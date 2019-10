Újabb kampány lesz Karácsony Gergely alkalmatlanságáról A Fidelitas „tájékoztató kampányt” indít, mert szeretné, ha minden budapesti megtudná, hogy Karácsony Gergelyt szövetségesei és más ellenzéki szereplők is alkalmatlannak találják a főpolgármesteri posztra, idézi az MTI Böröcz László, a Fidelitas elnökét, aki kedden tartott sajtótájékoztatót.

Böröcz László szerint Karácsony Gergely alkalmatlanságát már az ellenzék is látja, hiszen Gyurcsány Ferenc hetekkel ezelőtt megmondta, hogy a főpolgármester-jelölt mögül

elment a támogatás,

illetve, hogy nem hisz Karácsony Gergely győzelmében.

A Fidelitas Gyurcsány Ferenc ezen mondatairól telefonos kampányt indít, emellett pedig folytatják a közterületi kampányt is, amelynek során bemutatják, mit mondtak Karácsony Gergely alkalmatlanságáról ellenzéki szereplők. Ennek keretében egy ledfallal ellátott kisteherautó járja majd Budapestet a következő napokban, egy olyan videót vetítve, amelyen Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke és Puzsér Róbert főpolgármester-jelölt beszél Karácsony Gergelyről.

A sajtótájékoztatón Böröcztől rákérdeztek a Borkai-botrányról is, de a Fidelitas elnöke a győri polgármester ügyét magánügynek nevezte, és nem kívánta kommentálni.

Arról ebben a cikkünkben írtunk bővebben, hogy a Fidelitastól Orbán Viktorig, miért kezdte alkalmatlannak címkézni Karácsony Gergelyt.

Ez a keresztrejtvény minden bizonnyal a kampányhajrá egyik gyöngyszeme Olvasónktól kaptuk a hódmezővásárhelyi Csak! című havilap októberi számából egy oldalt. A keresztrejtvény megfejtőit a megfejtéssel akarják ösztönözni a fideszes Grezsa István polgármesterjelölt támogatására. Ön is izgatottan töltögetne egy ilyen a megfejtésért, ugye?

Eltiltották a cégvezetéstől, Klausmann Viktor mégis cégvezető Nem egyszeri botlás volt Klausmann Viktornál, a Fidesz gyöngyösi polgármesterjelöltjénél, hogy tartozást hagyott hátra cégvezetőként, a céget pedig hivatalból törölni kellett – írja a 24.hu a cégbírósági adatokra hivatkozva. A Szerencsejáték egykori műsorvezetőjét zavaros cégügyek veszik körül.

Klausmann tulajdonosa és ügyvezetője volt a Magyar Sportakadémia Kft.-nek, amikor 2012-ben az ÉMÁSZ áramszolgáltató lefoglaltatta a céges tulajdonrészt, vélhetően tartozás miatt. Aztán 2015 elején a NAV kezdeményezésére kényszertörlési eljárás alá került a cég, októberben a bíróság ki is mondta a cég kényszertörlését. Mivel köztartozást hagyott hátra a cég, elrendelték, hogy Klausmann öt éven keresztül nem lehet gazdasági társaságban többségi vagy kizárólagos tulajdonos, illetve nem lehet annak vezető tisztségviselője.

Klausmann ezt követően két másik cégben is ügyvezető maradt, írja a lap. A MediaMind Kommunikáció Kft.-nek a 2009-es alapításától 2016 tavaszáig volt az ügyvezetője, a Sport Future Kft. szintén az ő ügyvezetése alatt állt 2017 végéig, és mind a mai napig résztulajdonos a cégben.

A polgármesterjelöltnek 2015 októberében, a cégvezetéstől való ötéves eltiltásának kezdetén távoznia kellett volna e két cég ügyvezető pozíciójából is. Azzal, hogy nem tette, szabályt szegett, és a cégbíróság sem intézkedett.

A Momentum küldi a legtöbb ellenzéki delegáltat Ellenzéki oldalon a Momentum küldi a legtöbb szavazatszámlálót az október 13-i önkormányzati választásokra. A delegáltakat azért küldik a pártok a választási bizottságokba, mert rajtuk keresztül győződhetnek meg a választás tisztaságáról, ezek az emberek részt vehetnek a vitás kérdések eldöntésében. A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján a delegáltak száma így alakul:

Fidesz-KDNP: 10 068

Kereszténydemokrata Néppárt: 6022

Momentum Mozgalom: 2736

Magyar Szocialista Párt (MSZP): 2570

Demokratikus Koalíció (DK): 2360

Jobbik Magyarországért Mozgalom: 1826

Lehet Más a Politika (LMP): 1673

Mi Hazánk Mozgalom: 52

Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt hétfőn sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Budapesten minden szavazókörben lesz ellenzéki delegált, aki az önkormányzati választás tisztaságát ellenőrzi majd.



Tervek helyett ígértek a roma választóknak Még szeptember 13-án, egy hónappal az önkormányzati választások előtt kezdett el terjedni az a nyílt levél, amelyet Setét Jenő roma polgárjogi aktivista, az Idetartozunk Egyesület alapítója írt. A Karácsony Gergelynek és Tarlós Istvánnak címzett levél lényege az, hogy az önkormányzati választások előtt 1 hónappal egyik főpolgármester-jelölt sem szólította meg a Budapesten élő 80-100 ezer romát.

A Roma Sajtóközpont kedden a Facebook-oldalán jelentette be, hogy mindkét esélyes főpolgármester-jelölt, Karácsony Gergely és Tarlós István is támogatja az Idetartozunk Egyesület nyílt levelét. Mint írták, Tarlós István kollégái a napokban személyes egyeztetésre hívták Setét Jenőt, az egyesület elnökét, amelyen több ígéretet is tettek.

Eközben Karácsony Gergely is válaszlevelet írt Setét Jenőnek, amelyben azt írja, támogatja a nyílt levélben felvetett ügyek megoldását. Az ellenzéki főpolgármester-jelölt többek között külön kitért az ösztöndíjrendszer és a gyermeküdültetés visszaállítására.