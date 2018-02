A Soros-tervet lecserélték elmúltnyolcévre

A hódmezővásárhelyi választás után másfél nappal mintha látszódna az új irány, amelyről többek között Bencsik András Demokrata-főszerkesztő és Békemenet-szervező beszélt az Echo TV-ben nem sokkal a hódmezővásárhelyi választás után.

Eddig a Fidesz teljes választási kampánya Soros György személye köré épült. Elég csak arra a plakátra gondolni, amelyen Soros az ellenzéki vezetőkkel átvágja a határkerítést; vagy ott vannak azok a művházas turnék, amelyeken fideszes politikusok, gondolkodók, publicisták okították a helyieket a Soros-tervről, a nyílt társadalomról és az üzletember Magyarországot romba döntő tervéről. Most azonban valami megváltozott: másfél nappal Hódmezővásárhely után nemcsak a kormánybarát média, hanem mintha maga a Fidesz is kommunikációs stratégiát váltott volna.

Először jött az Echo TV műsora, amelyben a nemrég még teli szájjal sorosozó Bencsik elemi iskolai szintnek nevezte a sorosozást, majd később Bayer Zsolttal párban már azt elemezték, hogyan kellene inkább más attitűddel bemutatni a Fidesz-közeli vállalkozók (például Mészáros Lőrinc, akinek a tévéjében éppen beszéltek) eredményeit, büszkén elmondani, ki mit szerzett.

Tévéműsorból pártkampányba

Aztán keddre virradóra mintha teljesen kicserélődött volna a Fidesz kommunikációs gépezete. A nemzetállamok lerombolásáról szóló publikációkat a Magyar Idők lecserélte egy szép hosszú teljesítményigazolásra, amelyben a szerző megpróbálja áttekinteni, hogy az elmúlt nyolc évben milyen gazdasági, turisztikai, tömegközlekedési és kórházfejlesztési sikertörténetei voltak a Fidesznek, hogy aztán ezt a cikket szinte parancsszóra kezdjék el megosztani a párt politikusai a közösségi médiában. Az is érdekes, hogy korábban pislogni sem lehetett az Origo vagy a Magyar Idők címlapját bámulva anélkül, hogy legalább öt-hat sorosozós cikk ne került volna elénk. Jelenleg a Magyar Idők címlapján mindössze három Soros-anyag van, abból kettő ugyanaz a cikk (Fidesz: Karácsony Gergely polgármesterként sem állna a Soros-terv útjába), a másiknak pedig mindössze az ajánlójába írták bele, hogy Majtényi László egy igazi homo sorosenzus. Az Origón ugyanez a Karácsony Gergely-cikk található a címlapon Sorossal kapcsolatban, ráadásul ez ugyanaz az MTI-ben megjelent Fidesz-közlemény, amelyet a Magyar Idők is átvett. Az Origo mondjuk hétfőn már megágyazott ennek a kommunikációs váltásnak, amikor egy névtelen szerzős vezető cikkben idézték a Fidesz-közeli Századvég elemzőjét, Lánczi Tamást arról, hogy Gyurcsány Ferenc és Vona Gábor a Fidesz valódi ellenfelei.

Ráadásul szinte egyszerre tűntek el az összes kormányközeli oldalról a Stop Soros! és más ehhez hasonló állami hirdetések. Korábban kattintani nem lehetett anélkül, hogy ne villogjon a szemünkbe valamilyen választási plakát vagy Sorossal kapcsolatos propagandaanyag, most viszont egyetlenegy árva banner vagy hirdetés sincs az Origón, a Magyar Időkön, a Riposton, illetve a többi hasonló oldalon. Ez a screenshot például alig két hete készült a Schmidt Mária-féle Figyelő oldalán, de innen is lekaparták az utolsó Soros-plakátot, akárcsak a Pesti Srácok oldaláról, ahol a kormány három hete még olyan lelkesedéssel hirdetett Soros ellen, hogy ugyanazt a plakátot kétszer is kitették egymás alá. Hasonló a helyzet a nyomtatott napilapok esetében. A korábban rendszeresen Soros-ellenes kormányhirdetéseket közlő Bors, Blikk, Magyar Idők, Ripost, valamint a Magyar Hírlap is úgy jelent meg, hogy kizárólag „Magyarország erősödik!" szlogenű reklám volt olvasható egy-két esetben (Magyar Idők, Magyar Hírlap), bár ezeket már hetekkel korábban is látni lehetett ezekben az újságokban.

Közben a közmédiából is teljesen eltűnt Soros György személye. A Híradó honlapján szintén csak a már említett Karácsony Gergely-cikk található, a tévéhíradóból pedig teljes mértékben kihagyták Sorost, ami egy hete még elképzelhetetlen lett volna. Érdekes módon Gulyás Gergely frakcióvezető az Index kamerájának arról beszélt, hogy ugyanúgy fogja Soros Györgyöt emlegetni, mint eddig, előtte azonban éppen azt ecsetelte, hogy a kormány eddigi sikereinek kommunikálása is fontos lesz.

Gulyás arról is beszélt – és ez lejött az MTI-ben is –, hogy vitán felül a bevándorlás az egyik legfontosabb kérdés, és az ezzel kapcsolatos retorikát a kormány akár Soros György nélkül is hatékonyan tudja folytatni. Elég volt ránézni a keddi Origo címlapjára, ahol minimális sorosozás mellett ismét a migránsok foglalták el a legfontosabb hírek helyét, kellően összemosva Karácsony Gergely ellenzéki miniszterelnök-jelölt személyével. Közben a Magyar Időkben megjelent Fricz Tamás politológus elemzése is arról, hogy most már elég volt a pocskondiázásból és sorosozásból, ideje az eredményeket mutogatni a szavazóknak. Valószínűleg erről még elfelejtettek szólni Kovács Zoltánnak, aki a saját blogján publikált egy színtiszta Soros-cikket a bevándorlásról, természetesen angol nyelven.

Ennél is érdekesebb, hogy mindezzel egy időben megjelent egy, az említett Magyar Idők-cikk narratíváját folytató bejegyzés a Fidesz Facebook-oldalán. A posztot szintén nagy lendülettel kezdtek el megosztani a párt képviselői:

Rónaszékiné Keresztes Monika ennél is tovább ment, 53 pontba szedte az elmúlt nyolc év fideszes sikertörténeteit, kitérve azok a kerékpárutakra, amelyeket egyébként uniós pénzekből épített a kormány, vagy például a vizes világbajnokságra, amely még a megtartása után hónapokkal is egyre több pénzükbe került a magyar adófizetőknek. Ezzel párhuzamosan Tuzson Bence rendhagyó fogadóórát hirdetett most péntekre Veresegyházon a magyar családokat segítő támogatásokról. És mivel Tuzson a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, nyilván az ő esetében külön érdemes figyelni, mit kommunikál azok után, hogy szeptemberben még Csömörön tartott másfél órás fejtágítást a helyieknek a Soros-tervről.

Azt is hozzá kell tenni, hogy majdnem egy éve egy, a fideszes médiagépezet működésére rálátó háttérember mocskos és véres választási kampányt jósolt, ám szerinte ezt az időszakot a kormányzás eredményei fogják dominálni, vagyis nem feltétlenül lehet kijelenteni, hogy a kommunikációs irányváltás valami friss találmány lenne a kormánypártnál. Idén novemberben pedig egy vezető fideszes arról beszélt háttérben az Indexnek, hogy a párt kampánya két részből fog állni. Egyrészt szembesíteni fogják az ellenzéket azokkal az intézkedésekkel, amiket 2010 óta nem szavaztak meg, másrészt az elmúlt nyolc év eredményeit is ismertetni fogják.

Egyébként a Soros-mentesítésről adott hírt korábban az ATV is, miszerint a sorosozás nem elég erős üzenet önmagában, ezért a Fidesz a közeljövőben lejjebb tekeri a témát, illetve a Magyar Nemzet forrásai szerint belső utasításra tiltották le a fideszeseket Soros Györgyről. Ekkor még csak sejteni lehetett, hogy mire gondolhattak a Fideszen belül a lejjebb tekerésben, de a maiak alapján úgy látszik: a kormány választás előtti kommunikációjából ha nem is teljesen, de nagyjából eltűnhet Soros György. Mindenesetre a kormánypárt kedvenc napilapjánál akkora a bizonytalanság, hogy egy komplett publicisztikában üzenték meg: