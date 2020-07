Kisebb szállodát ígér Tatára a beruházó

Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

A tatai Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda koncepciója változik a korábban bemutatott tervekhez képest, ezt Tóth Róbert, az Avalon Center Kft. ügyvezetője mondta az Indexnek a beruházó cég keddi sajtóreggelién.

Tóth szerint az Avalon mindenképp a tatai tóparton tervezi felhúzni a következő szállodáját, ugyanakkor úgy akarnak építkezni, hogy egyességre jutnak a szakmai és a civil szervezetekkel. A különböző műemlékvédelmi és természetvédelmi szervezetek aggodalmaira és kritikáira reagálva most kidolgozás alatt áll egy olyan koncepció is, amely nagyságrendekkel - Tóth szerint durván 5 ezer négyzetméterrel - kisebb lesz azokhoz a tervekhez képest, amiket májusban bemutattak.

Az Avalon ügyvezetője ezen kívül hangsúlyozta a cég korábbi ígéreteit is, hogy nem lesz felesleges fakivágás, és körbejárható marad a tó.

Tóth arról is beszélt az Index kérdéseire válaszolva, hogy Tatán sokakhoz nem jutott el annak a híre, hogy a szállodaépítés milyen "értékteremtő beruházás" lesz. Az Avalon ugyanakkor hisz abban, hogy ha a tataiak megértik, hogy mit kínálnak (például munkahelyeket, adóbevételeket, játszóteret, tornapályafelújítást), akkor örömmel fogadják majd a szállodát.

A következő hetekben minden tatai lakossal konzultálni fogunk. Ennek célja, hogy közvetlen kapcsolatot építhessünk ki a tataiakkal, a lakossági fórumokon tőlünk értesülhessenek a beruházás részleteiről és jelen állapotáról. Fontos, hogy megértsék azt, hogy az Avalonnak a zöld és környezettudatos szemlélet alapvető missziója, ebben a fejlesztésben különösen. Saját érdekünk is az, hogy a természetes és épített környezetet eredeti valójában megőrizzük, hiszen ez az egyetlen módja, hogy a befektetésünk értéke hosszú távon is megmaradjon. Ez nemcsak egy szálloda fejlesztés, hanem egy komplex fejlesztés, ami számos kapcsolódó városfejlesztéssel is jár majd