallomást tett, és minden vádat tagad, és hogy az ellene bizonyítékként felhasznált hangfelvételt Szlovákiából kaphatta meg a magyar rendőrség.

