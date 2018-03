Másik Magyarországot láttunk a szécsényi lakossági fórumon

Képzeljenek el egy világot, ahol az újságíró nem ellenség, akit kopaszok közreműködésével személyesen kísér ki saját sajtótájékoztatójáról államtitkár úr, a kormánypárti képviselőjelölt pedig nem sorosozik, migránsozik, hanem arról beszél a lakossági fórumon, hogy milyen eredményeket értek el a munkanélküliség csökkentése terén, milyen beruházási terveik vannak a következő négy évre.

Szécsényben egy rövid időre úgy tűnt, ebbe az alternatív valóságba csöppenhetett az az ötven ember, aki a Nógrád megyei településen meghallgatta a lakossági fórumon a Fidesz képviselőjelöltjét, Balla Mihályt, meg utána a kormány megszokottabb arculatát idéző Szabó Zsolt államtitkárt.

Szépülő óvoda, csökkenő munkanélküliség

Be kell vallani, ez a normális világ egy kicsit unalmas, bár egyáltalán nem kellemetlen, egész jól ellehetnénk benne. A kirándulásból csak a képviselő sajtósa zökkentett ki egy pillanatra, amikor közölte, hogy felvétel nem készíthető a lakossági fórumról – legfeljebb az elején pár vágókép –, mert „többen nem járultak hozzá”, de végül mégis letett arról, hogy a választási törvénnyel ellentétes kérését érvényesítse, így visszahuppantunk az alternatív valóságba.

Balla elmondta, hogy 2010-ben 18,7 százalék volt a munkanélküliség, amit mostanra a megyében 7 százalékra sikerült leszorítani, de a a rétsági és balassagyarmati ipari területeken lévő magyar és külföldi (!) cégek révén egyes járásokban csak 4 százalék a munkanélküliek aránya – az eredmények tehát nem csak a közmunkának köszönhetők, és ígéretesek a felzárkóztató, képzési programok is. Igaz, a legszegényebbek helyzete azért még így is nyomasztóan nehéz.

Szécsényben NAV-pont nyílt a kormányablak mellett, így adóügyekben sem kell Balassagyarmatra vagy Salgótarjánba menni. Fejlesztési pénzekből újítják fel az óvodát, orvosi rendelőt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz került Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskolát és a szécsényi katolikus általános iskolát – sorolta Balla.

Még nincs, de néhol lassan tényleg lesz

Nem tett ugyan említést a már 2014-ben beígért tanuszodákról és tornacsarnokokról, de hogy az alternatív valóság még kézzelfoghatóbb legyen, a fórum után készséggel válaszolt a sajtó kérdéseire is!

Így kiderült, hogy Nézsán mégsem lesz új tornaterem, mert az iskolát átvette a szlovák kisebbségi önkormányzat, de a meglévő tornatermet, közösségi házat más forrásból felújítják valamivel később.

Balassagyarmaton a tanuszoda 85 százalékos készültségen áll, szeptemberben már Balla szerint az iskolák rendelkezésére áll.

Kétségtelen, így lényegében kétszer lett választási ígéret a tanuszoda-tornacsarnok programból, amely az eredeti tervek szerint 2016-ra már készen állt volna. A csúszást Balla is elismeri, azzal magyarázva, hogy 2014-ben a terület az Emmihez tartozott, ezután került át a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, azon keresztül a Nemzeti Sportközponthoz (NSK), így a struktúraváltás óhatatlanul csúszáshoz vezetett. Akkor a sportcélú fejlesztések átkerültek az NFM-hez és azon keresztül az NSK-hoz. Varsányban is megépül egy másik program keretében a tornacsarnok.

Továbbra is cél, hogy minden járásban legyen tanuszoda.

A már érthetetlenül józan hangot Szabó Zsolt előadása terelte a megszokott mederbe, Sorossal, migárnsokkal, bemuzulmánult Béccsel, kerítésbontó ellenzékkel – a Jobbik megkapta, hogy a betelepítési kvótát tiltó alaptörvény-módosítást nem szavazta meg, igaz, Szabó arról nem beszélt, hogy ezt a Jobbik azért nem támogatta, mert a Fidesz nem akarta egyúttal betiltani az offshore hálózattal körbeszőtt letelepedési kötvénybizniszt. Az államtitkár lefutotta a kötelező köröket a Soros-szövetséges sajtóval, a 10 ezer migráns magyarországi betelepítését tervező Brüsszellel is, és végül a bevándorlást alapjoggá emelni akaró ENSZ-szel, amely „liberálisan értelmezi a világot”.

A kormány szerencsére egyelőre kivédte a helyzetet – nyugtatta meg a hallgatóságot Szabó –, már nem zsarolható, mert visszafizette az IMF-hitelt, többségi magyar tulajdonba került a bankrendszer, és biztosítottuk az energiafüggetlenséget. (Itt az államtitkár a közművek egy részének magyar állami tulajdonbavételére gondolhatott, nem pedig arra, hogy olaj- és gázmezők sokaságát fedezték fel Magyarország alatt, hiszen az energiahordozókat továbbra is importálnunk kell.) Az eredmények megvédéséhez persze április 8-án a Fideszre kell szavazni.

De az elmúlt időszakban több ügy miatt is hírbe hozott, esetenként a Fidesz részéről, például Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter részéről is kritikával illetett államtitkár is okozott meglepetést a fórum után: úgy állt szóba a pár perccel előtte lesorosistázott sajtóval, ahogyan régen volt szokás, még a történelem szemétdombjára küldött píszí-világ idején.

Az államtitkár elmondta, hogy a tízezer migráns betelepítésének terve az EU asztalán hever. Igaz, bármilyen tervről is van szó, ahhoz az Európai Tanácsnak – a tagországok állam- és kormányfőit tömörítő testületnek – is jóvá kell hagynia, és a tagoknak vétójoguk van, de Szabó szerint láttunk már olyat, hogy ezt más mechanizmusokon keresztül próbálják megkerülni, ezért nem lehetünk nyugodtak a vétójog tudatában sem.

Szabó válaszolt a vele szemben felmerült négy üggyel kapcsolatban is:

A Magyar Nemzet szerint 1,2 milliárd forintot pihentet egy belize-i offshore-ban: aljas hazugság, a szükséges jogi lépéseket megteszi.

A Jobbik szerint Hatvanban a tervezett sportkomplexum környékén földeket vásárolt fel családja: hazugság – különben sincs még meghatározva a sportkomplexum pontos helye.

Szabót azzal vádolta meg a hatvani polgármesteri poszton őt követő utódja – a szintén fideszes Horváth Richárd –, hogy nem engedi a várost a Területfejlesztési Operatív Program pályázati pénzeihez: hazugság, a város összesen 70 milliárd forinthoz jutott különböző forrásokból, neki nincs rálátása a TOP pénzeire. Arról Lázár Jánost kell megkérdezni, miért tartotta indokoltnak a pályázatok felülvizsgálatát, és miért mondta tavaly, hogy Szabó hibát követett el.

A 186 millió forintból 2015-ben felépített, lényegében nem látogatható tanösvény egy olyan területen épült fel, amelynek tulajdonosa Szabó rokonságához köthető: hazugság, arról pedig nincs is tudomása, hogyan áll a tanösvény.

A Fideszben rebesgetik, hogy Szabó a párt választási győzelme esetén sem marad államtitkár: Szabó erről nem tud, a döntés sem az ő kezében van. „Teszem a dolgomat, egyet tudok, hogy alázattal szolgálok.”