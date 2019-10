Borkai Zsolt kilép a Fideszből, független polgármesterként folytatja

Borkai Zsolt kedd délelőtt Győrben sajtótájékoztatón jelentette be, hogy kilép a Fideszből, és független polgármesterként tevékenykedik a következő öt évben. A törvények szerint választások után fél évig nem lehetne időközit kiírni, Borkai szavai alapján a féléves várakozási idő lejárta után sem tervez lemondani.

Borkai a sajtótájékoztatót azzal kezdte, hogy rendkívül hálás a győrieknek, hiszen – mint fogalmazott – úgy döntöttek, hogy „botlásom ellenére, velem együtt szeretnék építeni ezt a várost”, amelyet „13 éve építünk közösen”. Úgy fogalmazott, két fontos döntést hozott hétfőn:

A vele kapcsolatos történések nem kell, hogy morális hátrányt hozzanak a Fidesz Magyar Polgári Szövetségre, ezért kilép a pártból, függetlenként folytatja. Közösen dolgozik majd a győriekkel, és „természetesen együtt, közösen” a Fidesz–KDNP-frakcióval. Erről egyeztetett a Fidesz vezetésével. Kitölti a ciklust. Mint mondta, a győriek segítették, úgy döntöttek vasárnap, hogy az eddigi eredmények közös munka eredményei. Együtt dolgoztak, hogy a város fejlődjön, felkerüljön Európa térképére. Ezért Borkai „nem is akarta, és nem is teszi meg, hogy egy ilyen felhatalmazás, ilyen legitimáció mellett visszalépjen, és a győriek bizalmát ne vegye figyelembe”. Tehát az elkövetkező öt évben Győr város polgármestereként fog tevékenykedni, mondta.

Borkai egyébként a szavazatok 44,43 százalékát szerezte meg, úgy, hogy a helyi jobbikosok utolsó pillanatos kilépése az ellenzéki együttműködésből is őt segítette, míg legnagyobb kihívója, Glázer Tímea a szavazatok 42,82 százalékát kapta. A győri ellenzék a szavazatok újraszámlálását követeli.

Borkai Zsoltnak kérdéseket nem lehetett feltenni a bejelentése után. A tájékoztatóját élő videóban közvetítettük, itt nézheti vissza, mi történt:

Úgy tudni, a vasárnapi választások után a külföldön lévő Orbán Viktor kérésére Kövér László, a Fidesz választmányának elnöke és Kubatov Gábor alelnök hívta hétfőre egy budapesti konzultációra Borkait. Kósa Lajos az ATV-ben hétfő kora este megerősítette a találkozó megtörténtét, melyen állítása szerint ő maga is részt vett, de részleteket nem árult el. Hollik István kormányszóvivő viszont a Hír TV esti műsorában megerősítette, hogy Borkai kilép a Fideszből, de azt is hozzátette, hogy polgármester marad. Utóbbit azzal indokolta, hogy mégiscsak így döntöttek a győriek. A kilépésre szerinte azért van szükség, hogy „a Fidesz–KDNP megőrizze morális integritását”.

Orbán Viktor a vasárnapi voksolása közben azt mondta, majd hétfőn elmondja véleményét a Borkai-ügyről. Ezt – a közvélemény felé legalábbis – egyelőre nem tette meg.

Borkai Zsolt múlt péntekre is összehívott egy rendkívüli sajtótájékoztatót, de azt egy óra múlva lemondta. A Fidesz fegyelmezett ügymenetéhez képest pedig meglepő fejetlenség látszott a kormánypárti gépezeten, amit nem csak a sebtében összehívott, majd lemondott tájékoztató mutatott, hanem az is, hogy a kormánypárti Magyar Nemzetben követelte egy szerző nélküli cikk a győri polgármester lemondását, amelyet szintén egy órán belül eltávolítottak az oldalról.

A Magyar Hang pénteken, tehát még a választások előtt arról írt, hogy a Fidesz kampánystábja megkapta a legfrissebb felméréseket, és ezek alapján arra jutottak, hogy a Borkai-botrány az országos választásra is kihathat; a győri polgármester botránya és az akörüli hallgatás a fideszes sajtóban elbizonytalaníthatja a szavazókat, és több jelölt, például Tarlós István esélyeit is ronthatja. Erről később kiderült, hogy valóban így volt, de nem azért, mert a Fidesz törzsszavazói elmaradtak az urnáktól, hanem azért, mert az ellenzéket mozgósította .

Egy blog robbantotta a kampánybombát

Győr fideszes polgármesteréről másfél héttel ezelőtt, az önkormányzati kampány idejére időzítve kezdtek kompromittáló szexuális felvételek megjelenni Az ördög ügyvédje nevű blogon. A blog szerzője közölt egy szexvideót, emellett korrupciós vádakkal illette a polgármestert, és arra is utalt, hogy Borkai kokaint fogyasztott, vagyis bűncselekményt követett el. Az orgiáról készült tartalmak ráirányították a figyelmet arra is, hogyan uralta le a helyi üzleti életet a kormánypárti politikus köre. Erről részletesen itt írtunk .

A Borkai-botrány a választás kulcstémája lett a kampányhajrában, a Fidesz több politikusa (Novák Katalin, Gulyás Gergely) elítélően nyilatkozott a témában, mondván, ami a felvételeken látható, az nem egyeztethető össze a Fidesz által hirdetett keresztény-konzervatív értékrenddel. Tarlós István főpolgármester pedig azt mondta, Borkainak le kell mondani.

A botrányra kis fáziskéséssel az ellenzék is ráugrott; feljelentést tett a Párbeszéd és a Jobbik, a Momentum ifjúsági szervezete „Kokain Kormány” feliratot fújt Orbán Viktor irodája elé, a Szolidaritás 30 ezer szórólapot szórt szét Győrben, a Momentum pedig tájékoztató kampányt indított a Fidesz-irodák környékén.

Fotó: Bóna Samu Borkai Zsolt választási plakátja Győrben 2019. október 13-án

Győr mindenhatója elkezdett kiszorulni

Borkai Zsolt, akit tornászként ismert meg az ország, 1988-ban Szöulban olimpiai aranyérmet is nyert lólengésben, 2006 óta Győr polgármestere. 2010 és 2014 között parlamenti képviselő is volt, 2010 után hét évig emellett a Magyar Olimpiai Bizottságot is vezette. Borkai a választásokat magabiztosan nyerte, legutóbb 61 százalékkal választották meg úgy, hogy a második helyezett szocialista mindössze 13,6 százalékot ért el.

Ennek ellenére a MOB éléről való távozása után már elindult egy pletyka, miszerint a 2019-es választásokon nem őt indítja majd a Fidesz, mert a polgármester politikailag is meggyengült ,és kegyvesztett lett Orbán Viktornál. „A sportban nem fair egy nagy ütés után még egyet bevinni” – kommentálta korábban a Kisalföldnek a pletykát. Nyáron a Fidesz bejelentette, hogy újra Borkait indítja.

Borkai az információink szerint nemcsak a politikai és sportéletben, hanem üzleti körökben is szerzett magának ellenlábasokat. Az ördög ügyvédje blog a bizalmasát-barátját, Rákosfalvy Zoltán ügyvéd-nagyvállalkozót is célba vette. Kettejük ténykedése állítólag már a gazdasági élet szereplőit is zavarta. Arról itt írtunk bővebben, hogy a blognak nemcsak Borkai, hanem Rákosfalvy is egyaránt céltáblája.

A blog állításaival és a terjedő információkkal kapcsolatban a sajtó, az Index is hiába akarta megszólaltatni Rákosfalvyt, ő nem nyilatkozott. Ahogy Borkai Zsolt is eltűnt az elmúlt napokban. Hétfőn egy rövid videóüzenetben beszélt arról, hogy szerinte részben valódiak, részben manipuláltak a napokban kikerült felvételek. Elnézést kért családjától és mindenkitől, de jelezte, nem mond le a polgármesteri tisztségről. Mint mondta, nem követett el törvénysértést, és nem közpénzből finanszírozta az utazást.

Az egész üggyel kapcsolatban büntetőeljárás megindítását kezdeményezem

– jelentette ki akkor. Szerinte a politikai ellenfelei az utóbbi években mindent elkövettek, hogy adatokat gyűjtsenek róla, szerinte mindezt azért tették, hogy polgármesterként felállítsák.

(Borítókép: Borkai Zsolt győri sajtótájékoztatója 2019. október 15-én. Fotó: Kaszás Tamás/Index)