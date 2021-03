Gulyás Gergely bízik benne, hogy áprilisban már nyithatnak a teraszok

Közös online fogadóórát tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint a XII. kerület egyéni országgyűlési képviselője, Pokorni Zoltán hegyvidéki polgármester és Fürjes Balázs Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár. Utóbbiról Pokorni Zoltán megjegyezte: nem titok, és nem is akarnak bújócskázni, az a tervük, hogy a 2022-es választáson Fürjes Balázs legyen a Fidesz–KDNP országgyűlésiképviselő-jelöltje a választókerületben.

Nem árt, ha szokja ezt a levegőt, és tanulja a területet, a problémákat

– jelentette ki a hegyvidéki polgármester. Arról már tavaly ősszel is voltak sajtóhírek, illetve az Indexen is többször megírtuk, hogy a 2022-es országgyűlési választáson Gulyás Gergely helyett Fürjes Balázs indulhat a kormánypártok színeiben Budapest 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében.

Gulyás Gergely és Pokorni Zoltán korábban többször is beszélt erről, Fürjes Balázs még nem erősítette meg az indulását, de nem is cáfolta, ahogy a mostani online fogadóórán sem. Ennek ellenére ez már lényegében biztosra vehető.

A fogadóórát tartó kormánypárti politikusoknak kommentben vagy a hegyvidéki Fidesz e-mail-címére küldve lehetett kérdéseket feltenni. Helyi, illetve budapesti, fővárost érintő ügyekben érdeklődtek a kérdezők, de a járványhelyzetről is szó esett.

Miért rendezünk korlátozások alatt is nemzetközi sporteseményeket? – jött az egyik kérdés, amire Gulyás Gergely azt válaszolta: alig rendeznek ahhoz képest, hogy milyen tervek voltak. A miniszter szerint amiket mégis megrendeznek, döntően olimpiai kvalifikációs versenyek, és csak zárt kapuk mögött, a szigorú járványügyi protokollt figyelembe véve bonyolítják le.

Gulyás Gergely azt is mondta: ha azt szeretnénk, hogy minél többen jussanak ki az olimpiára, akkor előnyös, ha egy sportoló tud is versenyezni. Akkor is, ha nincs közönsége.

Ha cél az, hogy mindenkinek az egészségét, az életét, amennyire tudjuk, védjük meg, de az élet ne álljon meg, akkor az nemcsak a gazdaságra vagy a munkára igaz, hanem a versenyszerű, munkának tekinthető sportra is

– fogalmazott a miniszter. Hozzátette: kizárólag versenyengedéllyel rendelkező sportolók sportolhatnak.

A tervek szerint hány hét múlva ülhetek le egy étterem teraszára megebédelni? – tette fel valaki a kérdést. Ez egy nehéz kérdés – jelentette ki Gulyás Gergely, majd miközben Pokorni Zoltán azt mondta, hogy „fogalmunk sincs”, a miniszter nem túl magabiztosan megjegyezte:

Azt merném ma mondani, hogy áprilisban mindenképpen.

Ebben bízol, ha nem jön közbe semmi? – kérdezett vissza a hegyvidéki polgármester. A miniszter igennel felelt, majd hozzáfűzte:

Minden, jövőre vonatkozó prognózis amúgy is bizonytalan, most különösen az.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter péntek délutáni rendkívüli tájékoztatóján arról beszélt, hogy a járvány harmadik hulláma minden eddiginél komolyabb kihívás elé állítja az országot, és a jelenlegi számok mellett semmilyen nyitás nem képzelhető el.

Mindenkit arra kérünk, hogy a húsvéti ünnepek időszakában is tartsa be a jelenlegi szabályokat

– mondta. Arról is beszélt: úgy látják, hogy változtatásra akkor lesz lehetőség, ha a beoltottak száma átlépi a két és fél milliót, márpedig ez a jelenlegi számítások szerint húsvét után néhány nappal következhet be.

Szokásos pénteki rádióinterjújában Orbán Viktor kijelentette: reális az esély, hogy április 19-én újraindulnak az óvodák és iskolák. A miniszterelnök ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a járványügyi szakemberek a jelen helyzetben minden lazítást elleneznek.

Péntekhez képest (275-en haltak meg) kevesebb volt a napi halálozások száma, de szombaton is 253 ember haláláról számolt be a koronavirus.gov.hu kormányzati oldal.