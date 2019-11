Fidelitas: Nélküled nem lesz zöldpolitika

Ha valaki azt mondaná nekem, hogy a Nélküled című nemzeti popdal volt a fő téma a Fidelitas tisztújító kongresszusán, valószínűleg hitetlenkedve néznék rá, de mivel ott voltam, meg tudom erősíteni, hogy ez történt.

A nemzetgazdasági miniszter a nótából vett idézettel zárta beszédét, a Fidesz pártigazgatója hosszan értekezett arról, hogy meg kell védeni A dzsungel könyvéből építkező számot, a Fidesz frakcióvezetője ezen keresztül érzékeltette, hogy milyen világot nem akar, majd a rendezvény sajtónyilvános részének végén biztos, ami biztos unplugged is lejátszották. Picit megijedtem, mert az első akkordok felcsendülésekor még ülve maradt a jövő wannabe helyettes államtitkáraiból álló közönség, de amikor megszólalt az ének, mindenki felállt.

A Bálnában tartott tisztújításon nem várható nagy meglepetés, egy jelölt pályázik a leköszönő Böröcz László helyére: a jövőben Illés Boglárka vezeti a Fidesz ifjúsági tagozatát. Gulyás Gergely pozitívnak nevezte, hogy női elnöke lesz a Fidelitasnak, szerinte ez azt mutatja, hogy alkalmazkodnak a világhoz, amit úgy is lehet érteni, hogy a Fidesz szeretné átalakítani a magáról kialakult férfiöltöző-hangulatot; ebbe a tendenciába sorolható az is, hogy januártól Szalay-Bobroviczky Alexandra lesz a kormányszóvivő.

A vérfrissítés és generációváltás kérdése azért is volt aktuális a tisztújításon, mert az önkormányzati választások óta visszatérő téma a kormánypárti körökben, hogy kezdik elveszíteni a hangot a fiatalokkal, és nem mindenki elégedett a Fidelitas teljesítményével sem. Szedjétek már össze magatokat típusú komment nem hangzott el a felszólalóktól, de Gulyás azért megpendítette, hogy nem állnak olyan jól a 30 év alatti korosztályban, mint a társadalmi többi rétegében, úgyhogy van azért itt teendő.

A leköszönő elnök, Böröcz László pedig ki is jelölte az irányt: szerinte rá kellene fordulni a zöld vonalra és többet foglalkozni a környezetvédelemmel. Ez egyrészt logikus, hiszen itthon is egyre jobban érdekli a klímatéma az embereket, különösen a fiatalokat, másrészt viszont nem egyszerű feladat egy olyan kormánnyal erős zöldpolitikát csinálni, amely megvétózta a Európai Unió 2050-es klímasemlegességét, a miniszterelnöke pedig azt gondolja, hogy a klímatémát Obama találta ki, hogy keresztbe tegyen Putyinnak.

A kongresszuson egyébként elég szépen megmutatkozott, hogy egyes politikusok mennyire tudják megszólítani a saját táboruk fiataljait. Nagy kérdés például, hogy mit csinált itt Kásler Miklós emberminiszter, aki a magyarok 1100 éves belső-ázsiai identitásáról beszélt, de Kubatov Gábor negyedórás előadása is viszonylag érdektelennek tűnt a kommunizmusról.

Mert bár természetesen jó lenne, ha mindenki képben lenne Magyarország XX. századi történelmével (nemcsak a Kádár-rendszerrel, de Horthy-korszakkal is), a fiataloknak el lehet mondani mindennap ötször, hogy a kommunizmus rossz volt, valószínűleg annyira fogja érdekelni őket, mint a 2006-os zavargásokhoz vezető politikai környezet.

A spirituális ősmagyarkodás és a komcsizás mellett feltűnő volt, hogy vannak olyan arcok is, akik lépést tartanak a világgal, Novák Katalin felszólalása például kifejezetten üdítő volt ebben a mezőnyben; nemcsak azért, mert saját versét mondta el, hanem mert a fiatalok valós gyerekvállalási dilemmáiról tett benne említést, elmozdulva arról a színvonalról, hogy tele kell szülni a Kárpát-medencét, és az a jó magyar ember, akinek van öt gyereke.

Az is kiderült, hogy Kövér László még mindig képes meglepetést okozni. Pár héttel azután, hogy hülyeségnek nevezte a fékek és ellensúlyok rendszerét, most hitet tett „a liberális és semmilyen más értelemfosztó jelzővel el nem látott demokrácia intézményei” mellett. Azzal, hogy Kövér nemcsak a liberális jelzőt nem tartaná meg a demokrácia előtt, de más értelemfosztó jelzőt sem, valószínűleg arra is utalhatott, hogy Orbán Viktor 2014 után többször arról beszélt, hogy az illiberális demokráciát tartaná kívánatosnak.

