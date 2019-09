Az elmúlt években elszoktunk attól, hogy a választásokon programok versenyezzenek egymással. A politikában és a médiában ma már személyiségek és a mögöttük álló pártok csatáznak, akiktől legfeljebb annyira számíthatunk, hogy a kellően általánosan megfogalmazott elképzelések között el-elhangzik néhány konkrét ígéret.

Amúgy nincs ebben semmi különös. Orbán Viktor 2014-ben két szóban összefoglalható választási programmal indult, miszerint „folytatni szeretnék”, és ez volt a helyzet 2018-ban is, amikor a kétszavas program abban állt, hogy migránsok és Orbán.

A mostani önkormányzati választási kampányt nézve sem programokat, terveket látunk, csak azt, hogy a most induló jelöltek korábban milyen botrányokba keveredtek, melyik független jelölt mögül kandikál ki a Fidesz, miért indul és mit akar a politikában Berki Krisztián, ki machinált az ajánlóívekkel, hol tart a vita a főpolgármesteri vitáról, netán kit akarnak kompromittálni azzal (alaptalanul), hogy házasságon kívül született gyereke van.

Mint minden választás alkalmával, most is elindítjuk az Index Ígéretszámlálóját. Ennek a célja csak az, hogy később számonkérhetők legyenek az elhangzott ígéretek – még ha ezeket mostanában elég szűken is mérik a jelöltek. Az önkormányzati választásokon jellemzően helyi ügyek kerülnek terítékre, de igyekeztünk kiválasztani közülük azokat, amelyeknek országosan is lehet jelentőségük.

Program, van?

A cikk elején kicsit igazságtalanok voltunk, mert a budapesti főpolgármester-jelöltek közül többnek is van részletesen kidolgozott programja. Ezt a feladatot talán legkomolyabban Puzsér Róbert vette, aki egy közel 70 fős szakértői csapat segítségével dolgozta ki programját úgy, hogy ehhez a civil szervezetek véleményét is felhasználta. Így született meg a 150 oldalas Sétáló Budapest program, amelyből készült egy rövidebb, 24 pontból álló rövidebb kivonat is.

Karácsony Gergely még a Párbeszéd főpolgármester-jelöltjeként egy 20 oldalas programot mutatott be Budapest mindenkié címmel. Az ellenzéki előválasztáson nemcsak Karácsony személyét, de ezt a programot is elfogadták. Tarlós István főpolgármester programja nehezebb kérdés. Tarlós 2010-ben mutatta be a Nemzet fővárosa című programját, a 2014-es választáson azt monda, hogy ezt folytatja, idén pedig nem tudunk arról, hogy újat mutatott volna be. Tarlós István tehát ezek szerint továbbra is a 2010-ben lefektetett, hosszú távú tervek mentén halad, ami egy nagyváros esetén akár elfogadható is, hiszen a fejlesztések nagy részét itt öt-tíz éves távlatban lehet megvalósítani.

A munkáspárti Thürmer Gyula augusztusban hirdette meg 6 pontból álló programját, ami inkább követelésekből, mint ígéretekből áll, de ezek kezdőbetűi rendkívül kreatív módon a T.H.Ü.R.M.E.R. szót adják ki, amiből az Ü-vel kezdődő pont kézenfekvő módon az, hogy „Ügyeletes nyilvános illemhelyeket városszerte!”. Fájdalom, hogy Thürmer Gyulának végül nem jött össze az 5 ezer aláírás, így ő kiesett a versenyből.

