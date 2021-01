Nem lesz egyszerű közösen kormányozni az összefogás pártjainak

Az ellenzéki pártok még tavaly decemberben állapodtak meg arról, hogy közös listán indulnak a 2022-es országgyűlési választásokon. Azt pedig már korábban eldöntötték, hogy mind a 106 egyéni választókörzetben közös jelölttel és közös miniszterelnök-jelölttel, valamint közös programmal állnak fel a Fidesz–KDNP-vel szemben.

Kedden egy sajtótájékoztatót is tartottak, ahol a nyilvánosság előtt rögzítették a közös kormányzás alapelveit. Az együttműködésben részt vevő hat párt vezetői ünnepélyesen megállapodtak abban, hogy kormányváltás esetén

önmagával békében élő nemzetet,

demokratikus jogállamot,

jövőbe tekintő kormányzást,

gondoskodó társadalmat,

szolidáris, igazságos Magyarországot

és hazafias kormányt, európai Magyarországot teremtenek.

A pártok között létrejött együttműködés először 2019-ben aratott komoly politikai sikert, amikor az önkormányzati választásokon több nagyvárost és Budapestet is sikerült elhódítaniuk az addig rendre győzedelmeskedő Fidesz–KDNP elől.

A hirtelen jött siker nagy várakozással töltötte el az ellenzéki pártokat és szavazóikat, az elemzők azonban figyelmeztettek:

nagy felelősség hárul a helyi szereplőkre, az összefogás kormányzóképessége az önkormányzatok szintjén vizsgázik.

A különböző világnézetű, eltérő politikai kultúrával rendelkező pártok egybeterelése nem egyszerű feladat és nem is veszélytelen. Matematikailag ugyan nagyobb esélyt jelenthet a kormányváltásra, ugyanakkor még a helyi döntéshozatal szintjén sem könnyű bizonyítani, hogy képesek majd egyben is tartani az Orbán-ellenes koalíciót. Van, ahol ez nem is sikerült.

Ahol a párt szakad

A leglátványosabb szétesést Gödön produkálta az ellenzék, ahol a személyi ellentétek odáig fajultak, hogy Balogh Csaba momentumos polgármester hosszú harcok után menesztette DK-s és LMP-s alpolgármestereit.

Hiába próbálta Gyurcsány Ferenc és Fekete-Győr András egyben tartani a gödi városvezető koalíciót, a pártelnököknek sem sikerült békét teremteniük a Pest megyei településen.

Egerben is felbomlott a koalíciós kormányzás, ahol a korábban jobbikos Mirkóczki Ádám elvesztette többségét a helyi közgyűlésben.

Szolnokon ugyan a polgármester-választást a Fideszt nyerte, de a képviselő-testületben az ellenzéki pártok alkotta szövetség került többségbe. A Szolnoki Többség névre hallgató ellenzéki koalícióból azonban két képviselő is kilépett, így a Szolnoki Többségből néhány hónap után Szolnoki Kisebbség lett.

Kaposváron szintén gellert kapott az ellenzéki összefogás, ahol végül az együttműködésben részt vevő hat pártból öt jelezte, kilép a közösen alapított egyesületből.

Ferencvárosban hallgat a felszín, fecseg a mély

A IX. kerületben egyelőre csak a törésvonalak látszanak, de hamarosan ott is kenyértörésre kerülhet sor. Baranyi Krisztina független polgármesterről még tavaly december közepén hozott nyilvánosságra a Tények.hu egy hangfelvételt, amelyen a portál szerint antiszemita kijelentéseket tesz a kerület vezetője.

Baranyi a Facebook-oldalán reagált az ügyre, bejegyzésében visszautasította az antiszemita vádakat, állítása szerint éppen ő volt az, aki kérdőre vonta a képviselőtársait az esetleges antiszemitizmusuk miatt. Mint kiderült, jobbikos és momentumos képviselőtársaira gondolt ezzel a polgármester, akik viszont kijelentették: ők semmilyen antiszemita kijelentést nem tettek.

Később a polgármester egy másik bejegyzésében arról írt, hogy

nem a fideszes ellenfelei szivárogtatták ki a róla készült hangfelvételt, hanem a politikai szövetségesei.

Borítókép: Facebook / Jakab Péter