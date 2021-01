Ilyen a boksz: új és régi nevek a csatatéren

Jelen állás szerint a Momentum jelentette be eddig a legtöbb jelöltjét, őket követi az LMP, amely viszont most kezdte el teríteni a lapjait. A Demokratikus Koalíció Európai Magyarok című kiadványának internetes verziója szintén irányadó ahhoz, hogy megtudjuk, a párt kikre számíthat jelöltjeként, és mely választókerületekben gondolkodik.

A Fidesz–KDNP háza tájáról is megerősítettek már néhány nevet, illetve névcserét, de a kormánypártok részéről hivatalos bejelentés egyelőre nem volt. A többi párt jelöltjeiről jobbára belső forrásokból, elejtett információkból lehet tudni valamit. Az Index úgy értesült, hogy a Jobbik februártól kezdi el sorban bemutatni a jelöltjeit.

Az ellenzéki együttműködés pártjai (Demokratikus Koalíció, Jobbik, LMP, MSZP, Momentum, Párbeszéd) megegyeztek arról, hogy mind a 106 választókerületben egy közös jelöltet állítanak a kormánypártok aspiránsával szemben.

Ez történhet előválasztással vagy külön megegyezés alapján is. Tehát az eddig bejelentett jelöltek úgymond ajánlások. a pártok megállapodása szerint legkésőbb 2021. október 23-ig el kell dőlnie, hogy kik képviselhetik az ellenzéki együttműködést a 2022-es országgyűlési választáson.

Csataterek áttekintése

Budapest 1. sz. országgyűlési egyéni választókerületében (az I. és az V. kerület teljes területe, részben a VIII. és a IX. kerület) a Momentum Gelencsér Ferencet, a párt I. kerületi alpolgármesterét, az LMP a 2018-as választáson 23 345 szavazattal egyéni mandátumot szerzett Csárdi Antal országgyűlési képviselőt indítja. Vagyis itt már elég valószínű, hogy előválasztásra lesz szükség. 2018-ban Hollik István 20 031 szavazattal vérzett el a Fidesz–KDNP színeiben, 2022-ben Böröcz László próbálkozhat visszahódítani a választókerületet.

Ki lesz az ellenzék hadvezére?

Az, hogy ki lesz a kormányoldal miniszterelnök-jelöltje 2022-ben, nem kérdés, ehhez a hivatalos bejelentést sem kell megvárni. Az azonban még nyitott kérdés, hogy kit tud Orbán Viktor kihívójaként kiállítani az ellenzéki együttműködés.

Az összefogás pártjai korábban abban is megegyeztek, hogy közös miniszterelnök-jelöltet állítanak. Az ő személyét is előválasztással dönthetik el. A hogyan még nem tisztázott (erre akár kétfordulós előválasztással is sor kerülhet), de a jelöltekről is többnyire csak spekulációk vannak.

Az együttműködés pártjain kívül már lennének jelentkezők (Márki-Zay Péter, Pálinkás József, Szanyi Tibor), de egyre bizonyosabb, hogy az összefogásban részt vevő pártok támogatását nem élvezik ezek a személyek.

Az egyik legtöbbet emlegetett lehetséges jelölt Dobrev Klára, a DK európai parlamenti képviselője, de sokan szeretnék Karácsony Gergely főpolgármestert is. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a Jobbik a párt elnökét, Jakab Pétert fogja megmérettetni. Fekete-Győr Andrásról, a Momentum elnökéről pedig az Azonnali írta azt, hogy a pártja elnökségének „egyértelmű állásfoglalása” van, és már csak a küldöttgyűlésnek kell megszavaznia.

Az Index érdeklődésére a Momentum sajtóosztályától azt a választ kaptuk, hogy Fekete-Győr jelöltségéről semmilyen döntés vagy határozat nem született még.

Az együttműködés pártjai 2021 őszére a közös miniszterelnök-jelölt személyét is eldöntenék.