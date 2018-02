De tényleg, ez a címe az egyik kis publicisztikájuknak. Nem linkeljük, aki el akarja olvasni, keresse meg, a lényege az, hogy LESZ SOROSOZÁS.

Ahogy ők fogalmaznak: "Az ATV azt is tudni véli, hogy a kormány lejjebb tekeri a sorosozást, mert nem elég erős az üzenet. Pedig épp tegnap nyilatkozta Orbán Viktor a hvg.hu-nak, hogy a választás tétje továbbra is az, hogy Magyarország bevándorlóország lesz-e vagy nem. Ebből is látszik, hogy az ATV nagyon megbízhatónak beállított kormányzati forrása nem mond igazat."