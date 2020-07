Gulyás: Elmaradnak az augusztus 20-i ünnepségek

A kormány a szerdai ülésén főképp a járványhelyzettel foglalkozott, mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón.

A kormány szerdán arról döntött, hogy főleg a nagyobb országokban, de a kisebbekben is nagyon eltérő a fertőzés mértéke régiónként, így úgy módosítják az országok színek szerinti beosztására hozott kormányrendeletet, hogy

országokon belül, régiónként is lehet változtatni a színek besorolásán.

Azt cellainformációk alapján fogják ellenőrizni, egy-egy ország melyik régiójából érkezett a beutazó, de azt is csak akkor, ha szükséges, mert Gulyás szerint "szerencsére" az emberek nagy része igazat mond. Ha repülőtérre érkezik valaki a sárga vagy a piros besorolású országokból, továbbra is érvényben maradnak a lázmérési szabályok. Ha külföldi jön ezekből az országokból, és felmerül betegséggyanú, akkor nem léphet be. Magyar állampolgár beléphet. Egyébként zöld jelzésű országokból is lesz szúrópróbaszerű lázmérés.

A beutazási rendeletek viszont nem vonatkozik azokra, akik már regisztrálva kigyógyultak a koronavírusból. így ők szabadon utazhatnak.

A jelenlegi ismeretek szerint ugyanis a víruson átesett ember legalább fél-egy évig nem kaphatja el újra a betegséget.

Ha egy magyar állampolgár kiutazik egy zöld besorolású országba vagy ország régiójába, de mire visszajönne, annak az országnak a besorolása sárgává változna, akkor a belépésnél azt fogják nézni a határon, hogy az érkezésekor az ország milyen színű besorolású volt.

Gulyás szerint Horvátországnál abszolút indokolt és érthető, hogy zöld besorolású, mert ha megnézzük a többi környező országot, ott több a fertőzöttek száma. Ha valaki a zöld Görögországból autóval jön, de közben átjön más besorolású országokon, akkor csak tranzitutakon jöhetnek be.

Az Index kérdésére Gulyás azt mondta, ő nem igazán érzi a különbséget a sárga és a piros kategóriánál, a magyarok beutazása kapcsán nincs is nagy különbség, csak a külföldiek beutazásánál. Alapvetően a fertőzöttek számát és a fertőzöttség szaporodását vették igénybe a besorolásoknál.

Az Index megkérdezte, hogy akkor visszautasítja-e Gulyás azokat a hangokat, amik politikai érdekeket látnak a besorolási döntések mögött. A miniszter azt válaszolta, semmit nem utasít vissza, csak elmondta a szempontokat, amik alapján döntöttek.

A kormány arról is döntött, hogy tömegközlekedésen, boltokban, vendéglátóhelyeken továbbra is kötelező a maszk.

Nincs végleges döntés a tömegrendezvényekről

Gulyás ezután bejelentette, hogy

az augusztus 20-i ünnepségek elmaradnak,

idén nem is pótolják be őket. Gulyás szerint ez indokolt, mert a tömeges rendezvények hordozzák magukban a legnagyobb veszélyt. A miniszter szerint a tisztifőorvos és az operatív törzs döntött úgy, hogy a korlátozó intézkedéseknek maradnia kell, ezért is maradnak el a Szent István napi ünnepségek.

Arról még nem született döntés, hogy a tűzijátékra elkülönített pénzzel ezután mi lesz, de "örülünk, hogy bármit meg tudunk spórolni", mondta Gulyás, majd hozzátette: az ünnepségek többet hoztak volna az államnak, mint amibe kerültek volna.

Gulyás azt is mondta,

augusztus 15-ig maradnak a korlátozások az 500 főnél nagyobb rendezvényekre, a továbbiakról viszont július 29-én döntenek.

A tömegrendezvényekre vonatokozó döntés azt jelenti, hogy csak július végén dőlhet el több tucat nyár végére szervezett tömegrendezvény sorsa. Mivel augusztus utolsó hetére szerveznek egy csomó könnyűzenei fesztivált (B. My Lake, Strand, Fishing On Orfű, EFOTT, Veszprémi Utcazene Fesztivál, SZIN, Kolorádó), a kormány döntése még rosszabb helyzetbe hozta a szervezőket, hiszen alig két hetük marad a kormány döntéséhez igazodni. Ha a kormány elutasítja a korlátozás feloldását, az elképesztő terheket ró azokra az eseményekre, amelyeket a járvány miatt későbbi időpontokra tettek át.

Gulyás szerint ugyanakkor több érv szól ma amellett, hogy ne enyhítsenek július végén sem. Hozzátette, ha augusztus végére sem változik a vírushelyzet, akkor a kormány be tud vezetni egy olyan támogatási programot, ami a magyar zeneipart támogatja, így a kormány nyitott arra, hogy a szektort segítse majd az őt ért veszteségek miatt.

Van egy nagy különbség a focimeccs és a zenés rendezvények között: az alkoholfogyasztás,

így pedig kevéssé tartják meg a távolságot az emberek a rendezvényeken, indokolta Gulyás a döntést, miután megkérdezték tőle, meccseket miért lehet tartani, rendezvényeket pedig miért nem.

Az Index ezután viszont emlékeztette Gulyást, hogy a futballmérkőzéseken is láthatjuk, hogy viselkednek a szurkolók. A miniszter erre azt mondta, stadionokban tilos az alkoholfogyasztás és alkoholárusítás, és a meccsekről

egy hónapja világos szabályok vannak, emellett a fertőzések száma csökken.

Ezután az Index újra felhívta Gulyás figyelmét, hogy öt százalék alatti alkoholt, így például sört lehet inni stadionokban is, mire Gulyás annyit felelt:

majd azt javasoljuk, hogy az Index szerkesztőségének javaslatára ezt is szüntessék meg.

Olyat már látott Gulyás, hogy valaki már eleve úgy érkezik a stadionokba, hogy ivott. De testi kontaktus szempontjából egy focimeccs még mindig kevésbé veszélyes, mint egy koncert, mondta.

Az Index kérdésére Gulyás azt is mondta, a szektorban nem a nagyzenekaroknak van a legnagyobb megélhetési problémája járványban, mert kiadnak például lemezeket is. Olyan támogatási programot tervez a kormány, ami nem csak a nagyoknak, de a kicsiknek is segít, tehát segítséget azok kapnak, akik a szórakoztatóiparban komoly károkat szenvedtek, ismételte el. Teljes kártalanításra nincs lehetőség, nehéz a méltányos elosztási rendszer, de azon vannak, hogy enyhítsék a károkat.

Csörte a fővárossal, iskolaőrök

A házszabály ma is lehetőséget ad arra, hogy szigorúan járjon el az országgyűlés. Gyűlöletbeszéd esetén szankciókat is lehet alkalmazni a képviselőkkel szemben, reagált Gulyás a keddi parlamenti közjátékra. Deutsch Tamás felszólalása után szót kért a KDNP-s Soltész Miklós, és azt mondta, hogy amikor Deutsch arról beszélt, hogy a Jobbik zsidó képviselők listázását kérte, és ettől Karácsony Gergely sem határolódott el, akkor Nunkovics Tibor jobbikos képviselő "teljesen egyértelmű szólást illetve jelet tett, majd felmutatott az emelvényen beszélő Deutsch Tamásra, őt is a zsidóságával vállalva. Többen látták, ezt, amit ön mondott". (A közvetítésben nem lehetett ilyesmit látni-hallani, így nem tudjuk pontosan, mi történt.)

"Továbbra is drukkolunk a fővárosnak, hogy valamilyen területen a közbeszerzési kiírás végre sikeres legyen", mondta Gulyás, majd hozzátette, hogy a felújításokra 80 milliárd forint támogatást ad a kormány, erről még 2018-ban döntöttek Tarlóssal, ehhez a kormány tartja magát.

Gyenge csapatnak is lehet drukkolni, mi is így vagyunk a jelenlegi fővárosvezetéssel

- fogalmazott minderről Gulyás.

"Nyilvánvaló, hogy Draskovics Tibor nem mondott igazat", 180 milliárd forintja van a fővárosnak az államkincstárnál, ebből hatszor-hétszer fel lehetne újítani a Lánchidat, mondta Gulyás.

A vonatok alkalmazkodni fognak a Volánhoz, azt várják tőle, hogy egységesen működő struktúra legyen, és egy közös menedzsmenttel könnyebb lesz döntéseket hozni, mondta a miniszter arról, hogy a MÁV-ot és a Volánt egy tető alá vonják.

Az iskolaőrökről is beszélt Gulyás. Szerdán került nyilvánosságra ugyanis a lista, hogy melyik iskolákban lesznek őrök. A miniszter azt mondta, hogy egy iskola azt mondta, hogy az ő intézményébe nem kell őr, nem akar őrt, akkor vegyék fel a belügyminisztériummal a kapcsolatot, és velük beszélnek majd arról, hogy mit lehet és mit nem. Ha van alapja a kérésnek, hogy nem akarnak iskolaőrt, akkor teljesíti. A miniszter ugyanakkor nem látja reálisnak, hogy egy iskola visszautasítaná az iskolaőr jelenlétét.

Az Index kérdezte Gulyást a Kúria új elnökéről is. "A Kúria elnökére a köztársasági elnök tesz javaslatot", mondta Gulyást, így pedig erre nem tenne megjegyzést. Korábban írtuk, hogy az Alkotmánybíróság 15 mai tagja közül csak négyen voltak ítélkező bírók alkotmánybíróvá válásuk előtt, de Áder János most mégis rendes bírónak nevezett ki nyolc Ab-tagot, pályáztatás nélkül. A politikai kinevezések példátlanok a magyar bírósági szervezetben, az viszont nem lesz teljesen az, ha az ítélkezési gyakorlattal nem rendelkező Varga Zs. András – Polt Péter korábbi helyettese – veszi át a Kúria elnöki posztját év végén.

Az Index a Kaleta-ügyről is kérdezte Gulyást, miszerint mi a kormány álláspontja arról, hogy fel kellene-e oldani a bizottsági ülés jegyzőkönyveinek titkosítását, és mennyire támogatják az adatnyilvánosságot az ügyben. Gulyás azt mondta, ő "általánosságban" támogatja az adatnyilvánosságot, az országgyűlés a kormány felett áll, így tehát az országgyűlés minden döntését tiszteletben tartják. Nincs olyan információ az én birtokomban, amit a nyilvánosság előtt titkolni kellene, de ő úgy tudja, a nyilvánosság minden információ birtokában van.

Ősszel fogja a kormány meghatározni a rozsdaövezeteket, de az önkormányzatokkal mindenképpen kell egyeztetni. Első körben állami ingatlanokat néz a kormány, de hosszútávon nem zár ki magánterületeket sem.

Márciusban, áprilisban, májusban "másodlagos volt", hogy egy lélegeztetőgép mennyibe került, megvásárolták, amit kellett. Nem normális körülmények között kellett néha hozzájutni a gépekhez, volt, hogy már a repülőgépekre felpakolt gépekre kellett lecsapni. Nyolc-tízezer közötti lélegeztetőgép kell Magyarországra a legrosszabb esetben, mondta.

A strandolással kapcsolatban nem terveznek szigorításokat, ajánlják a védőtávolság betartását. Strandmérettől függ, hogy elfér-e ott ötszáz ember, de ezen nem terveznek szigorítani.

Hagyományos, rendes iskolakezdéssel számolnak szeptemberben. Ezt végleges döntésnek gondolja már Gulyás, de ha a járványhelyzet romlik, akkor átgondolják.

(Borítókép: Gulyás Gergely a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2020. július 16-án. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)