Száznál is több fertőzött van a Pesti úti idősotthonban

Lakatos Tibor rendőr ezredes jelentette be, hogy újabb védőeszközöket szállítanak ki az egészségügyi dolgozóknak. A kórházak így növelhetik készleteiket, és a háziorvosok, illetve az alapellátásban dolgozók is jelentős mennyiségű és most már a szükséges védelmet is nyújtó eszközöket, maszkokat kapnak meg egy újabb kínai szállítmányból.