Orbán Viktor: Két gyermek is lélegeztetőgépre került

Az óvatosság és fokozatosság miatt döntött úgy a kormány, hogy az iskolákba egyelőre csak az alsósokat engedik vissza – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában. A kormányfő kiemelte: a tízmillió magyar állampolgárból nyolcmillióan oltható korúak, az eddig beoltott személyekkel és a fertőzésen már átesettekkel együtt már közel járunk ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy többen vannak védettek, mint ahányan nem.

Az iskolák nyitásával kapcsolatban emlékeztetett, hogy a WHO és a tavaly nyári konzultációra beérkezett vélemények szerint is az iskolákat kell legelőször nyitni, még ha érthető az az álláspont is, hogy a szülők féltik a gyermekeiket. A bölcsődei tapasztalatok is fontos szerepet játszottak a döntésben, és megvizsgálták a kórházi helyzetet is.

Összesen 27 gyerek van kórházakban, ketten lélegeztetőgépen – közölte a miniszterelnök. A kormányfő azzal indokolta, hogy az iskolákban az alsó tagozaton nyitnak elsőként, mert az alsósok között még nincsen osztálybontás, az egész napos oktatás egy csoportban megy végbe. A szülők az igazgatókhoz is fordulhatnak segítségért, ők azok, akik a legjobban ismerik a problémákat.

Orbán Viktor ismertette a napi járványadatokat: 241 ember halt meg péntekre, kórházban 9459 beteget ápolnak, 1147 ember van lélegeztetőgépen. A miniszterelnök szerint a következő hat hét rendkívül fontos lesz, ebben az időszakban megduplázhatják a beoltottak számát. Eddig 3,145 millió ember jutott vakcinához, közülük 1,3 millióan már a második dózist is megkapták.

Bár a nyugati oltóanyagokat nem szokták megvizsgálni, az amerikai Janssen-vakcina esetében, amelyből most félmillió adag Magyarországra szállítása kiesett, ugyanúgy járnak el, mint a keleti oltóanyagoknál. Pótolni kell a kieső vakcinákat, amire jó esélyünk van – vélekedett a kormányfő. Szerinte május végére, június elejére „kint vagyunk a vízből”.

A 65 év felettiek közül már mindenkit beoltottak, aki regisztrált, és akit el tudtak érni. Eddig 4,219 millió ember jelentkezett védőoltásért. A miniszterelnök kiemelte a háziorvosok szerepét az oltási folyamatban, és felidézte: „A legnagyobb közbizalom a mi falunkban az orvos iránt volt.” Azt javasolta, hogy akiben bizonytalanság lenne az oltással kapcsolatban, forduljon a háziorvosához.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy olyan baloldalt még egyetlen országban sem látott, ami folyamatosan olyan politikát folytat, amely válsághoz és a járvány elhúzódásához vezet. Úgy vélekedett: ez most nem egy politikai kormány, hanem operatív törzs, és ő is inkább ennek a vezetőjének érzi magát, mint miniszterelnöknek. Az ellenzéki oldalon közben „eszement” dolgokat tapasztal, le is sújtva miatta, de most „dolgozni kell”, a politikai felelősség kérdését későbbre hagyja.

A kormányfő szerint a teraszok nyitása egy szimbolikus lépése a régi életünk visszaszerzésének. Úgy látja, hogy a válság után több munkahely létesül Magyarországon, mint ahány a járvány miatt megszűnt. Már készül a jövő évi költségvetés, amely az újraindítás költségvetése lesz – közölte Orbán Viktor, aki arról is beszámolt, hogy ötezer milliárd forintot fordítanak arra, hogy a gazdaság új lendületet kapjon.

