Gulyás szerint pillanatnyilag nem azért nem teljes az átoltottság, mert nem tudnak oltani, hanem mert nincs vakcina. Nem több oltópontra, hanem több vakcinára van szükség – szögezte le. Napi félmillió embert hétvégén be tudnának oltani, de még úgy sincs elég oltóanyag, hogy keletről is érkezik. Április–májusra reményeik szerint lesz elég. A miniszter azt is hozzátette az ellenzéki polgármesterek felajánlása kapcsán, hogy ez nem a politikai haszonszerzés ideje.