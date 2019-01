Gulyás letagadta, hogy Finkelstein tanácsot adott a kormánynak

Cikkünk folyamatosan frissül.

A kormány szerint a jogállamiság kérdése csak ürügy, valójában az a baja az Európai Parlamentnek Magyarországgal, hogy nem támogatja a bevándorlás elősegítését - ezt magyarázta a Kormányinfó kezdetén Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. "Ami sok az sok" - mondta Gulyás, aki szerint az Európai Parlament "utolsó halálhörgését" látjuk most, az EP egy "kifutó széria".

Ezért az EP vitáján a kormány nem vesz részt

- mondta Gulyás. A kormány célja, hogy az EP-ben a májusi választás után bevándorlásellenes pártok legyenek többségben. (A vitát a zöldpárti frakció kezdeményezte a legfrissebb magyarországi fejleményekre, a tüntetésekre, a munka törvénykönyvének módosítására és a közigazgatási bíróságok létrehozására tekintettel.)

Gulyás Brüsszel után áttért Budapestre. Arról beszélt, hogy támogatja a fővárost azzal, hogy az M3-as metrót meghosszabbítsák. A Fővárosi Nagycirkusznak pedig új helyszínt kell keresni, egy grandiózusabb helyszínt, ezt is támogatja a kormány, ahogy egyébként a budai vár felújításának folytatását is. A Külügyminisztérium korábbi épületét is helyre akarják állítani.

Jól működik-e a kukaholding, ha az ország egyik leggazdagabb településén, Budaörsön kifolyik a szemét az utcára? - kérdezte az ATV riportere Gulyást. A miniszter szerint ezért nem a kukaholding, hanem a budaörsi, nem fideszes polgármester a felelős. "Ha nem képes Budaörs ezt a feladatot ellátni, akkor a Katasztrófavédelem ezt megoldja, ahogy megoldotta Gödöllő esetében is" - mondta Gulyás. Szerinte a kormány "készen áll átvenni a szemétszállítást, ha erre Budaörs cége nem képes". (Csakhogy Gulyás vagy nem tudja, mit mond, vagy nem mond igazat. A budaörsi cég szemétszállítási jogát ugyanis már régen elvette a kormány által hozott törvény. A budaörsi céget az érdi regionális társulásba kényszerítették. Azt pedig egy fideszes polgármester vezeti, így a budaörsi cégnek az állam milliárdos összeggel tartozott decemberben.)

Aztán szóba kerültek a kulturális szférában elkölthető, ám a jövőben megszűnő tao-pénzek. Gulyás erről annyit mondott, hogy majd az EMMI felülvizsgálja, mely olyan társulatok kapjanak támogatást, amelyek eddig tao-pénzeket kaptak. De hogy ki mennyit kapjon majd a tao-támogatásról, erről az EMMI államtitkára, Fekete Péter dönt majd. "Nem lesz része, mert nincs kultúrharc" - mondta arra a kérdésre, hogy a kultúrharc befolyásolja-e majd az államtitkár döntését.

Le kell-e mondania Kásler Miklósnak, miután kiderült, hogy a kórházakban súlyos gondok vannak? - kérdezte a riporter Gulyástól. A miniszter szerint Kásler munkájával a kormány maximálisan meg van elégedve.

Az audis sztrájkról azt mondta, a kormány azt szeretné, ha a munkavállalók és a munkaadó megegyezne. De azt is hozzátette, hogy szeretnék, ha a dolgozók minél többet keresnének, de ennek elérésére a kormánynak semmilyen eszköze nincs a kezében.

Az RTL Klub azzal szembesítette Gulyást, hogy nemrég megszólalt a kormány egykori tanácsadójának, a már elhunyt Finkelstein volt kollégája arról, hogyan építették fel a Soros-kampányt, szándékosan uszítóra.

Az említett úrral sem a kormány, sem a Fidesz korábban semmilyen szerződéses jogviszonyban nem állt. Sem a Fidesznek, sem a kormánynak

- reagált erre Gulyás. Amikor a riporter felvetette, hogy a kampánytanácsadó ezt nem is mondta, viszont beszélt arról, hogy a kormányközeli Századvéggel szerződött, Gulyás megismételte, hogy nem adott tanácsokat a kormánynak Finkelstein köre.

Tehát hazudott? - kérdezte a riporter, mire Gulyás úgy reagált: "Ha ön ezt így minősíti, akkor nem tudok tiltakozni."

Az Index újságírója később visszatért a Finkelstein-ügyre. Gulyás szerint nincs valóságalapja annak, amit Finkelstein egykori üzlettársa mondott az interjúban. Gulyás nem ért egyet azzal sem, hogy a Soros György elleni uszítás csak egy politikai termék lett volna, merthogy szerinte tényleg azt gondolja a kormány Sorosról (és a bevándorlásról), amit állít. "Nem érzem utólag sem hibásnak, hogy ezzel kapcsolatban a magyar kormány álláspontját világossá tettük" - mondta munkatársunknak.

Gulyást megkérdezték arról is, mit szól ahhoz, ahogy Bayer Zsolt minősítette Nagy Blankát. A miniszter szerint méltánytalan csak a reakciót minősíteni, az akciót nem. Köztársasági elnökről, közjogi tisztviselőkről abban a stílusban nem beszélünk, ahogy a gimnazista beszélt - mondta Gulyás.

Gulyás kegyeleti okokra hivatkozva kerülte meg a válaszadást, amikor arról kérdezték, hogy Andy Vajna halála befolyásolhatja-e a kaszinók koncessziójának a helyzetét. Az Index megkérdezte, lehet-e már tudni valamit az utódlásról, de Gulyás ezzel kapcsolatban sem tudott semmit mondani. A kormányinfó elején egyébként Gulyás bejelentette, hogy a kormány a saját halottjának tekinti a hétvégén meghalt Andy Vajnát, ezért a temetéséről is gondoskodik. A miniszter azt is mondta, hogy a korábban megjelent híresztelésekkel ellentétben Vajnát nem Los Angelesben, hanem Budapesten, a Kerepesi úti temetőben temetik el.

Gulyást megkérdezték arról is, mennyiért bérlik az agrárminisztériumot, de erre nem tudott válaszolni.