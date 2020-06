Rémhírterjesztés miatt nyomozás indult az MSZP álmentős videója miatt

Rémhírterjesztés miatt nyomozást indított a Készenléti Rendőrség Kerületi Nyomozó Iroda azzal a videóval összefüggésben, amit vasárnap publikált közösségi oldalán az MSZP, és amiben egy magát mentőtisztnek kiadó nővel beszélgetett Korózs Lajos, a párt országgyűlési képviselője – tudta meg az Index az ORFK Kommunikációs Szolgálatától.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kedden jelentette be, hogy rémhírterjesztés miatt feljelentést tesznek az azóta eltávolított videó miatt, amiben egy magát az egészségügyben dolgozónak bemutató nő arról beszélt, a kórházkiürítés idején tíz hazaküldött betegből tíz nap alatt kilencen meghaltak. A beszélgetésben három esetet idéztek fel. Arra a kérdésre, hogy hivatalból vagy feljelentés útján indítottak-e nyomozást, az ORFK nem válaszolt.

A MENTŐSKÉNT NYILATKOZÓ NŐRŐL KIDERÜLT, HOGY SEM AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT, SEM A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA, SEM AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓKÖZPONT NYILVÁNTARTÁSÁBAN NEM SZEREPEL, SŐT AZ ÁLTALA MEGNEVEZETT SZAMARITÁNUS MENTŐSZOLGÁLAT IS HATÁROZOTTAN CÁFOLTA, HOGY A HÖLGY VALAHA IS DOLGOZOTT VOLNA NÁLUK.

Szerdán már az is kiderült, hogy a videót Szalay Tamás Lajos, a Népszabadság egykori újságírója, Ujhelyi István MSZP-s európai parlamenti képviselő asszisztense, sajtósa készítette. Igaz, ő csak „a kamera végén állt”. Ujhelyi közleményben tudatta, hogy munkatársa

az MSZP videójának felvételéhez mindössze technikai segítséget nyújtott a szabadidejében, annak előkészítésében és tartalmában semmilyen szerepe nem volt.

Azt, hogy az interjúalanyokat, ki szervezte le, előzetesen ki beszélt velük, vagyis ki volt az anyag szerkesztője, az MSZP sajtóosztálya nem árulja el. Szakács László, az MSZP elnökhelyettese szerda reggel csak annyit közölt, hogy az MSZP-ben egy kommunikációs stáb döntött a videó elkészítéséről. Kórozs Lajos, az MSZP országgyűlési képviselője, aki a videóban a riporter szerepét töltötte be, már korábban elismerte, hogy s emmilyen módon nem ellenőrizte a videóban mentőtisztként szereplő nő hátterét. Mivel Németh Athina arcát és nevét is vállalta, ezért nem „nyomozgatott” utána. Szakács szerint ez egyébként nem is az ő felelőssége volt, de hogy kié, azt a párt belső vizsgálata tisztázza majd. Szerda kora este Korózs Lajos már azt írta :

Amennyiben az ápolást végző nő valóban nem az, akinek állította magát, és ezzel félrevezette a nyilvánosságot, úgy azzal kárt okozott a hazai közéletnek és az MSZP-nek, ebben az esetben vállalnia kell a felelősséget.

Nyolc éve lakott a magánmentőknél

Közben egy férfi arról írt a Facebookon, hogy ő évekkel korábban dolgozott együtt Németh Athinával annál a magán mentőcégnél, amely már napokkal ezelőtt cáfolta, hogy a nőnek köze lett volna hozzájuk. Dávid Ferenc, a Samaritanus Mentőszolgálat szóvivője az RTL Híradó kedd esti adásában azt mondta, hogy

a mentőállomásunkon működik egy átmeneti szálló, amelynek pár évekig lakója volt Athina.

A szóvivő azt is hozzátette, hogy a nőt soha nem alkalmazták és feladatokkal sem bízták meg. A férfi viszont az Indexnek azt állítja, hogy 2005 és 2008 között ápolóként dolgoztak együtt a nővel a Samaritanus Mentőszolgálatnál. „Athina ott lakott fenn a negyedik emeleten, az egyik szolgálati férőhelyen, amit most átmeneti szállóként emlegetnek.” A férfi azt mondja, 2008-ban azért jött el a cégtől, mert nem jelentették be rendesen, munkaügyi pert is indított, amit 2010-ben jogerősen megnyert. Az erről szóló ítéletet csütörtökön osztotta meg Facebook-oldalán.

Dávid Ferenc az Indexnek elismerte, hogy a férfi valóban dolgozott náluk, de szerinte „ő is egy kétes személyiség”, és a munkaügyi perről sem tudott. Azt azonban továbbra is cáfolta, hogy Németh Athinát valaha is ápolóként alkalmazták volna, „fizikailag is alkalmatlan lett volna a betegszállításra”, mondta. Hozzátette azt is, hogy a nő − a cég igazgatójának engedélyével − évekig lakott a mentőszolgálat telephelyén található szállásán, de 2012 környékén teljesen eltűnt.