Most már mindenhol maszkot kell hordanom?

Életbe léptek azok a korlátozások, amelyek ezentúl legkevesebb 30 napig meghatározzák az életünket. Bár a Magyar Közlönyben megjelentek a szigorítások részletei, még mindig sok a kérdés, hogyan is kell azokat a mindennapjainkban értelmezni. Az Index szerkesztősége összegyűjti a legfontosabb kérdéseket és válaszokat. Ez azért is fontos, mert súlyos bírságra számíthatnak azok, akik nem tartják be az új szabályokat. Arról már írtunk, hogyan kell okosan közlekedni este 8 óra után, most a maszkviselést vettük górcső alá.

1. Ha kiteszem a lábamat otthonról, akkor már mindenhol maszkot kell hordanom?

Lényegében igen, de az új rendelet a kivételes helyzetekre is kitér. A hatodik életévét be nem töltött kiskorúak kivételével mindenki köteles a tömegközlekedési eszközökön, a tömegközlekedési eszközökre várva (váróhelységekben), az üzletekben, bevásárlóközpontokban, a vendéglátó üzletekben – vásárlás és munkavégzés közben is –, ügyintézésnél, az egészségügyi intézményekben (kivéve az ápolt betegnek az elhelyezésére szolgáló kórteremben), a szociális intézményekben maszkot viselni.

A legfontosabb változás az eddigiekhez képest az, hogy 10 000 főnél nagyobb települések egyes közterületein is kötelező a maszkviselés. Ezen területek kijelölése az adott polgármester feladata. Érdemes figyelni a helyi önkormányzatok tájékoztatóit.

2. Hol, illetve milyen helyzetekben nem kötelező maszkot viselni?

Sportolás céljára szolgáló helyiségekben, irodákban, üzemi helyiségek területén, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező. Utóbbi két esetben előfordulhat, hogy nem közterületnek minősülnek, akkor viszont a fenntartó meghatározhatja a maszkviselés szabályát.

3. Az egyéni, kültéri sportolásnál kell maszkot venni? Ha reggel munka előtt, vagy délután munka után – a kijárási tilalom időszakát nem sértve – futni megyek, akkor kell maszkot viselni?

Sporttevékenységnél nem kötelező. Nyugodtan ki lehet menni futni. Természetesen nem árt, ha az önálló sporttevékenység közben is kerüljük a csoportos helyzeteket. A rendeletben az áll, hogy közterületen, nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős sporttevékenység – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás – gyakorlása megengedett. A csapatsportok gyakorlása azonban tilos, tehát nem lehet röplabdázni, kézilabdázni, kosarazni, hokizni és focizni.

4. Ha nem sportolás céljából, hanem munkába való utazáshoz használom a kerékpárt, akkor kell maszkot viselnem?

A rendelet nem tesz különbséget a kerékpározásnál az önálló sporttevékenység és a munkába való közlekedés között. Tavasszal az első hullámnál – többek között – olyan ajánlások lehetett olvasni, hogy a kerékpárosok tartsák egymástól a távolságot, illetve használjanak, szemüveget és védőmaszkot.

5. A szabályok szerint milyen típusú maszkot kell hordani?

Orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot viseljünk. Tehát a sál, a kendő, egyéb anyagdarab nem megengedett. A szabályozáshoz hozzátartozik: a maszkot olyan módon kell viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Tiltott, ha valaki felhúzza a pólóját az orráig, mert maszk nélkül indult el otthonról.

6. Mi a helyzet a dohányosokkal? Hogyan gyújtsanak rá, ha a közterületeken maszkot kell viselni?

Az már eddig is szabályozva volt, hogy hol lehet és nem lehet rágyújtani. A közösségi közlekedési eszközön, munkahelyeken, pályaudvarokon, a közlekedési eszközök megállóiban, a gyalogosforgalom számára fenntartott aluljárókban, játszótereken, oktatási intézményekben, illetve azok külső határvonalától számított 5 méteren belül a járványügyi szabályozások előtt sem lehetett dohányozni. A kijelölt dohányzóhelyek esetében is érdemes végiggondolni azt, hogy ott többen is megfordulhatnak maszk nélkül, miközben mindenki egymásra fújja a dohányfüstöt. Ez nem éppen veszélytelen módja a vírus terjedésének.

7. Mi van akkor, ha megszomjazom, vagy ki kell fújnom az orromat, esetleg telefonálnom kell valamelyik tömegközlekedési eszközön?

A tömegközlekedési eszközökön viselni kell a maszkot, ha gyorsan kifújjuk az orrunkat, az még nem jelent szabálysértést. Ugyanakkor azt érdemes szem előtt tartani, hogy például a BKK a járatain – függetlenül a járványhelyzettől – az étel- és italfogyasztás is tilos. A telefonálást pedig meg kell oldani maszkban, vagy megvárhatjuk, amíg leszállunk.

8. Ha este 8 óra után maszkban megyek el otthonról, akkor is érvényes rám a kijárási tilalom?

Pusztán maszkviseléssel nem lehet kikerülni a kijárási tilalmat. Este 8 óra és reggel 5 óra között mindenkinek otthon kell tartózkodnia. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, de azt igazolni szükséges. Természetesen munkába vagy munkából való közlekedésnél a maszkot viselni kell.

9. Reggel elindultam maszkban, de aztán napközben valahol elhagytam, nincs maszkom. Most mi legyen?

A szabályok alól nem mentesül az, aki elhagyta a maszkját. Javasolt mihamarabb pótolni. Az sem árt, ha mindenki több maszkot is hord magával.

10. Már egy hete nem mostam ki a maszkomat, véletlenül az ebédnél a főzelékembe is beleesett. Ellenőrzi valaki a maszkom tisztaságát?

A rendelet erre nem tér ki. De a saját és mások biztonsága érdekében is fontos, hogy ügyeljünk maszkunk tisztaságára, fertőtlenítésére. A különböző típusoknál figyelembe kell venni, hogy hányszor viselhetőek, moshatóak. Két-három naponta nem árt gondoskodnunk a mosható maszkjaink tisztaságáról. A Magyar Orvosi Kamara korábbi ajánlása szerint a szövetmaszkot 60 fokon érdemes kimosni. Az egyszer használatos maszkot csupán négy-öt órán át szabad viselni.

(Borítókép: Maszkot viselő járókelők Salgótarjánban 2020. május 5-én. Fotó: Bődey János / Index)