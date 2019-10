Borkai ügye ezzel aligha zárult le

A választás előtt még alapvetően magánügynek tartották a fideszesek Borkai Zsolt adriai jachtos utazását és szexvideóját, most viszont már többen is őt teszik felelőssé több polgármesteri szék elvesztéséért. Megjelent a fideszes közbeszédben a Borkai-faktor kifejezés. A győri polgármester hétfőn a Fidesz vezetésével egyeztetett, majd kedden bejelentette távozását a pártból. De Győr éléről nem távozik, a Fidesszel akarja tovább vezetni. A nyitott kérdéseket továbbra sem válaszolta meg, így messze nincs vége az ügyének.

A választás előtti napokban elmaradt, ám hétfőn a legfontosabb kérdéssé vált a Fidesz számára: kezelni a Borkai-ügyet. Borkai Zsolt győri polgármester kampányhajrában nyilvánosságra került szexvideója ugyanis pár nap alatt végigsöpört az országon, és minden bizonnyal a választásra is kifejtette hatását.

A hatás márpedig a Fidesz számára nyilvánvalóan kellemetlen. A Fidesz egész pontosan ott tart, hogy bár választás előtt alig beszéltek róla – több fideszes mellett Novák Katalin alelnök is alapvetően magánügynek nevezte, Tarlós István sürgette egyedül a lemondását –, de most már Borkait teszi fő felelőssé a választási szereplésért. A magánügyből tehát egy csapásra elég fontos közügy lett a fideszes univerzumban.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden azt mondta, hogy a Borkai-botrány következtében legalább három, de talán öt budapesti kerületet is elvesztett a Fidesz, és több nagyvárost is. A kormányközeli médiumokban pedig már bevezették a Borkai-faktor kifejezést, amellyel a Fidesz számára kedvezőtlen eredményeket magyarázzák.

Hollik István kormányszóvivő hétfő este a Hír TV-ben azt mondta:

Azért, hogy a Fidesz–KDNP morális integritása megmaradjon, ezért ahogy azt a pártelnök úr ígérte is, lépni kellett.

Ez a lépés pedig a következőket jelentette: Borkai Zsolt hétfőn Kövér Lászlónál és Kubatov Gábornál járt Budapesten (Orbán Viktornak külföldre kellett utaznia), majd kedden rendkívüli sajtótájékoztatón mondta el, hogyan képzeli a politikai jövőjét. A következő fontos bejelentések hangoztak el:

Ki akarja tölteni a ciklust: az elkövetkező öt évben Győr város polgármestereként fog tevékenykedni.

A vele kapcsolatos történések nem kell, hogy „morális hátrányt” hozzanak a Fidesz Magyar Polgári Szövetségre, ezért kilép a pártból, függetlenként folytatja. Vagyis nem a Fidesz zárja ki őt, ő lép ki.

Ám Győrt a Fidesz–KDNP frakciójával közösen fogja vezetni. Erről megegyezett a Fidesz vezetésével.

Borkai nem válaszolt kérdésekre, a bejelentések után hátat fordított az újságíróknak. A vele történteket egy ízben „botlásnak” nevezte, de semmilyen magyarázatot nem adott most sem arra, hogy milyen pénzből, kikkel, hányszor partizott az adriai luxusjachton.

A bejelentésekből annyi biztosan következik, hogy Borkai ügye így aligha zárult le, hiszen még mindig rengeteg nyitott kérdés van, ráadásul az ügyét a nemzetközi sajtó is elkezdte felkapni. Borkainak polgármesterként akkor is lesznek nyilvános szereplései, ha igyekszik a minimálisra szorítani azokat: például a városi közgyűlésen meg kell jelennie.

De csupa olyan protokolleseménye is lesz a következő öt évben, amelyet eléggé kínossá tesz a szexvideós múlt: az iskolai tanévnyitótól kezdve az Audi-vezér látogatásán át a közös adventi gyertyagyújtásig Veres András püspökkel. Itt addig biztosan megkapja az adriai utazással kapcsolatos kérdéseket, ameddig megnyugtató válaszokat nem kap rá a közvélemény.

A Fideszből való távozása után ugyan a kormánypártiak mondhatják, hogy Borkai már nincs a soraikban, ám távolítani azért lesz nehéz a dolgot, mert Borkai közben – mint kedden megtudtuk – kéz a kézben vezeti majd Győrt a Fidesszel.

Vagyis az ellenzék is simán mondhatja, hogy a Fidesznek mégiscsak elfogadható Borkai tette, hiszen ha nem kívánnának együttműködni Borkaival, feloszlatnák a közgyűlést. Erre a képviselők többségének bármikor joga van, és a feloszlatás után időközi képviselő- és polgármester-választást kell kiírni. Erre legkorábban a szabályok szerint hat hónap múlva van lehetőség.

Miért nem rúgta ki választás előtt a Fidesz?

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap a szavazás után annyit mondott a Borkai-ügyről, hogy előbb a győrieknek kell véleményt mondaniuk, utána mondja el ő maga. A győriek vasárnap 44 százalékkal megválasztották polgármesternek – igaz, minden eddiginél szorosabb volt az eredmény, az ellenzéki Glázer Tímea 42 százalékot kapott. Ráadásul az érvénytelen szavazatok száma (1381) meghaladta a különbséget a két jelölt között (641 szavazat). Borkai tehát győzött, erős legitimációra azonban aligha hivatkozhat a voksok alapján.

Adódik a kérdés, hogy a Fidesz miért nem a választás előtt vált meg Borkaitól. Akkor kommunikációs szempontból is feltehetően jobban jött volna a kormánypártnak ez a húzás, mint most, amikor sokan Borkai teljes lemondására és közéletből való kivonulására számíthattak. Hiszen a Borkai-kérdés a Fideszből való kilépéssel is teljesen nyitva maradt.

Amit biztosan tudunk: múlt péntek délután Borkai rendkívüli sajtótájékoztatót hirdetett, amelyet egy óra múlva lemondott. A kormányhoz lojális Magyar Nemzet pedig közölt egy publicisztikát arról, hogy Borkainak távoznia kell, ám a cikket pár óra múlva leszedette a főszerkesztő.

Orbán jegelte a döntést Borkairól

Az Index információja szerint nagy volt a vita a Fidesz legfelső vezetésében Borkai jövőjéről, és többen is azt javasolták, a választás előtt mondjon le, és a jelöltségtől is vissza kellene lépnie. Amikor pénteken a Fidesz vezetői megkapták a legfrissebb kutatási eredményeket arról, hogy Tarlós István és Karácsony Gergely döntetlenre áll, akkor többen is presszionálták Borkait, hogy maga jelentse be legalább a kilépését.

Orbán Viktor viszont minden ellenérvet figyelembe véve úgy döntött, csak a választás után szabad Borkai sorsáról dönteni, előtte káros még beszélni is róla. Így pénteken mégsem volt bejelentés Borkai-ügyben. A Fidesznek kedvezőtlen kutatási adatok miatt egyedül Tarlós sürgethette nyilvánosan Borkai lemondását.

A mostani bejelentés várhatóan nem fogja elfojtani az érdeklődést az iránt, mi történt tavaly az adriai luxusjachton. Borkai és a Fidesz egyelőre nemhogy nem oldotta meg politikailag ezt az ügyet, hanem még több érthetetlen elemet kevert a történetbe.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Borkai Zsolt polgármester a Modern városok program keretében a kormány és Győr városa közötti együttműködési megállapodás aláírásán a győri városházán 2017. április 28-án. Fotó: Huszti István/Index)