Miután soha annyi új fertőzöttet és kórházban ápolt, illetve lélegeztetőgépen lévő beteget még nem jelentett a hivatalos tájékoztatás, mint 2021. március 6-án, vasárnapra virradóra azt közölte a koronavírus.gov.hu, hogy

6201 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 466 017 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 108 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 873 főre emelkedett.

A gyógyultak száma jelenleg 335 512, de az aktív fertőzöttek száma is már 114 632-re emelkedett.

7445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 778-an vannak lélegeztetőgépen. tegnap óta 27-tel nőtt az utóbbiak száma.

Ezzel egyébként vészesen közeledünk az intenzíves ágyak kapacitáshatárához: amint azt Merkely Béla korábban elmondta, egyidejűleg 800 beteget tudnak a hazai kórházak igazán jó ellátásban részesíteni, utána már szükségszerűen csökken az ellátás színvonala, ugyanis nő az egy orvosra és ápolóra jutó betegszám.

Összesen egyébként 2296 intenzíves kórházi ágy áll rendelkezésre Magyarországon, ahogyan azt múlt pénteken Orbán Viktor miniszterelnök is megemlítette a rádióinterjújában. Ez egyébként lényegében véve egy éve nem változott, a nagyszabású lélegeztetőgép-beszerzési akció után sem.

Az oltási program továbbra is rendben, ütemezetten és hétvégén is zajlik a hivatalos tájékoztatás szerint, és egyre többen tapasztalták, hogy a lemondott oltás ellenére is kaphattak AstraZenecát.

Közel 400 ezer regisztrált idős oltását végzik ezekben a napokban is a háziorvosoknál a Sinopharm- és a Moderna-oltóanyagokkal és a kórházi oltópontokon a Pfizer-vakcinával. Egyedül az AstraZeneca-vakcinával való oltás került felfüggesztésre, erre a jövő hét második felében kerül sor – írta még vasárnap reggel is a koronavirus.gov.hu.

Az egyre vészesebben terjedő fertőzés miatt március 8-tól két hétre további szigorításokat rendelt el a kormány. Ezekről az élet számos területén komoly változásokat hozó intézkedésekről itt írtunk bővebben, a korlátozások megszegőire pedig ezek a büntetési tételek vonatkoznak. A kormány abban is gyorsan visszakozott, hogy ne legyen gyermekfelügyelet az iskolákban, az erről szóló rendelet is megjelent már.