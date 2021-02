A kormánynak eddig is az volt az álláspontja, hogy az EU-val vannak vitáik, de a jogviták száma más tagállamokkal való összevetésben nem minősül túlzottan magasnak. Ha ezeket nem tudják a Bizottsággal rendezni, akkor a bíróságnak kell dönteni, ha dönt, tiszteletben tartják. Gulyás szerint ez fog történni most is. Olyan európai példát keresnek, ami akár szó szerint a magyar jogrendszer részévé tehető.